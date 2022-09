"Redevance TV : supprimée, allez-vous bénéficier d'un remboursement en octobre ?"

REDEVANCE TV. Certains contribuables vont bénéficier d'un remboursement de la redevance TV au mois d'octobre.

[Mise à jour du vendredi 30 septembre 2022 à 11h07] Aurez-vous une bonne surprise en consultant votre compte bancaire le mois prochain ? Le gouvernement ayant acté la suppression de la redevance TV dès cette année, le fisc procède au remboursement des sommes prélevées auprès des contribuables mensualisés pour la taxe d'habitation et/ou la contribution à l'audiovisuel public. "Si vous êtes mensualisé [et redevable de la taxe d'habitation en 2022], et si vous avez trop versé (prélèvements réalisés supérieurs au montant de taxe d'habitation due), vous serez remboursé(e) directement sur votre compte bancaire au début du mois d'octobre (pour les taxes d'habitation dues au 15 novembre) ou au début du mois de décembre (pour les taxes d'habitation dues au 15 décembre)", précisait la DGFIP dans son communiqué. Dans les faits, le fisc a déjà procédé au remboursement des sommes correspondant à la redevance TV prélevées en 2022, le 6 septembre. Cette mesure ne concernait que les foyers fiscaux qui sont mensualisés pour la redevance TV et ne sont plus redevables de la taxe d'habitation. Il était possible de l'apercevoir sur le relevé d'opérations bancaires, via le libellé "REMB. EXCD. IMPOT", précisait l'administration fiscale dans un communiqué.

Le gouvernement a décidé de supprimer la contribution à l'audiovisuel public à compter de septembre 2022, afin d'abaisser la pression fiscale sur les ménages. Elle s'inscrit dans la continuité des réformes engagées lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République a conduit une réforme du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que la suppression de la taxe d'habitation portant sur la résidence principale, pleinement effective en 2023. Consultez notre dossier dédié pour en savoir plus sur les récentes mesures en faveur du pouvoir d'achat.

En septembre 2022, certains foyers fiscaux vont bénéficier d'un remboursement de la contribution à l'audiovisuel public. Cette décision est la conséquence directe de la suppression de cet impôt, actée début août par le Parlement. Attention toutefois, le remboursement ne concerne pas tous les contribuables, mais uniquement ceux qui ne sont plus redevables de la taxe d'habitation et qui sont mensualisés. Si vous êtes toujours soumis à l'impôt local, le montant de la redevance TV sera déduit de celui-ci à l'automne. Les foyers qui ne sont pas mensualisés, eux, ne verront aucune différence s'ils ne sont plus tenus de payer la taxe d'habitation.

Certains contribuables pouvaient jusqu'à présent bénéficier d'une exonération de redevance TV :

Une partie de ceux exonérés de taxe d'habitation.

Ceux dont le revenu fiscal de référence (RFF) était de 0. Pour connaître votre revenu fiscal de référence, consultez votre avis d'imposition.