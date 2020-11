Black Friday : Darty, Amazon... Les meilleures offres ce vendredi 27

[BLACK FRIDAY] Beaucoup d'enseignes et de sites marchands, dont Amazon France, ont accepté de repousser les promotions qu'ils avaient prévues dans le cadre du Black Friday en France du 27 novembre au 4 décembre. Mais certains organisent bien leur Black Friday ce 27 novembre.

20:30 - 300 euros de remise immédiate sur le Sony Xperia 5 Le Sony Xperia 5 est affiché avec un rabais de 43%, soit 300 euros, chez Red by SFR, ce qui fait chuter le prix du smartphone à 399 euros au lieu de 699 habituellement. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 20:00 - Le pack Somfy 1875230 Home Alarm Plus à bon prix sur Amazon Allemagne Le pack alarme alarme connectée avec sirène extérieure de Somfy, contenant 3 télécommandes, 3 détecteurs d'ouverture et 1 détecteur de mouvement est à 399 euros sur Amazon.de au lieu de 535,16 euros en temps normal. En comptant les frais d'expédition qui s'élèvent à 9,79 euros, le pack revient à 408,79 euros. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 19:45 - 200 euros de réduction sur la TV Led LG 55NANO91 (2020) La TV Led LG 55NANO91 (2020) est en ce moment proposée à 799,99 euros sur le site Internet de Darty au lieu de 999,99 euros habituellement. Soit 200 euros de rabais (-20%). L'offre est disponible en ligne en cliquant sur ce lien (+40 euros offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY40). 19:40 - Baisse de prix significative sur la TV Led KD49XH9505 de Sony Affichée à 999 euros ces derniers jours, le téléviseur Led KD49XH9505 de Sony (Android TV Full Array Led) est désormais proposé à 799 euros au lieu de 1 299 euros en temps normal sur le site Internet de Boulanger. Soit une remise de 500 euros (-38%). Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 19:30 - Jusqu'à 130 euros offerts pour une première ouverture de compte avec CB chez Boursorama La banque en ligne Boursorama offre jusqu'à 130 euros pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire. L'offre est valable du 27 novembre au 30 novembre 2020 avec le code PWEEK130. Cliquez ici pour en bénéficier. 19:08 - 421 euros de rabais sur le Samsung Galaxy Note20 5G 256 Go Le Samsung Galaxy Note20 5G (256 Go, double Sim, coloris or) est affiché à 652,68 euros en ce moment sur Rakuten au lieu de 1 059 euros au prix fort. A cette remise s'ajoutent 15 euros de réduction supplémentaire grâce à l'application du code RAKUTEN15 qui ouvre également droit à 128 euros remboursés en points Rakuten. Le prix du smartphone tombe ainsi à 637,68 euros, soit un rabais de 40% par rapport au tarif de base. Pour accéder à l'offre, c'est par ici. 18:45 - Des remises sur les forfaits mobiles sans engagement Red by SFR Red by SFR propose en ce moment des réductions sur des forfaits mobiles appels / SMS / MMS Illimités sans engagement de durée + 200 Go de data en France et 15 Go dans l'Union Européenne. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 18:39 - Le Xiaomi POCO X3 NFC 128 Go à un bon prix sur Rakuten Le Xiaomi POCO X3 NFC 128 Go est en ce moment à 209,99 euros sur Rakuten au lieu de 279,98 euros au prix fort. Une réduction à laquelle s'ajoutent 15 euros de remise supplémentaire grâce au code RAKUTEN15 (+39 euros remboursés en points Rakuten). Le prix du smartphone Xiaomin tombe ainsi à 194,99 euros soit 85 euros de moins que le tarif de départ (-30%). Cliquez ici pour accéder à l'offre. 18:30 - Plus de 100 euros de remise sur la trottinette électrique Xiaomi Pro2 FR Mi Electric Scooter La trottinette électrique Xiaomi Pro2 FR Mi Electric Scooter est proposée à 408,99 euros sur Rakuten au lieu de 499 euros au prix fort. Soit un rabais de 18% auquel s'ajoutent 15 euros de réduction supplémentaire grâce à l'application du code RAKUTEN15, ce qui fait chuter le prix de la trottinette à 393,99 euros. Soit 105 euros d'économie au total (-21%). Cliquez ici pour accéder à l'offre. 18:23 - L'iPhone 11 Pro (256 GB) à moins de 1 045 euros sur Amazon Espagne Sur Amazon.es, la déclinaison espagnole d'Amazon, on trouve en ce moment l'iPhone 11 Pro (256 Go) (coloris gris sidéral) à 1 039,76 euros. Frais de livraison inclus, le smartphone revient à 1044,99 euros. Soit une économie de 84 euros par rapport au même modèle sur Amazon.fr. Pour commander l'offre sur le site espagnol d'Amazon, cliquez ici. 18:20 - Où trouver l'iPhone 12 mini en promotion ce vendredi ? Sorti il y a peu, le nouvel iPhone 12 mini (256 GB, coloris blanc) est déjà en promotion sur certains sites. On le trouve notamment à 929 euros au lieu des 979 de départ sur la déclinaison espagnole d'Amazon, soit une remise de 5% à laquelle il faut toutefois retrancher 4,90 euros de frais de livraison. Cliquez ici pour acheter l'iPhone mini 12 256 GB à 933,90 euros. 18:04 - Le disque dur externe Samsung SSD Portable T5 (1 TB) à 113 euros Commandé sur Amazon Allemagne, le disque dur externe Samsung SSD Portable T5 (1 TB) revient à 113 euros (108,20 euros + frais d'expédition de 4,80 euros) au lieu du prix de 178,78 euros auquel il est affiché habituellement. Cliquez ici pour accéder à l'offre. 18:00 - Le casque VR Oculus Quest 2 - 64 Go à 335 euros Le casque VR Oculus Quest 2 - 64 Go est en ce moment affiché à 349,99 euros sur Rakuten, comme sur d'autres sites. Mais l'application du code RAKUTEN15 fait tomber le prix du casque à 334,95 euros. Un rabais auquel s'ajoutent 83,75 euros remboursés en RP. Pour profiter de l'offre, c'est par ici. 17:51 - 100 euros de réduction sur la tablette Wifi MediaPad M5 lite 10 de Huawei La tablette Wifi MediaPad M5 lite 10 de Huawei est en ce moment proposée à 229 euros au lieu de 339 habituellement sur Amazon. Soit un rabais de 100 euros (-30%). Dyson a cassé les prix ce vendredi : plus que 2 modèles d'aspirateurs sans fil en promotion Les promotions initiées il y a quelques jours se sont poursuivies ce vendredi sur le site Internet de Dyson. Le fabricant proposait notamment plusieurs modèles d'aspirateurs sans fil à prix remisé. Seuls deux modèles sont encore en stock à cette heure-ci : le Dyson V7 Motorhead, à 219 euros au lieu de 279, et le Dyson V8 Absolute, à 329 euros au lieu de 379.

