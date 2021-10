"Prime à la conversion : mêmes barèmes jusqu'au 1er juillet 2022"

[PRIME A LA CONVERSION] La prime à la conversion, ou prime à la casse, est une aide allouée aux propriétaires d'un véhicule diesel ou essence ancien disposés à le mettre au rebut et à le remplacer par une voiture moins polluante, neuve ou d'occasion. Le point sur les conditions.

[Mise à jour du mercredi 27 octobre 2021 à 13h39] Les barèmes de la prime à la conversion sont maintenus jusqu'au 1er juillet 2022, alors qu'ils devaient être modifiés au 1er janvier 2022. Le taux d'émission de CO2 maximal sera abaissé à 127 grammes par kilomètre, contre 127 grammes pour les véhicules neufs et 132 grammes pour les véhicules d'occasion actuellement.

Ce dispositif s'adresse aux automobilistes majeurs, domiciliés en France et désireux d'acquérir, ou de louer avec option d'achat pour une durée d'au moins 2 ans, un véhicule neuf ou d'occasion peu polluant de 60 000 euros maximum (50 000 euros pour les modèles classés Crit'Air 1) en contrepartie de la mise à la casse d'un ancien véhicule diesel ou essence. Le nouveau véhicule ne doit pas être revendu dans les 6 mois suivant son achat ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. La prime à la conversion est octroyée dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023. Il faut également afficher un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros (avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019). Ce plafond peut être dépassé dans le cadre de l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Pour bénéficier de la prime à la casse, l'ancien véhicule, destiné à la destruction, doit remplir d'autres conditions :

Il doit appartenir au demandeur de la prime à la casse depuis au moins 1 an

Il doit s'agit d'une voiture ou d'une camionnette

Il doit être immatriculé dans l'Hexagone, dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif

Il doit avoir fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2006 si c'est un véhicule essence ou avant le 1er janvier 2011 si c'est un véhicule diesel

Il ne doit pas être sous gage

Il ne doit pas être reconnu comme un véhicule endommagé

Il doit être donné pour mise à la casse à un centre agréé ou à une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage dans les trois mois qui précèdent la facturation du nouveau véhicule ou dans les six mois qui la suivent

Il doit être assuré à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du nouveau véhicule.

Entrent dans le champ d'application de la prime à la conversion les véhicules suivants :

Voitures particulières (VP) et camionnettes (CTTE) électriques dont le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km

VP ou CTTE hybride au taux de CO2 est de 50g/km au plus

VP ou CTTE au taux d'émission de CO2 compris entre 51g et 132g/km (137gkm pour les véhicules d'occasion), classé Crit'air 1 si le véhicule est immatriculé après le 1er septembre 2019 (plafond ramené à 109g/km pour les VP ou CTTE immatriculés avant mars 2020 et les véhicules immatriculés à l'étranger avant d'être immatriculés en France)

Deux-roues, trois-roues et quadricycles électriques fonctionnant sans batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est au moins égale à 2 ou 3 kW (selon la norme européenne applicable)

Vélo à assistance électrique d'une puissance maximale de 250 watts, dont l'alimentation s'interrompt quand le véhicule atteint 25 km/heure ou quand l'utilisateur cesse de pédaler, qui n'utilise pas de batterie au plomb et possède un identifiant unique sur le cadre.

Ci-dessous le barème de la prime à la conversion pour les véhicules (1) (voitures particulières, camionnettes, VASP ou rétrofits) commandés et facturés à partir du 3 août 2020 dont le taux de CO2 est inférieur ou égal à 50g/km.

Situation du demandeur RFR/PART < 6 300€ OU

Trajet domicile-travail > 30 km OU

Kilométrage annuel > 12 000 km Autre Catégorie du véhicule acquis NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION CTTE VP ou VASP

électrique

ou VP ou VASP hybride rechargeable avec contrainte

d'autonomie > 50 km VP ou VASP

autres (4) CTTE VP ou VASP

électrique

ou VP ou VASP hybride rechargeable avec contrainte

d'autonomie > 50 km VP ou VASP

autres (4) Montant de l'aide (en euros) 5000 € (2) 5000 € (2) (3) 3000 € (2) (3) 5 000 € (2) 2 500 € (2) 1500 € (2) Aide majorée ZFE (5) Majoration équivalente au montant attribué par une collectivité territoriale plafonnée à 1 000 € Source : Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

(1) Dans la limite d'un coût d'acquisition de 60 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie

(2) Cumulable avec le Bonus pour les véhicules neufs

(3) Dans la limite de 80% du coût d'acquisition du véhicule

(4) Dans la limite d'un coût d'acquisition de 50 000 euros TTC

(5) Zone à faible émission

Ci-dessous, le barème pour les véhicules (1) commandés et facturés à partir du 3 août 2020 et appartenant à la catégorie des VP, CTTE, VASP ou rétrofits dont le taux de CO2 est compris entre 51g/km et 109g/km NEDC (ou 137g/km WLTP²).

Situation du demandeur RFR/PART < 6 300€

OU

Trajet domicile-travail > 30 km OU

Kilométrage annuel > 12 000 km Autre Catégorie du véhicule acquis CRIT'AIR1 CRIT'AIR 2 dont première immatriculation > 01/09/2019 CRIT'AIR 2 dont première immatriculation < 01/09/2019 CRIT'AIR1 CRIT'AIR 2 dont première immatriculation > 01/09/2019 CRIT'AIR 2 dont première immatriculation < 01/09/2019 NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION NEUF OU OCCASION Montant de l'aide (en euros) 3 000 € (3) 0 € 0 € 1 500 € (4) 0 € 0 € Aide majorée Zone à faible émission Majoration équivalente au montant attribué par une collectivité territoriale plafonnée à 1000 € (uniquement pour Crit'Air1) 0 € Majoration équivalente au montant attribué par une collectivité territoriale plafonnée à 1000 € (uniquement pour Crit'Air1) 0 € Source : Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

(1) Dans la limite d'un coût d'acquisition de 50 000 euros TTC

(2) Le plafond d'éligibilité passe à 137g si la date de 1ère immatriculation est renseignée et > 05/03/2020 et la date de facturation > 05/03/2020 et de réception CE et de genre national VP, CTTE ou VASP Handicap

(3) Dans la limite de 80% du coût d'acquisition du véhicule

(4) Dans la limite d'un coût d'acquisition TTC.

Les vélos à assistance électrique bénéficient également de la prime à la conversion. Dans leur cas, le montant de l'aide est de 40% du prix d'achat, dans la limite de 1 500 euros.

L'ajout de la prime à la casse au bonus écologique est possible, mais uniquement pour l'achat d'un véhicule neuf fonctionnant à l'hydrogène ou utilitaire léger. Le montant maximum de l'aide avec le bonus s'élève à 11 000 euros en cas de voiture ou camionnette électrique dont le coût est inférieur à une certaine somme (voir ci-dessus).

Comment faire en cas de revenu fiscal de référence supérieur ou égal à 13 489 € par part ?

Pour bénéficier de la prime à la casse malgré un revenu fiscal de référence supérieur au plafond fixé, d'autres conditions, en plus de celles de droit commun, doivent être remplies.

