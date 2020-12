Black Friday : c'est parti ! Premières offres à ne pas rater

[BLACK FRIDAY] Le Black Friday en France a débuté ! Smartphones (iPhone, Xiaomi, Samsung...), TV, PC / Mac et autres produits Apple... Certains marchands ont démarré les promotions. Notre sélection sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger...

Le Black Friday, ou vendredi noir, qui tient son nom de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une vaste opération commerciale, au cours de laquelle de nombreuses réductions, jusqu'à plus de 80%, sont consenties aux consommateurs. Elle a lieu tous les ans à la fin du mois de novembre et un vendredi, comme son nom l'indique.

En 2020, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre. Mais plusieurs enseignes françaises et filiales françaises d'enseignes étrangères ont accepté de reporter d'une semaine les promotions qu'elles ont prévues dans le cadre du Black Friday en raison de la crise du coronavirus et du confinement instauré à compter du 29 octobre dernier à minuit pour lutter contre l'épidémie. Le Black Friday a donc lieu le vendredi 4 décembre chez beaucoup de marchands. Mais comme chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant le fameux "vendredi noir". C'est le début de la Black Week qui commence donc le lundi 30 novembre. Les bons plans continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, quant à lui baptisé Cyber Monday qui, cette année tombe donc le lundi 7 décembre. L'opération commerciale s'étale donc sur une semaine entière.

Le Black Friday stricto sensu se termine le vendredi 4 décembre à 23h59. Mais les promotions continuent d'affluer durant tout le week-end qui suit le Black Friday et se poursuivent avec le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit le vendredi du Black Friday, au cours duquel seul les e-commerçants, cette fois-ci, proposent des bonnes affaires.

Le Black Friday n'est pas né en France mais il s'agit désormais d'une journée clé pour les marchands et e-marchands tricolores. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal.

Contrairement au Cyber Monday, au cours duquel historiquement seuls les e-marchands multiplient les bons plans, ou aux French Days, journées privilèges réservées aux commerçants et e-commerçants français, le Black Friday est ouvert à tous les participants. Parmi les vendeurs très attendus figurent Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Oui.sncf qui l'an dernier avait proposé ses cartes (jeune, week-end…) à moitié prix au cours du Black Friday.

Comme chaque année, Amazon participe au Black Friday. Le géant mondial, dont la position était très attendue dans le débat de décaler la tenue du Black Friday 2020 en France en raison du confinement, a donné son accord pour reporter d'une semaine ses opérations promotionnelles. Le Black Friday d'Amazon en France a donc lieu le 4 décembre 2020.