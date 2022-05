"Déclaration d'impôt 2022 : après mardi, il sera trop tard..."

IMPOTS 2022. Certains contribuables doivent remplir leur déclaration de revenus 2022 avant le 24 mai, à minuit. Passé ce délai, ils s'exposent à une majoration de leur impôt sur le revenu.

[Mis à jour le vendredi 20 mai 2022 à 09h14] Vous avez sans cesse repoussé le moment où vous alliez remplir votre déclaration d'impôt ? C'est le moment de vous y mettre très sérieusement, surtout si vous habitez dans un département numéroté de 01 à 19. Si vous déclarez en ligne, la date limite intervient en effet le mardi 24 mai, à minuit. Gare à vous si vous ne rendez pas votre déclaration d'impôt à temps : vous vous exposez à des sanctions de l'administration fiscale. L'impôt sur le revenu est susceptible d'être majoré de 10%.

Si l'impôt sur le revenu est directement prélevé à la source depuis quelques années déjà, la déclaration de revenus reste obligatoire. Elle permet au fisc d'établir le montant d'impôt dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes acquitté via le prélèvement à la source l'an dernier, le fisc établit si vous devez vous acquitter, ou non, d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2022. Les avis d'imposition sont transmis à partir de la fin juillet.

Si vous peinez à remplir votre déclaration de revenus 2022, pas de panique. Plusieurs interlocuteurs peuvent vous filer un coup de main, gratuitement :

L'administration fiscale : soit par téléphone au 0 809 401 401 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 19 heures), soit via votre messagerie sécurisée . Vous avez également la possibilité, depuis votre espace personnel, de solliciter un rendez-vous avec un agent des impôts, dans votre centre des finances publiques, par exemple.

soit via votre . Vous avez également la possibilité, depuis votre espace personnel, de solliciter un rendez-vous avec un agent des impôts, dans votre centre des finances publiques, par exemple. L'Ordre des experts-comptables renouvelle, comme chaque année, son opération "Allô impôts", depuis le jeudi 19 mai, et jusqu'au 25 mai. Un numéro vert gratuit est disponible au 0 800 06 54 32.

Les dates limites pour déclarer ses revenus via Internet varient en fonction du numéro de département de résidence du contribuable. On distingue trois dates limites : 24 mai, 31 mai et 8 juin en 2022. Vous avez d'ores et déjà rempli votre déclaration de revenus 2022, mais vous constatez que vous avez commis une erreur ? Pas de panique, vous avez la possibilité de modifier votre déclaration jusqu'à la date limite qui a été fixée. En revanche, hors délai, vous risquez de vous voir appliquer une majoration du montant de votre impôt sur le revenu. A noter : les avis d'impôt seront envoyés entre le 25 juillet et le 5 août aux contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne, et entre le 29 juillet et le 31 août à ceux qui ont rempli une déclaration sur papier.

L'échéance de la déclaration de revenus en ligne dépend du numéro de département, trois zones distinctes ayant été créées. Vous peinez à y voir clair ? Consultez notre tableau complet.

