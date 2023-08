Age de la retraite, hausse de salaire, bourses... Ce qui change au 1er septembre 2023

Et de 8 ! Après des hausses consécutives, en février, mars, avril, mai, juin, juillet et août, le taux d'usure est une nouvelle fois augmenté au 1er septembre 2023. Correspondant au taux d'intérêt légal au-delà duquel les établissements de crédit ne peuvent prêter de l'argent, le taux d'usure varie en fonction de la catégorie et de la durée du prêt contracté. Pour rappel, depuis 6 mois, l'évolution du taux d'usure est mensuelle et non plus trimestrielle comme auparavant. Une mesure exceptionnelle qui permet aux banques d'accorder davantage de crédits.