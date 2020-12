Black Friday : jour J ! Meilleures promos Amazon, Darty, Fnac...

[BLACK FRIDAY] Le Black Friday en France, c'est aujourd'hui ! Smartphones (iPhone, Xiaomi, Samsung...), TV, PC / Mac et autres produits Apple sont en vente à prix cassé. Notre sélection sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger...

07:37 - C'est parti pour le Black Friday 2020 ! Jour J pour le tant attendu Black Friday 2020, qui avait été reporté en France pour permettre la réouverture des commerces. Ce vendredi 4 décembre, les consommateurs peuvent donc profiter en magasin et en ligne de promotions sur des produits qu'ils guettent toute l'année : iPhone, smartphones Samsung, Xiaomi, AirPods, consoles, PC portables gaming… De quoi garnir le dessous du sapin. Découvrez la sélection du JDN chiné chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rakuten… Découvrez la sélection du JDN chiné chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rakuten… 03/12/20 - 23:15 - 40% de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S20+ 5G 128 Go Le Samsung Galaxy S20+ 5G 128 Go est proposé à 664,88 euros en ce moment sur Rakuten au lieu de 1 109 euros au prix fort. Soit un rabais de 444,12 euros (-40%). Cliquez ici pour accéder à l'offre, qui ouvre également droit à 66,49 euros remboursés en points Rakuten. 03/12/20 - 22:45 - 100 euros de remise sur le pack Somfy 1875230 Home Alarm Plus Le pack alarme alarme connectée avec sirène extérieure de Somfy, contenant 3 télécommandes, 3 détecteurs d'ouverture et 1 détecteur de mouvement est à 449 euros sur Amazon en cette veille de Black Friday au lieu de 549 euros habituellement. Soit un rabais de 100 euros (-18%). Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 03/12/20 - 22:30 - -30% pour l'enceinte bluetooth JBL Flip Essential A l'occasion du Black Friday, l'enceinte bluetooth JBL Flip essential est proposée à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros. Une bonne occasion de rendre son ancien appareil et de s'offrir un belle enceinte portable compacte au son puissant et clair. 03/12/20 - 22:30 - Un smartphone Xiaomi 5G en exclusivité chez Amazon, à -35% Le Xiaomi Pocophone F2 Pro en version française est en exclusivité chez Amazon qui, pour le Black Friday, le propose en promotion à 389 euros au lieu de 599 euros. Pour ce prix là : la 5G, un écran Amoled, de la vidéo 8K et une batterie de 4700 mAh. Entre autres… Plusieurs coloris sont disponibles à cette adresse. 03/12/20 - 22:15 - Bonne marque, bonnes perfs, (très) bon prix : le répéteur Wifi TP-Link RE650 à moins 35% Marre de perdre le Wifi au dernier étage de la maison ou dans le jardin ? Un répéteur Wifi vous permettra très facilement d’étendre le signal. Surtout quand il est de qualité, comme ce modèle de chez TP-Link, vendu 69,90 euros au lieu de 106,90 euros par Amazon. L’offre est disponible sur ce lien. 03/12/20 - 22:00 - Ampoules intelligente Phillips Hue : lancez-vous à moindre coûts Les ampoules connectées Phillips Hue sont des produits haut de gamme et s’affichent au prix qui vont avec. Sauf aujourd’hui, avec ce kit de démarrage proposé à -11% par Amazon. Pour 84,99 euros au lieu de 94,99, offrez-vous le pont de connexion et deux premières ampoules. C’est ici. 03/12/20 - 21:45 - 200 euros de remise immédiate sur le OnePlus 8 Pro Le smartphone débloqué 5G OnePlus 8 Pro est en vente à 699 euros sur Amazon dans le cadre du Black Friday 2020 contre 899 euros en temps normal. Soit un rabais de 200 euros qui représente 22% du prix du téléphone. Pour se le procurer à ce tarif, c'est par ici. 03/12/20 - 21:30 - Un aspirateur Roomba à moins de 200 euros ! Amazon casse les prix sur plusieurs modèles d’aspirateurs connectés Roomba, mais l’une des plus belles offres (-50% !) fait passer ce Roomba 692 connecté sous la barre des 200 euros, à 199 euros au lieu de 399 euros en temps normal. De quoi économiser un peu plus que des heures à faire le ménage. C’est ici. 03/12/20 - 21:15 - 80 euros de rabais sur le casque Bose SoundLink II Le casque sans fil circum-aural Bose SoundLink II noir est en vente à 149,99 euros au lieu de 229,95 habituellement sur Amazon. Soit un rabais de 80 euros (-35%). Pour profiter de l'offre en cours, cliquez sur ce lien. 03/12/20 - 21:00 - 29% d’économie sur cette tablette Microsoft Surface toute équipée Joli package sur Amazon. Outre la tablette tactile Microsoft Surface Go 2, il comprend le cover avec clavier et un stylet. Le tout pour 599 euros au lieu de 840. L’offre est disponible ici. 03/12/20 - 20:45 - 160 euros d’économie sur une Apple Watch Series 5 Petit bijou de technologie, la montre connectée Apple Watch Series 5 est en ce moment à 569,90 euros sur Amazon, contre un prix habituel de 729 euros. Cela pour la version 44 millimètres. La version 40 millimètres s’affiche, elle, à 539,90 euros. Cliquez ici pour accéder à l'offre. 03/12/20 - 20:30 - -34% pour un cas sans fil Bose à réduction de bruit active Le silence ça n’a pas de prix ? Si, et il est en baisse. Le casque Bose QuietComfort 35 II - Triple Midnight, à réduction de bruit active avec Amazon Alexa intégré, s’affiche à 249,99 euros contre 379,95 euros habituellement. Silence, action ! Pour le commander, c'est ici. 03/12/20 - 20:15 - 28% de remise sur la tête thermostatique connectée et intelligente Netatmo Dépenser aujourd'hui pour économiser demain. La tête thermostatique connectée et intelligente Netatmo, un accessoire pour le thermostat intelligent et pour le pack pour chauffage collectif, est en vente à 57,99 euros sur Amazon au lieu de 79,99 euros habituellement. Soit une réduction de 22 euros. Tout se passe ici. 03/12/20 - 20:00 - 34% de remise sur le casque gaming HyperX Cloud Encore une promo adressée aux gamers. Le casque gaming avec control audio intégré HyperX HX-HS5CX-SR Cloud X (coloris argent) est proposé à 52,99 euros sur Amazon dans le cadre du Black Friday, contre 79,99 euros au prix fort. Pour bénéficier de ces 27 euros de remise, cliquez ici. 03/12/20 - 19:47 - Alerte baisse de prix : 50 euros de remise sur le Poco X3 NFC de Xiaomi Le smartphone Poco X3 NFC de Xiaomi (6,67 Pouces - 6Go RAM - 128Go Stockage, 5160mAh, Quad Caméra) est disponible en précommande sur Amazon. Il sera disponible à partir du 11 novembre. Si on le trouvait à 229,04 euros il y a quelques jours sur Amazon Espagne, le prix auquel il est affiché ce soir sur Amazon France dans le cadre du Black Friday est encore plus bas : 219 euros. Soit 19% de remise par rapport au tarif de base. Cliquez ici pour précommander le Poco X3 NFC et profiter du tarif Black Friday. 03/12/20 - 19:45 - Look rétro mais prestation du futur : l’enceinte connectée Marshall en baisse de 100 euros L’enceinte sans fil Marshall Action II embarque l'assistant intelligent de Google. Normalement à 299,99 euros, elle est aujourd’hui à 199,99 euros sur le site de la Fnac. Bonus : 4 mois d’abonnement Deezer Premium sont inclus. Cliquez ici pour découvrir l'offre.

