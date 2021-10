"Date de taxe foncière 2021 : une échéance au 20 octobre"

[TAXE FONCIERE DATE] Quand arrive la taxe foncière et quand doit-on la payer ? La plupart des avis de taxe foncière étaient à acquitter avant le vendredi 15 octobre 2021. Les paiements en ligne peuvent se faire jusqu'au mercredi 20 octobre à 23h59 dernier délai.

[Mise à jour du mardi 19 octobre octobre 2021 à 17h31] Quelques jours de délai supplémentaires pour les contribuables qui payent ligne ! Les paiements de la taxe foncière en ligne peuvent en effet se faire jusqu'à demain, mardi 20 octobre, 23h59 dernier délai. Les paiements par TIP, chèques, virements bancaires et espèces devaient être effectués d'ici le 15 octobre. Pour les contribuables qui ont souscrit au prélèvement à l'échéance de la taxe foncière, le paiement automatique sera effectué dix jours après la date limite de paiement, soit le 25 octobre.

Attention à ne pas trop y prendre goût : si la suppression progressive de la taxe d'habitation profite à 80% des foyers redevables au titre de leur résidence principale à compter de 2020, il n'en est pas ainsi pour la taxe foncière. Cette dernière continue de concerner tous les propriétaires ou les usufruitiers d'au moins un bien immobilier au 1er janvier de l'année, qu'il s'agisse d'une maison, d'un appartement ou bien d'un terrain. Et la plupart des avis de taxe foncière étaient à payer avant le vendredi 15 octobre 2021. Mais il reste possible de payer en ligne jusqu'au mercredi 20 octobre en ligne.

Mais il faut savoir qu'il existe des possibilités d'exonération. A noter que, depuis 2015, un dispositif spécifique permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue pour les personnes titulaires de l'Aspa, de l'Asi ou de l'AAH et pour les redevables modestes de plus de 75 ans, de conserver durant deux ans le bénéfice de l'exonération. Passée cette période de deux ans, ils bénéficient d'un abattement sur la valeur locative du logement de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année.

Quand reçoit-on l'avis de taxe foncière ? Cela dépend du mode de paiement choisi (adhésion au prélèvement mensuel ou non) et du mode de consultation souhaité (en ligne ou sur papier). L'avis d'impôt de la taxe foncière est généralement disponible (papier et/ou en ligne) 3 semaines avant la date limite de paiement. Si le redevable a fait le choix du tout en ligne, il reçoit un mail l'avisant de la mise à disposition de son avis.

Les redevables qui ont opté pour le prélèvement à échéance de leurs impôts fonciers verront leur compte bancaire prélevé à compter du 25 octobre 2021. Pour ceux qui ne sont pas prélevés, ni mensuellement ni à l'échéance, la date limite pour le paiement de la taxe foncière varie selon le mode de règlement choisi.

La date limite pour payer la taxe foncière 2021 est fixée au mercredi 20 octobre 2021 pour les particuliers qui passent par le site Internet des impôts ou via l'application Impots.gouv sur leur smartphone pour s'en acquitter. Pour tous les autres redevables, la date limite de paiement de la taxe foncière était fixée au vendredi 15 octobre 2021.

Comment payer la taxe foncière ? Différentes voies existent :