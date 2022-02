"Frais de notaire 2022 : une modification marginale des frais"

Dans le cadre d'une vente immobilière, les frais de notaire désignent les sommes à payer pour l'acquéreur, en plus du prix d'achat du bien. De légères modifications ont récemment été apportées.

[Mise à jour du lundi 28 février 2022 à 12h08] Un arrêté publié mercredi dernier apporte quelques modifications aux frais de notaire, dont le nouveau barème a été établi en mars 2020. L'objectif de taux de résultat moyen passe ainsi au 1er mars de 30% à 32,7%. Ce taux sert de base de calcul pour déterminer la "rémunération raisonnable" que peuvent obtenir les notaires. Par ailleurs, la rédaction et l'envoi d'une requête au juge des tutelles quitte la liste des prestations dont les émoluments sont encadrés légalement.

Les frais de notaire qu'un acheteur est tenu de régler lors d'un achat immobilier comprennent, outre la rémunération du notaire, les débours et les droits de mutation, aussi appelés "droits d'enregistrement".

Les droits de mutation, ou droits d'enregistrement, constituent la majeure partie des frais de notaires. "Le montant des sommes reversées à l'Etat peut atteindre 4/5e de ce qui est payé par l'acheteur", indique la Chambre des notaires de Paris sur son site Internet.

Les frais de notaires représentent environ 7 à 8% du prix d'achat dans l'ancien et 2 à 3% dans le neuf. A noter que plusieurs facteurs entrent en compte dans le calcul du montant des frais de notaire, comme la nature du bien (logement ancien, neuf, terrain à bâtir...), la vente ou non de mobilier avec lui (meubles de cuisine, éléments d'électroménager...) ainsi que sa localisation.

Pour parvenir à un calcul approximatif du montant des frais de notaire, droits de mutation, débours et rémunération du notaire inclus, il faut ajouter 8% au prix d'achat d'un bien ancien et 3% au prix d'acquisition d'un bien neuf.

Comment les frais de notaire se calculent-ils ? Les émoluments que perçoit le notaire dans le cadre d'une vente immobilière, plus gros poste de dépenses au sein des frais de notaire, derrière les droits de mutation, sont fixés par l'Etat. Le barème des frais de notaire, composé de 4 tranches de valeur de biens auxquelles est appliqué un pourcentage dégressif.

Barème des frais de notaire pour une transaction immobilière Tranche Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,870% De 6 500 € à 17 000 € 1,596% De 17 000 € à 60 000 € 1,064% Plus de 60 000 € 0,799%

Démonstration pour l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 200 000 euros :

(6 500 € - 0 €) x 3,870% = 251,55 €

(17 000 € - 6 500 €) x 1,596% = 167,58 €

(60 000 € - 17 000 €) x 1,064% = 457,52‬ €

(200 000 € - 60 000 €) x 0,799% = 1 118,6‬ €

251,55 € + 167,58 € + 457,52 € + 1 118,6‬ € = 1 995,25‬ €.

Le montant des émoluments de vente à régler au notaire pour l'acquisition d'un bien d'une valeur de 200 000 euros s'élève donc à 1 995,25 euros. Soit une économie de 1,9% par rapport à la somme à acquitter avec le précédent barème. A noter que, depuis le 1er mai 2016, les notaires peuvent accorder des remises à leurs clients pour les ventes qui dépassent 150 000 euros. Le taux maximal de cette remise est de 10%. Celle-ci est calculée sur la tranche supérieure à 150 000 euros. Ainsi, pour l'achat d'un bien de 200 000 euros, la remise maximale ne peut pas dépasser 39,95‬ euros (10% x (200 000 € - 150 000 €) x 799%). Soit 2% du total des émoluments.

Il faut savoir que, si le notaire décide d'accorder une remise, quel que soit le taux pour lequel il aura opté, il est obligé de l'accorder à tous ses clients pour lesquels la transaction dépasse 100 000 euros. A noter aussi que pour les petites ventes immobilières, les émoluments du notaire sont plafonnés à 10% de la valeur du bien. Ils ne peuvent toutefois pas être inférieurs à la somme de 90 euros. La baisse des frais de notaire n'est effective que pour les émoluments des prestations effectuées depuis le 1er mai 2020, et non le 1er mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires.