Vous résidez dans le département Numéro du département La date limite de déclaration en ligne est Ain 01 24 mai 2022 à 23h59 Aisne 02 24 mai 2022 à 23h59 Allier 03 24 mai 2022 à 23h59 Alpes-de-Haute-Provence 04 24 mai 2022 à 23h59 Alpes-Maritimes 06 24 mai 2022 à 23h59 Ardèche 07 24 mai 2022 à 23h59 Ardennes 08 24 mai 2022 à 23h59 Ariège 09 24 mai 2022 à 23h59 Aube 10 24 mai 2022 à 23h59 Aude 11 24 mai 2022 à 23h59 Aveyron 12 24 mai 2022 à 23h59 Bas-Rhin 67 8 juin 2022 à 23h59 Bouches-du-Rhône 13 24 mai 2022 à 23h59 Calvados 14 24 mai 2022 à 23h59 Cantal 15 24 mai 2022 à 23h59 Charente 16 24 mai 2022 à 23h59 Charente-Maritime 17 24 mai 2022 à 23h59 Cher 18 24 mai 2022 à 23h59 Corrèze 19 24 mai 2022 à 23h59 Corse-du-Sud 2A 31 mai 2022 à 23h59 Côte-d'Or 21 31 mai 2022 à 23h59 Côtes-d'Armor 22 31 mai 2022 à 23h59 Creuse 23 31 mai 2022 à 23h59 Deux-Sèvres 79 8 juin 2022 à 23h59 Dordogne 24 31 mai 2022 à 23h59 Doubs 25 31 mai 2022 à 23h59 Drôme 26 31 mai 2022 à 23h59 Essonne 91 8 juin 2022 à 23h59 Eure 27 31 mai 2022 à 23h59 Eure-et-Loir 28 31 mai 2022 à 23h59 Finistère 29 31 mai 2022 à 23h59 Gard 30 31 mai 2022 à 23h59 Gers 32 31 mai 2022 à 23h59 Gironde 33 31 mai 2022 à 23h59 Guadeloupe 971 8 juin 2022 à 23h59 Guyane 973 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Corse 2B 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Garonne 31 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Loire 43 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Marne 52 31 mai 2022 à 23h59 Hautes-Alpes 05 24 mai 2022 à 23h59 Haute-Saône 70 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Savoie 74 8 juin 2022 à 23h59 Hautes-Pyrénées 65 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Vienne 87 8 juin 2022 à 23h59 Haut-Rhin 68 8 juin 2022 à 23h59 Hauts-de-Seine 92 8 juin 2022 à 23h59 Hérault 34 31 mai 2022 à 23h59 Ille-et-Vilaine 35 31 mai 2022 à 23h59 Indre 36 31 mai 2022 à 23h59 Indre-et-Loire 37 31 mai 2022 à 23h59 Isère 38 31 mai 2022 à 23h59 Jura 39 31 mai 2022 à 23h59 La Réunion 974 8 juin 2022 à 23h59 Landes 40 31 mai 2022 à 23h59 Loire 42 31 mai 2022 à 23h59 Loire-Atlantique 44 31 mai 2022 à 23h59 Loiret 45 31 mai 2022 à 23h59 Loir-et-Cher 41 31 mai 2022 à 23h59 Lot 46 31 mai 2022 à 23h59 Lot-et-Garonne 47 31 mai 2022 à 23h59 Lozère 48 31 mai 2022 à 23h59 Maine-et-Loire 49 31 mai 2022 à 23h59 Manche 50 31 mai 2022 à 23h59 Marne 51 31 mai 2022 à 23h59 Martinique 972 8 juin 2022 à 23h59 Mayenne 53 31 mai 2022 à 23h59 Mayotte 976 8 juin 2022 à 23h59 Meurthe-et-Moselle 54 31 mai 2022 à 23h59 Meuse 55 8 juin 2022 à 23h59 Morbihan 56 8 juin 2022 à 23h59 Moselle 57 8 juin 2022 à 23h59 Nièvre 58 8 juin 2022 à 23h59 Nord 59 8 juin 2022 à 23h59 Oise 60 8 juin 2022 à 23h59 Orne 61 8 juin 2022 à 23h59 Paris 75 8 juin 2022 à 23h59 Pas-de-Calais 62 8 juin 2022 à 23h59 Puy-de-Dôme 63 8 juin 2022 à 23h59 Pyrénées-Atlantiques 64 8 juin 2022 à 23h59 Pyrénées-Orientales 66 8 juin 2022 à 23h59 Rhône 69 8 juin 2022 à 23h59 Saône-et-Loire 71 8 juin 2022 à 23h59 Sarthe 72 8 juin 2022 à 23h59 Savoie 73 8 juin 2022 à 23h59 Seine-et-Marne 77 8 juin 2022 à 23h59 Seine-Maritime 76 8 juin 2022 à 23h59 Seine-Saint-Denis 93 8 juin 2022 à 23h59 Somme 80 8 juin 2022 à 23h59 Tarn 81 8 juin 2022 à 23h59 Tarn-et-Garonne 82 8 juin 2022 à 23h59 Territoire de Belfort 90 8 juin 2022 à 23h59 Val-de-Marne 94 8 juin 2022 à 23h59 Val-d'Oise 95 8 juin 2022 à 23h59 Var 83 8 juin 2022 à 23h59 Vaucluse 84 8 juin 2022 à 23h59 Vendée 85 8 juin 2022 à 23h59 Vienne 86 8 juin 2022 à 23h59 Vosges 88 8 juin 2022 à 23h59 Yonne 89 8 juin 2022 à 23h59 Yvelines 78 8 juin 2022 à 23h59

La date limite de la déclaration de revenus papier était initialement programmée au jeudi 19 mai. Compte tenu de l'envoi tardif des formulaires dédiés, l'administration fiscale a consenti à décaler cette échéance. Ainsi, les contribuables qui utilisent toujours le formulaire papier ont jusqu'au mardi 31 mai.

