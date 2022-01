"Indice des loyers (IRL) 2021 : quelle hausse de loyer ?"

Au 4e trimestre 2021, l'indice de référence des loyers (IRL) s'élève à 132,62 points, d'après les chiffres publiés par l'Insee le 14 janvier 2022. Il progresse de 1,62% sur un an, après +0,83% au trimestre précédent.

[Mise à jour du lundi 24 janvier 2022 à 11h50] L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié le 14 janvier l'indice de référence des loyers. Au 4e trimestre 2022, il augmente de 1,62% sur douze mois, après une hausse de 0,83% au trimestre précédent. Il s'agit de la plus forte hausse en presque trois ans, ce qui s'explique par une forte inflation. En effet, l'indice des loyers se calcule à partir de la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Depuis le 10 février 2008, l’indice de référence des loyers (IRL) constitue la référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé, comme prévu par la loi pour le pouvoir d'achat du 8 février 2008, qu'il s'agisse de locations meublées ou de logements loués vides. Il sert à fixer les limites des hausses annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires. Les baux commerciaux, eux, sont indexés sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux.

Valeurs de l'indice des loyers

L'indice des loyers en valeurs depuis 2009 Année Trimestre de référence Valeur de l'IRL Evolution annuelle Date de publication par l'Insee 2021 4e trimestre 132,62 +1,62% 14-janv-21 3e trimestre 131,67 +0,83% 16-oct-21 2e trimestre 131,12 0,42% 16-juil-21 1er trimestre 130,69 +0,09% 17-avr-21 2020 4e trimestre 130,52 +0,20% 15-janv-21 3e trimestre 130,59 +0,46% 15-oct-20 2e trimestre 130,57 +0,66% 16-juil-20 1er trimestre 130,57 +0,92% 15-avr-20 2019 4e trimestre 130,26 +0,95% 15-janv-20 3e trimestre 129,99 +1,20% 15-oct-19 2e trimestre 129,72 +1,53% 11-juil-19 1er trimestre 129,38 +1,70% 11-avr-19 2018 4e trimestre 129,03 +1,74% 15-janv-19 3e trimestre 128,45 +1,57% 11-oct-18 2e trimestre 127,77 +1,25% 12-juil-18 1er trimestre 127,22 +1,05% 12-avr-18 2017 4e trimestre 126,82 +1,05% 12-janv.-8 3e trimestre 126,46 +0,90% 12-oct-17 2e trimestre 126,19 +0,75% 13-juil-17 1er trimestre 125,90 +0,51% 13-avr-17 2016 4e trimestre 125,50 +0,18% 12-janv-17 3e trimestre 125,33 +0,06% 12-oct-16 2e trimestre 125,25 0,00% 13-juil-16 1er trimestre 125,26 +0,06% 13-avr-16 2015 4e trimestre 125,28 -0,01% 14-janv-16 3e trimestre 125,26 +0,02% 15-oct-15 2e trimestre 125,25 +0,08% 23-juil-15 1er trimestre 125,19 +0,15% 17-avr-15 2014 4e trimestre 125,29 +0,37% 17-janv-15 3e trimestre 125,24 +0,47% 22-oct-14 2e trimestre 125,15 +0,57% 25-juil-14 1er trimestre 125 +0,60% 11-avr-14 2013 4e trimestre 124,83 +0,69% 17-janv-14 3e trimestre 124,66 +0,90% 23-oct-13 2e trimestre 124,44 +1,20% 12-juil-13 1er trimestre 124,25 +1,54% 12-avr-13 2012 4e trimestre 123,97 +1,88% 12-janv-13 3e trimestre 123,55 +2,15% 12-oct-12 2e trimestre 122,96 +2,20% 13-juil-12 1er trimestre 122,37 +2,24% 13-avr-12 2011 4e trimestre 121,68 +2,11% 13-janv-12 3e trimestre 120,95 +1,90% 13-oct-11 2e trimestre 120,31 +1,73% 13-juil-11 1er trimestre 119,69 +1,60% 14-avr-11 2010 4e trimestre 119,17 +1,45% 14-janv-11 3e trimestre 118,7 +1,10% 14-oct-10 2e trimestre 118,26 +0,57% 12-juil-10 1er trimestre 117,81 +0,09% 14-avr-10 2009 4e trimestre 117,47 -0,06% 17-janv-10 3e trimestre 117,41 +0,32% 16-oct-09 2e trimestre 117,59 +1,31% 25-juil-09 1er trimestre 117,7 +2,24% 17-avr-09