Aux émoluments de vente à proprement parler s'ajoutent les émoluments que doit verser l'acheteur au notaire pour les démarches annexes qu'il aura accomplies (demande d'extraits d'actes d'état civil, par exemple). L'acquéreur devra également s'acquitter des débours, c'est-à-dire rembourser au notaire les sommes qu'il aura avancées pour faire intervenir d'autres professionnels si la vente le nécessitait.

Les frais de notaire dans l'ancien sont plus élevés que dans le neuf. Les droits de mutation, qui en constituent la plus grande partie, représentent entre 5% et 6% du prix d'achat du bien immobilier dans l'existant, selon les départements. Ces droits de mutation se composent de la taxe communale, qui pèse 1,2% du prix d'acquisition du bien, de la taxe départementale, dont le taux a été relevé à 4,5% (sauf en Indre, en Isère et à Mayotte, où il est de 3,8%), ainsi que de la taxe collectée pour l'Etat qui équivaut à 2,37% du montant de la taxe départementale.

Prenons l'exemple d'un appartement ancien acheté à Paris pour 400 000 euros en septembre 2015 : les droits de mutation s'élèvent à 20 360 euros sur 26 600 euros de frais de notaire, débours et rémunération du notaire inclus. Les droits de mutation représentent ici près de 82% des frais versés par le notaire au moment de l'acquisition et 5,5% du prix d'acquisition du bien.

Les frais de notaire sont moins élevés dans le neuf que dans l'ancien. En effet, les droits destinés au Trésor public, qui composent la plus grande partie des frais de notaire, sont allégés pour les immeubles neufs : depuis 2011, seule la taxe départementale, au taux de 0,7%, s'applique, ce à quoi s'ajoute la taxe collectée pour l'Etat qui équivaut à 2,37% du montant de la taxe départementale..

Pour les terrains à bâtir, le barème des droits de mutation, qui représentent la majeure partie des frais de notaire, est le même que pour les biens immobiliers anciens (voir plus haut). Les frais de notaire pour acheter un terrain sont donc compris entre 7% et 8% du prix d'acquisition.

Comme la vente immobilière, la succession fait l'objet de taxes, débours et honoraires. Le montant à régler dépend des actes à accomplir et de la valeur des biens en question.

Lors d'un achat immobilier, le notaire joue un rôle important pour rédiger des actes, organiser la signature des parties et rendre la vente opposable aux tiers, c'est-à-dire incontestable aux yeux de tous. À ce titre, l'acquéreur doit lui verser des honoraires qui font partie, avec les droits de mutation et les débours, des frais de notaire à acquitter lors d'une vente immobilière.

Il existe sur Internet de nombreuses possibilités pour effectuer une simulation des frais de notaire, par exemple sur le site de la Chambre des notaires de Paris.

Les frais de notaire représentent un budget important lors d'un achat immobilier. Afin de bénéficier de frais de notaire réduits, il faut se diriger vers un bien neuf. Les taxes destinées au Trésor public, qui constituent la majeure partie des frais de notaire, peuvent ainsi passer de 5% du prix d'acquisition du bien à 1%.

Outre l'achat dans le neuf, qui fait mécaniquement baisser les frais de notaire, il existe des astuces pour réduire la note à acquitter. Par exemple, déclarer que le prix de vente de la maison ou de l'appartement tient compte de la valeur de biens mobiliers (cuisine équipée, électroménager...). Les frais de notaire ne sont en effet calculés que sur la valeur du bien immobilier lui-même. Par ailleurs, le notaire peut pratiquer une remise sur ses émoluments. Cette ristourne pourra atteindre 20% maximum et s'appliquera à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiettes supérieures ou égales à 100 000 euros. Dans certaines situations (bureaux, logements sociaux, pacte Dutreil...), la réduction peut atteindre 40% de la fraction d'émolument calculée sur les tranches supérieures ou égales à 10 millions d'euros.

Presque tous les départements ont procédé à une hausse des taux de mutation, qui pèsent pour l'essentiel des frais de notaire à régler au moment d'une vente immobilière, proposée par l'Etat, générant ainsi une augmentation des frais de notaire. Seuls trois ont gardé des taux de mutation limités à 3,8% : l'Indre, l'Isère et Mayotte.