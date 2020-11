Black Friday 2020 : les deals à ne pas rater ce mardi 24 novembre

Prix cassé, annonce Red by SFR sur son site Internet. Effectivement, le smartphone Sony Xperia 5 y est proposé avec une remise de 43%, soit 300 euros, ce qui fait chuter le prix de l'appareil à 399 euros au lieu de 699 en temps normal. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre.

Pas besoin d'attendre le Black Friday, que beaucoup d'enseignes ont accepté de reporter au 4 décembre, pour profiter de remises significatives sur certains produits high tech. Le pack contenant le PC Hybride Surface Pro 7 de Microsoft (12.3" Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD platine), le clavier Microsoft type cover pour Surface Pro noir, la souris Microsoft Surface Mobile platine ainsi que le stylet Microsoft Surface Pen platine est par exemple en vente à 999,99 euros sur le site de la Fnac au lieu de 1 719,99 euros en temps normal. Soit une remise de 720 euros (-42%). Cliquez ici pour profiter de cette offre promotionnelle .

15:21 - Black Friday ou pas, 100 euros de remise sur ces aspirateurs Dyson

Le Black Friday n'a pas encore débuté officiellement dans beaucoup d'enseignes qui ont accepté de reporter leurs opérations commerciales au 4 décembre. Mais déjà les bons plans inondent le web et parfois même les sites Internet des fabricants directement. On trouve notamment des promotions sur le site de Dyson, qui offre 100 euros de remise sur le Dyson V11 Total Clean Extra et le Dyson V11 Torque drive extra qui passent de 599 euros au prix fort à 499 euros. Soit 17% de rabais.