Cette carte permet de visiter Disneyland à moitié prix - des millions de Français passent à côté

Des millions de Français pourraient l'avoir et pourtant, seuls 200 000 la détiennent. Une carte donne accès à des milliers de réductions très avantageuses.

Chaque année, des millions de Français visitent le monde féerique de Disneyland Paris mais ils sont nombreux à vite retomber sur Terre : le prix d'entrée avoisine les 100 euros pour les plus de 12 ans et une fois à l'intérieur, les visiteurs dépensent encore des dizaines voire une centaine d'euros pour des souvenirs et pour se restaurrer. Mais il est possible de payer beaucoup moins.

C'est la promesse d'une carte lancée par l'Union européenne. Elle permet de bénéficier de réductions importantes particulièrement dans le secteur du tourisme. Pour seulement 10 euros par an, il est possible de payer ses billets de Flixbus 10% moins chers ou de visiter Disneyland pour 54€ au lieu de 105€.

Difficile de trouver une meilleure réduction ailleurs. "Disneyland Paris nous fait l'honneur de proposer la meilleure offre pour ces parcs via notre carte", nous confie Jean-Paul Roumegas, président de European Youth Card, association qui gère la carte.

En plus de Disneyland, la Carte Jeunes Européenne propose une longue liste de réductions en France : séances de sport, hôtels, sorties culturelles, mutuelle. Sur son site Internet, l'European Youth Card Association se vante d'offrir plus de 60 000 bons plans. Pendant l'été, les détenteurs de la carte peuvent bénéficier de réductions sur les billets vers l'étranger et pour des festivals : Eurockéennes à Paris, Delta Festival à Marseille, Fête de l'Humanité en Essonne.

Les avantages de la Carte Jeunes Européenne ne se limitent pas à la France. Valable dans plus de trente pays, il existe des milliers de réductions et offres spéciales dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi en Suisse, Turquie, Norvège ou Azerbaïdjan. Mais : seuls 20% des Français peuvent en profiter. Réservée aux 12 à 30 ans, elle donne aussi accès à des cours de langues étrangères à bas prix et divers avantages utilisables pendant les échanges Erasmus, par exemple.

"Cette carte n'est pas qu'une réduction pour des loisirs, ajoute Jean-Paul Roumegas. Il y a une dimension citoyenne, utile à être détenteur de la carte. On essaye de faire participer les jeunes à diverses activités et on les sensibilise aux sujets européens."

Malgré tous ces avantages, peu de jeunes sont au courant de son existence. Sur le continent, huit millions de jeunes détiennent la carte. En France, pour 14 millions de personnes éligibles, seules environ 200 000 la possèdent. Pour l'obtenir, il suffit de se rendre sur le site de la Carte Jeunes Européenne. Une carte numérique permet d'avoir accès immédiatement aux avantages. Il existe aussi une carte en plastique, vendue trois euros de plus et livrée entre dix à quinze jours maximum.

Certaines collectivités donnent accès à la carte gratuitement. C'est le cas de la région PACA. Le 19 juillet 2024, elle a annoncé offrir la carte à tous les détenteurs du e-pass, un dispositif qui permet aux jeunes de recevoir des subventions pour des achats. "Nous travaillons pour que d'autres régions fassent de même", glisse Jean-Paul Roumegas au Journal du Net.