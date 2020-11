"Black Friday 2020 : report au 4 décembre ? Des bons plans déjà en ligne"

[BLACK FRIDAY] Le Black Friday doit en principe avoir lieu le vendredi 27 novembre. En raison de la crise du Covid-19, Bruno Le Maire a demandé à décaler le Black Friday cette année.

[L'ESSENTIEL] Opération commerciale de grande ampleur se tenant chaque année fin novembre au cours de laquelle marchands et e-marchands rivalisent de promotions allant parfois jusqu'à 80%, le Black Friday doit cette année avoir lieu le vendredi 27 novembre. En théorie du moins, car la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), l'Alliance du commerce et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) ont déclaré ce jeudi accepter le report du Black Friday demandé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ce mercredi lors d'un discours au Sénat. Le report serait d'une semaine, et "sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là". Le Black Friday pourrait donc avoir lieu non pas le vendredi 27 novembre 2020 comme prévu mais le vendredi 4 décembre 2020. Et la Black Week, car les promotions commencent toujours à déferler avant le lancement officiel du Black Friday, débuter non pas le lundi 23 novembre mais le lundi 30 novembre. Une réunion doit avoir lieu à Bercy ce vendredi 20 novembre pour finaliser l'accord entre les acteurs concernés et le ministère de l'Economie. Amazon, dont la position est très attendue dans ce dossier, n'a toujours pas fait part de sa décision. De son côté, le PDG de Rakuten assure "travailler pour remettre en place une nouvelle opération, décalée dans le temps". Pas besoin, toutefois, d'attendre le début du Black Friday, ni même celui de la Black Week, pour profiter de promotions intéressantes. Fnac, Darty, Cdiscount, Boulanger ou encore Amazon inondent le web de bons plans, dont le JDN vous propose ci-dessous une sélection. Plutôt high tech, évidemment.

Samsung Galaxy A31 Noir AMAZON 299,00 € 267,55 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

LENOVO PC portable Ideapad IP 3 14ADA05 - 14''HD - AMD 3020 - RAM 4Go - Stockage 256Go SSD - AMD Radeon Graphics 494,79 € 389,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Marshall Stockwell II Enceinte Bluetooth Portatif - Noir et Laiton (Exclusif à Amazon) One Size 199,99 € 125,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bose Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II - Triple Midnight, avec Amazon Alexa Intégrée 379,95 € 209,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Huawei P40 Pro Smartphone débloqué 5G (6,58 pouces - 8/256go - Double Nano SIM EMUI 10.1 & AppGallery) Argent + 52VA Adapter - Type C Plug [Version Française] 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday, ou vendredi noir, qui tient son nom de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une vaste opération commerciale, au cours de laquelle de nombreuses réductions, jusqu'à plus de 80%, sont consenties aux consommateurs. Elle a lieu tous les ans à la fin du mois de novembre et un vendredi, comme son nom l'indique.

En 2020, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre. Mais chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant le fameux "vendredi noir". C'est le début de la Black Week. Les bons plans continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, quant à lui baptisé Cyber Monday qui, cette année tombe le lundi 30 novembre. L'opération commerciale s'étale donc sur une semaine entière.

Mais la date du Black Friday pourrait bien être reportée en raison de la crise du coronavirus et du confinement instauré à compter du 29 octobre dernier à minuit pour lutter contre l'épidémie. Suite aux demandes de plusieurs fédérations de commerçants, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire appelle en effet ce mercredi 18 novembre les distributeurs à décaler le Black Friday.

Le Black Friday stricto sensu se termine le vendredi 27 novembre à 23h59. Mais les promotions continuent d'affluer durant tout le week-end qui suit le Black Friday et se poursuivent avec le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit le vendredi du Black Friday, au cours duquel seul les e-commerçants, cette fois-ci, proposent des bonnes affaires.

Le Black Friday n'est pas né en France mais il s'agit désormais d'une journée clé pour les marchands et e-marchands tricolores. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal.

Contrairement au Cyber Monday, au cours duquel historiquement seuls les e-marchands multiplient les bons plans, ou aux French Days, journées privilèges réservées aux commerçants et e-commerçants français, le Black Friday est ouvert à tous les participants. Parmi les vendeurs très attendus figurent Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Oui.sncf qui l'an dernier avait proposé ses cartes (jeune, week-end…) à moitié prix au cours du Black Friday.

Comme chaque année, Amazon doit participer au Black Friday. En théorie du moins. Car en plein confinement, le géant mondial du e-commerce est chahuté par les associations de commerçants qui, fermés pour une grande majorité depuis le 30 octobre dernier, réclament une équité de traitement.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Je suis attentif à ce qui se passe, pour l'instant, je n'ai pas décidé", a déclaré le 13 novembre dernier Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France. "Quand je vois les petits commerces qui sont fermés, évidement que j'ai le cœur fendu et que j'ai envie de les aider pour qu'ils puissent réaliser ce que nous appelons la transition digitale", a-t-il ajouté.