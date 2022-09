"Impôts locaux : lesquels augmentent en 2023 ?"

IMPOTS LOCAUX. Alors que la taxe foncière augmente dans les semaines qui viennent, elle devrait encore s'accroître en 2023.

[Mise à jour du lundi 26 septembre 2022 à 14h25] Il ne reste que quelques semaines pour payer sa taxe foncière, puisque l'échéance est fixée au lundi 17 octobre, ou au 22 octobre pour les contribuables qui payent en ligne. Par ailleurs, alors que la taxe d'habitation est supprimée pour les résidences principales en 2023, la taxe foncière augmentera à ce moment-là. On vous explique pourquoi dans note article dédié. Le gouvernement pourrait choisir de plafonner la hausse des bases locatives cadastrales via un amendement au projet de loi de finances.

Les impôts locaux désignent les impôts perçus par les collectivités territoriales. Les plus connus sont la taxe d'habitation et la taxe foncière (sur les propriétés bâties et non-bâties) mais la taxe sur la vente de terrains agricoles devenus constructibles, la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV), la taxe sur les logements vacants (applicable à certaines communes uniquement), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la taxe sur les résidences mobiles en font également partie. On oppose les impôts locaux aux impôts nationaux, perçus par l'Etat, comme l'impôt sur le revenu.

Le début de l'automne est marqué par la réception et le paiement des impôts locaux. Le rituel débute toujours par la réception de la taxe foncière pour les propriétaires et usufruitiers de biens immobiliers, dans le courant du mois de septembre, puis avec la réception de la taxe d'habitation en octobre. La date limite de paiement des impôts locaux est généralement fixée au :

17 octobre pour la taxe foncière (22 octobre si vous réglez en ligne)

mi-novembre pour la taxe d'habitation

Dans les deux cas, un délai supplémentaire de cinq jours est accordé à celles et ceux qui effectuent leur paiement en ligne, depuis leur espace particulier sur le site Internet des impôts ou via l'application Impots.gouv pour tablette et smartphone.

Le calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, les deux principaux impôts locaux, est assis sur la valeur locative cadastrale du bien imposé. Cette dernière correspond au niveau de revenus locatifs que la propriété en question générerait, si elle était mise en location. L'administration fiscale est chargée de son calcul. Pour l'obtenir, elle tient compte de la surface du logement, ainsi que d'un certain nombre de critères supplémentaires, parmi lesquels figurent le nombre de pièces et la catégorie foncière dans laquelle le bien s'inscrit.

Autre élément qui entre en compte dans le calcul des impôts locaux : les taux d'imposition fixés par les collectivités territoriales chaque année. Découvrez le taux de taxe foncière 2022 dans votre commune :

Il est possible de simuler le montant de ses impôts locaux grâce à des outils en ligne permettant de calculer la valeur locative cadastrale de son logement. Il faut pour cela être en mesure de renseigner un certain nombre d'éléments, comme le type de logement (appartement ou maison), la catégorie foncière à laquelle il appartient ou encore le coefficient d'entretien, supposé refléter l'état général de la construction.

Il reste ensuite à multiplier la valeur locative obtenue par les taux d'imposition pour réaliser une simulation du montant des impôts locaux à payer. A noter qu'il est possible d'obtenir la valeur locative cadastrale d'un bien immobilier en faisant une demande auprès de l'administration fiscale ou de la mairie concernée.

Certaines situations permettent de bénéficier d'une exonération, totale ou partielle, d'impôts locaux. C'est notamment le cas des constructions nouvelles ou reconstructions durant deux ans et des personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un seuil.

Une réforme de la taxe d'habitation portant sur la résidence principale a été engagée depuis 2018. Depuis 2020, les contribuables modestes ne sont plus redevables de cet impôt local, dont la disparition définitive - pour la partie portant uniquement sur la résidence principale - interviendra en 2023.

La résidence secondaire est soumise aux mêmes impôts locaux qu'une résidence principale. Seule la contribution à l'audiovisuel public peut faire l'objet d'une exonération si elle a déjà été payée simultanément à la taxe d'habitation de la résidence principale.

L'étudiant doit s'acquitter de la taxe d'habitation pour le logement qu'il occupe au 1er janvier de l'année d'imposition. Une exonération totale ou partielle peut lui être accordée s'il dispose de revenus modestes. Les étudiants logés dans une résidence universitaire gérée par le Crous ou par un organisme similaire, ou dans une chambre meublée chez un particulier, ne sont pas soumis à la taxe d'habitation.

Les logements vacants font l'objet d'un impôt local particulier, la THLV. Pour être imposable, le bien doit :