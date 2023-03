Prime d'activité, RSA, chèque énergie, carburant, immobilier... Ce qui change à partir du 1er avril

Dans le sillage des autres allocations distribuées par la CAF, l' AAH (allocation adulte handicapé) va connaître une bonification de 1,6%. Le montant de cette aide sociale mensuelle va donc passer. Pour rappel, l'AAH est réservée aux personnes handicapées âgées de plus de 20 ans, qui résident en France et dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Notez également que depuis 2023, le calcul de l'AAH dont peut profiter un bénéficiaire ne tient plus compte des revenus du conjoint ou du partenaire.