Le Black Friday, ou vendredi noir, qui tient son nom de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une vaste opération commerciale, au cours de laquelle de nombreuses réductions, jusqu'à plus de 80%, sont consenties aux consommateurs. Elle a lieu tous les ans à la fin du mois de novembre et un vendredi, comme son nom l'indique.

En 2020, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre. Mais plusieurs enseignes françaises et filiales françaises d'enseignes étrangères ont accepté de reporter d'une semaine les promotions qu'elles ont prévues dans le cadre du Black Friday en raison de la crise du coronavirus et du confinement instauré à compter du 29 octobre dernier à minuit pour lutter contre l'épidémie. Le Black Friday a donc lieu le vendredi 4 décembre chez beaucoup de marchands. Mais comme chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant le fameux "vendredi noir". C'est le début de la Black Week qui commence donc le lundi 30 novembre. Les bons plans continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, quant à lui baptisé Cyber Monday qui, cette année tombe donc le lundi 7 décembre. L'opération commerciale s'étale donc sur une semaine entière.

Le Black Friday stricto sensu se termine le vendredi 4 décembre à 23h59. Mais les promotions continuent d'affluer durant tout le week-end qui suit le Black Friday et se poursuivent avec le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit le vendredi du Black Friday, au cours duquel seul les e-commerçants, cette fois-ci, proposent des bonnes affaires.

Le Black Friday n'est pas né en France mais il s'agit désormais d'une journée clé pour les marchands et e-marchands tricolores. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal.

Contrairement au Cyber Monday, au cours duquel historiquement seuls les e-marchands multiplient les bons plans, ou aux French Days, journées privilèges réservées aux commerçants et e-commerçants français, le Black Friday est ouvert à tous les participants. Parmi les vendeurs très attendus figurent Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Oui.sncf qui l'an dernier avait proposé ses cartes (jeune, week-end…) à moitié prix au cours du Black Friday.

Comme chaque année, Amazon participe au Black Friday. Le géant mondial, dont la position était très attendue dans le débat de décaler la tenue du Black Friday 2020 en France en raison du confinement, a donné son accord pour reporter d'une semaine ses opérations promotionnelles. Le Black Friday d'Amazon en France aura donc lieu le 4 décembre 2020.