Ai-je droit à la déclaration d'impôt 2022 papier ?

Depuis 2019, la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, l'administration fiscale se montre tolérante vis-à-vis des contribuables qui estiment ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne :

ceux dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à Internet ;

ceux qui vivent dans une zone où aucun service mobile n'est disponible (zone " blanche"), sont dispensés de l'obligation de télédéclarer leurs revenus jusqu'en 2024 ;

ceux qui ne savent pas se servir d'Internet même s'ils disposent d'une connexion ;

ceux qui remplissent une déclaration de revenus pour la première fois et qui n'ont pas reçu de courrier de l'administration fiscale contenant leurs identifiants afin d'effectuer leur déclaration d'impôts en ligne.

L'envoi du formulaire papier de la déclaration d'impôt 2022 a démarré le 6 avril, et doit s'achever à compter du 25 avril. Ne soyez donc pas surpris si vous ne l'avez pas encore reçu. Comme la déclaration en ligne, la déclaration "papier" est préremplie. Vérifiez si les informations indiquées sont justes. Dans le cas contraire, corrigez-les dans les cases blanches prévues à cet effet. Si vous avez d'autres revenus (commerciaux, libéraux, agricoles, fonciers …), charges ou réductions d'impôt à déclarer, renseignez-les. Certains revenus font l'objet d'une déclaration annexe à la déclaration de base n°2042. Enfin, signez votre déclaration et retournez-là. Vous avez jusqu'au 31 mai pour la faire parvenir, le cachet de la Poste faisant foi.

Où envoyer sa déclaration ? Au centre des finances publiques dont l'adresse est indiquée en page 1 de l'imprimé reçu, avant la date limite de dépôt. Si vous ne recevez pas d'imprimé de déclaration, ce qui arrive lorsqu'on déclare des revenus pour la première fois ou lorsqu'on a déménagé sans faire suivre son courrier, vous pourrez télécharger les formulaires sur le site Internet des impôts, ou vous rendre dans le centre des finances publiques de votre domicile pour les retirer. La déclaration de revenus reste obligatoire, et ce, malgré le prélèvement à la source. Elle permet au fisc de déterminer le montant total d'impôt dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition, et ainsi, de savoir si vous devez vous acquitter d'un solde à l'été 2022, voire si votre taux d'impôt à la source doit être ajusté.

Le formulaire 2042, principal, de la déclaration d'impôt est généralement mis en ligne, au format PDF sur le site des impôts. Vous y dénicherez les formulaires annexes :

Formulaire 2042-C : la déclaration de revenus complémentaire

Formulaire 2042-RICI : pour les crédits et réductions d'impôt

Formulaire 2042-C PRO : pour les professions non-salariées

Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers

La déclaration sur Internet est préremplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations que lui indiquent les employeurs et organismes sociaux. Qui peut déclarer en ligne ? Tout le monde, y compris les 20-25 ans jusque-là rattachés au foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent leurs revenus pour la première fois. Rendez-vous sur le service de télédéclaration depuis votre ordinateur ou lancez l'application Impots.gouv sur votre smartphone ou tablette.

Connectez-vous à votre espace Particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore de mot de passe, connectez-vous au service grâce à votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant et votre revenu fiscal de référence pour en choisir un. Depuis 2018, il est possible de se connecter à son espace sécurisé sur le site Internet des impôts grâce à FranceConnect.

Vérifiez si la situation de famille, l'adresse et les montants préremplis sont exacts. Si ce n'est pas le cas, corrigez-les directement dans les cases. A noter que la déclaration préremplie fait désormais apparaître le montant de l'impôt déjà prélevé à la source l'année précédente. Enfin, renseignez les autres revenus, les charges et les réductions ou crédits d'impôt auxquels vous êtes éligible.

Au titre des frais professionnels, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10%, dans la limite de 12 829 euros. Si vos frais professionnels dépassent ce montant, vous avez la possibilité de les déduire pour leur montant réel. Voici comment procéder :