"Impôt sur le revenu 2022 : l'essentiel pour le calculer"

[IMPOT SUR LE REVENU] A compter du jeudi 7 avril 2022, les contribuables vont devoir remplir leur déclaration de revenus. Ils seront ensuite s'ils doivent s'acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre.

[Mise à jour du vendredi 1er avril 2022 à 08h16] Vous souhaitez anticiper la période déclarative ? Celle-ci devrait démarrer le jeudi 7 avril 2022. Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est, certes, prélevé à la source. Toutefois, les contribuables restent tenus, chaque année au printemps, de remplir une déclaration de revenus. Cette dernière permet d'établir le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via le prélèvement à la source, l'administration fiscale établit ensuite si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu au mois de septembre 2022. La déclaration d'impôt permet également d'ajuster votre taux d'impôt à la source si nécessaire. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà anticiper, et éviter les mauvaises surprises. L'administration fiscale a mis à disposition sur son site Internet un simulateur.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) met à votre disposition deux outils de simulation d'impôt en ligne. Lequel choisir ? Si, en plus de salaires, pensions ou retraites, revenus fonciers, gains de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, vous devez déclarer des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements dans les départements d'outre-mer ou des déficits globaux (déficits professionnels), préférez le "modèle complet". A l'inverse, si vous n'avez que des revenus et charges de base à déclarer, optez pour la version simplifiée. Pour que le simulateur d'impôt fonctionne, les champs doivent être remplis en euros, sans les centimes.

ll suffit d'y renseigner votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf... ainsi que le nombre de personnes à charge), vos revenus (salaires, pensions, revenus fonciers...) et votre prélèvement à la source (le montant total des retenues à la source effectuées durant l'année d'imposition). Si vous êtes salarié, dénichez votre fiche de paie de décembre 2021, et retenez le montant "net fiscal depuis le 1er janvier". C'est le montant que vous devrez inscrire en case 1AJ. Autre élément à mettre de côté : le montant de vos retenues à la source durant l'année d'imposition. Il figure également sur cette fiche de paie. Vérifiez que vous n'avez pas intérêt à déclarer vos frais réels, en vérifiant que vos frais professionnels (transport, repas, télétravail...) ne sont pas supérieurs à la déduction forfaitaire de 10%. Pensez à mettre de côté votre identifiant fiscal et votre mot de passe, afin de gagner du temps le jour de la période déclarative, et vous connecter plus simplement sur le site des impôts, impots.gouv.fr.

Le barème de l'impôt sur le revenu sert à calculer le montant de l'impôt brut : il est composé de 5 tranches de revenu imposable et d'un pourcentage d'imposition pour chacune de ces tranches d'impôt. Il est revalorisé chaque année pour tenir compte de l'inflation et préserver ainsi le pouvoir d'achat des ménages. La loi de finances pour 2020 prévoit l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire une révision des seuils d'entrée dans les tranches du barème, mais aussi, dans l'objectif de traduire la baisse d'impôt sur le revenu voulue par le président de la République pour 2020, un abaissement du taux de la première tranche imposable du barème progressif de l'impôt sur le revenu. La pente de la décote est également atténuée.

Tranche Revenu imposable Taux 1 Jusqu'à 10 225 € 0% 2 De 10 226 à 26 070 € 11% 3 De 26 071 à 74 545 € 30% 4 De 74 546 € à 160 336 € 41% 5 Au-delà de 160 337 € 45%

Les taux d'imposition ci-dessus sont ceux applicables pour une part de quotient familial pour les revenus générés en 2021. Les seuils d'entrée dans les tranches sont revalorisées de +1,4%, en raison de l'indexation du barème sur l'inflation. Le plafond de l'avantage fiscal du quotient familial passe de 1 570 euros en 2021 à 1 592 euros en 2022. A noter que pour les revenus générés depuis le 1er janvier 2019, les plafonds des tranches des grilles de taux neutre du prélèvement à la source sont indexés sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Etape 1 : diviser son revenu imposable par le nombre de parts

Etape 2 : appliquer à chaque tranche son taux d'imposition

Etape 3 : additionner les impositions et multiplier le total par le nombre de parts.

Pour calculer le montant de votre impôt brut, vous devez, dans un premier temps, diviser votre revenu net imposable par le nombre de parts de quotient familial auquel vous avez droit. Ce dernier est fonction de votre situation familiale (célibataire, marié(e), Pacsé(e), divorcé(e), séparé(e) veuf ou veuve) et du nombre de personnes que vous avez éventuellement à charge (enfants mineurs, majeurs, personnes handicapées, invalides). Ensuite, il convient d'appliquer au résultat de cette division le barème 2020 de l'impôt sur les revenus (détaillé ci-dessous). Enfin, vous devez additionner les montants d'impôt obtenus par tranche et multiplier le total par le nombre de parts.

Prenons l'exemple d'un célibataire sans enfant à charge ayant perçu un revenu net imposable de 35 000 euros. En vertu des règles de calcul du nombre de parts, celui-ci n'en a droit qu'à une seule. Voici les étapes à suivre pour calculer son impôt sur le revenu :

Diviser son revenu imposable par le nombre de part, soit : 35 000 € / 1 = 35 000 € Appliquer à chaque tranche son taux d'imposition, soit : Jusqu'à 10 225 € : 0 € ; De 10 226 € à 26 070 € : (26 070 - 10 226) x 11% = 15 844 x 11% = 1 742,84 € ; De 26 071 à 35 000 € : (35 000 € - 26 071) x 30% = 8 9289 x 30% = 2 678,7 € Additionner les impositions et multiplier le total par le nombre de parts : (0 € + 1 742,84 € +2 678,7 €) x 1 = 4 421,54 €.

Le montant total de l'impôt brut 2022 pour un revenu net imposable de 35 000 euros perçu par un célibataire sans enfant à charge s'élève donc à 4 421,54 euros.

Le montant de l'impôt net à payer correspond à l'impôt brut corrigé :