Le prix de la cigarette augmente

En pleine période d'inflation, plusieurs mesures plus ou moins connues entrent en vigueur dès le 1er mars 2023. Découvrez les bonnes et les mauvaises nouvelles qui attendent votre portefeuille.Après une hausse au 1er janvier 2023, une nouvelle augmentation des prix du tabac entre en vigueur au 1er mars. Malboro, Camel, Lucky Strike, Phillipp Morris... De nombreux fabricants décident d'augmenter leurs tarifs d'au moins 50 centimes, et parfois même d'un euro. Dans certains cas, le paquet de vingt cigarettes franchit la barre symbolique des 11 euros selon le site des douanes , qui liste le prix de la cigarette et des paquets de tabac à rouler.