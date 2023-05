Une nouvelle déclaration obligatoire

Un propriétaire qui loue un logement classé E, F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE), peut bénéficier d'un relèvement exceptionnel du déficit foncier, s'il engage d'importants travaux de rénovation énergétique. Habituellement, si les revenus fonciers sont inférieurs au coût du logement, le contribuable peut déduire jusqu'à 10 700 euros par an de ses impôts. Toutefois, pour les logements qualifiés de passoires thermiques, le seuil du déficit foncier imputable à l'impôt sur le revenu est exceptionnellement rehaussé jusqu'à 21 400 euros par an si le chantier permet au logement d'obtenir une note A, B, C, ou D. Seuls les travaux lancés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ouvre droit à cette déduction inédite.