Le Black Friday, ou vendredi noir, qui tient son nom de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une vaste opération commerciale, au cours de laquelle de nombreuses réductions, jusqu'à plus de 80%, sont consenties aux consommateurs. Elle a lieu tous les ans à la fin du mois de novembre et un vendredi, comme son nom l'indique.

En 2020, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre. Mais plusieurs enseignes françaises et filiales françaises d'enseignes étrangères ont accepté de reporter d'une semaine les promotions qu'elles ont prévues dans le cadre du Black Friday en raison de la crise du coronavirus et du confinement instauré à compter du 29 octobre dernier à minuit pour lutter contre l'épidémie. Le Black Friday a donc lieu le vendredi 4 décembre chez beaucoup de marchands. Mais comme chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant le fameux "vendredi noir". C'est le début de la Black Week qui a commencé le lundi 30 novembre. Les bons plans continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, quant à lui baptisé Cyber Monday qui, cette année tombe donc le lundi 7 décembre. L'opération commerciale s'étale donc sur une semaine entière.

Le Black Friday stricto sensu se termine le vendredi 4 décembre à 23h59. Mais les promotions continuent d'affluer durant tout le week-end qui suit le Black Friday et se poursuivent avec le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit le vendredi du Black Friday, au cours duquel seul les e-commerçants, cette fois-ci, proposent des bonnes affaires.

Le Black Friday n'est pas né en France mais il s'agit désormais d'une journée clé pour les marchands et e-marchands tricolores. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal.

Contrairement au Cyber Monday, au cours duquel historiquement seuls les e-marchands multiplient les bons plans, ou aux French Days, journées privilèges réservées aux commerçants et e-commerçants français, le Black Friday est ouvert à tous les participants. Parmi les vendeurs très attendus figurent Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Oui.sncf qui l'an dernier avait proposé ses cartes (jeune, week-end…) à moitié prix au cours du Black Friday.

Comme chaque année, Amazon participe au Black Friday. Le géant mondial, dont la position était très attendue dans le débat de décaler la tenue du Black Friday 2020 en France en raison du confinement, a donné son accord pour reporter d'une semaine ses opérations promotionnelles. Le Black Friday d'Amazon a débuté le jeudi 3 décembre à 18 heures.