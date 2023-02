"Livret A : ce qu'il vous rapporte désormais"

LIVRET A. En raison de l'évolution de l'inflation, le taux du Livret A a été révisé à la hausse, atteignant un niveau inédit depuis 2009.

[Mise à jour du vendredi 03 février 2023 à 10h42] Votre Livret A va vous rapporter plus. Depuis le 1er février, le taux du livret d'épargne réglementée est désormais fixé à 3%. Il s'agit de la troisième hausse consécutive pour le taux du livret A, qui s'élevait encore en début d'année 2022 à 0,5%, soit son plancher minimal. Il avait ensuite doublé une première fois en février puis une nouvelle fois au mois d'août de la même année pour atteindre 2%. Depuis un an, la rémunération du Livret A aura ainsi été multipliée par six. D'après le Cercle de l'épargne, le montant moyen épargné sur un Livret A s'élève à 5 800 euros. Avec un taux d'intérêt à 3%, la rémunération moyenne de ce livret est ainsi portée à 174 euros en 2023. Pour un livret A ayant atteint le plafond, fixé à 22 950 euros, le gain est de 229,5 euros net. S'ils ne peuvent plus faire de versement, les bénéficiaires continuent néanmoins à capitaliser les intérêts. Le plafond du Livret A s'élève à 22 950 euros, mais la capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du Livret A au-delà de cette limite.

Quel est le taux du Livret A en 2023 ?

Il s'agit de l'un des rares effets positifs lié à l'inflation. Le taux du Livret A à 2% depuis le 1er août dernier, atteint désormais 3% depuis le 1er février 2023. En janvier 2023, les prix à la consommation ont progressé de 6% sur un an.

Quel est le plafond du Livret A ?

Le plafond du Livret A est de 22 950 euros (la capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du Livret A au-delà de cette limite). Le montant maximum que l'on peut mettre sur le Livret A a été doublé sous la présidence de François Hollande. Il existe trois exceptions au plafond normal du Livret A :

Les associations, qui ont le droit de verser jusqu'à 76 500 euros sur un Livret A.

sur un Livret A. les syndicats de copropriétaires, dont le nombre de lots de la copropriété est supérieur à 100, ce plafond est fixé à 100 000 euros.

Les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), qui ne sont soumis à aucune limite.

Quand les intérêts du Livret A sont-ils versés ?

Date de la valeur utilisée pour le calcul des intérêts selon la date et le type d'opération Type d'opération Jusqu'au 15 du mois en cours A partir du 16 du mois en cours Dépôt 16 du même mois 1er jour du mois qui suit Retrait Dernier jour du mois écoulé 15 du mois

Les intérêts du Livret A sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois (c'est la "date de valeur"). La date de valeur dont il est tenu compte pour le calcul de la rémunération dépend de la date à laquelle le dépôt, ou le retrait, est effectué. A noter que les dépôts génèrent des intérêts s'ils sont effectués par quinzaine entière. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et générera lui-même des intérêts l'année suivante.

Comment retirer de l'argent sur un Livret A ?

Il est possible de retirer gratuitement de l'argent d'un Livret A à tout moment. En effet, aucune opération effectuée sur le Livret A n'est facturée par la banque. Le montant minimal d'un retrait sur le Livret A est de 10 euros (seuil ramené à 1,5 euro pour un livret ouvert à la Banque Postale). En ce qui concerne la date à laquelle retirer de l'argent sur un Livret A, le mieux est d'attendre au moins le 1er ou le 16 du mois en cours. En effet, en cas de retrait d'une partie de l'argent le 30, le 31 ou le 15 du mois, les intérêts produits lors de la quinzaine écoulée sont perdus.

Quand faire des versements sur le Livret A ?

Compte tenu du mode de calcul des intérêts du Livret A, il est préférable d'effectuer ses versements sur son Livret A la veille du premier jour de la quinzaine qui commence. C'est-à-dire, passé le 16 du mois en cours, le 30 ou le 31 du mois pour que les intérêts courent à compter du 1er jour du mois suivant, ou avant le 16, le 14 ou le 15 du mois en cours pour qu'ils produisent des gains dès le 16.

N'importe quel particulier, majeur ou mineur, peut ouvrir un Livret A. Depuis le 1er janvier 2009, toutes les banques peuvent en distribuer. Jusque-là, seules La Banque postale et la Caisse d'épargne étaient habilitées à les proposer (le Crédit mutuel distribuait, lui, un Livret Bleu, devenu également Livret A depuis).

Les versements et les retraits sont libres, mais le montant minimal pour des opérations en espèces est fixé à 10 euros (sauf pour La Banque postale, où ce montant n'est que de 1,5 euro). Il est interdit de cumuler plusieurs Livrets A au nom d'une même personne, y compris dans plusieurs banques différentes. Depuis le 1er janvier 2013, les banques sont tenues de vérifier lors de l'ouverture d'un Livret A si la personne n'en détient pas déjà un dans un autre établissement. En revanche, il est possible de détenir d'autres comptes sur livret, en plus du Livret A, comme un LDD, par exemple. Les fraudeurs s'exposent à une double sanction :

Le paiement d'intérêts sur les sommes déposées sur le Livret en doublon et des éventuelles pénalités supplémentaires

Une amende égale à 2% des sommes placées sur ce Livret A.

Il est en revanche possible de cumuler un Livret A avec d'autres comptes sur livret (par exemple un Livret de développement durable ou un Livret jeune). Depuis le 1er janvier 2012, il n'est plus possible de transférer un Livret A d'une banque à une autre. En cas de changement de banque, il faut donc fermer son Livret pour en ouvrir un autre, ce qui peut être pénalisant s'il a dépassé le plafond réglementaire des 22 950 euros grâce aux intérêts cumulés. Il faudra alors répartir le surplus généré sur d'autres supports.

Le Livret A est-il imposable ?

Le Livret A est un placement défiscalisé. C'est-à-dire que les intérêts qu'il produits sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération n'a pas été remise en question avec l'entrée en vigueur de la flat tax au 1er janvier 2018. Le Livret A fait donc partie des revenus qui n'ont pas à figurer dans la déclaration d'impôts à rendre chaque année au printemps.