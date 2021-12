"Chèque énergie 2021 : début des versements, mais pour qui ?"

[CHEQUE ENERGIE] Electricité, gaz, rénovation énergétique… Le chèque énergie a pour mission d'aider les ménages aux revenus modestes à payer les factures. Les bénéficiaires le reçoivent au cours du mois d'avril. Ils vont recevoir une majoration exceptionnelle, qui commence à être versée cette semaine.

[Mise à jour du mercredi 15 décembre à 12h06] L'envoi du chèque énergie bonus a commencé. Les envois s'étalent entre le 13 et le 22 décembre. Le gouvernement a dévoilé le calendrier pour chaque département : en gros, le chèque est envoyé cette semaine du 13 décembre dans la moitié nord, et la semaine prochaine, à compter du 20 décembre, dans la moitié sud (la Nouvelle-Aquitaine, le Bas-Rhin, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur). Les personnes qui ont opté pour l'attribution automatique à leur fournisseur d'énergie devraient recevoir une confirmation de cette opération à partir du 22 décembre, par mail ou par la poste. Il s'agit d'une majoration exceptionnelle de cent euros pour toutes les personnes ayant reçu un chèque énergie en 2021, encadrée par un décret en date du 29 novembre publié au Journal Officiel du 1er décembre. Ce chèque énergie complémentaire sera valable jusqu'au 31 mars 2023.

Le chèque énergie est destiné à aider les ménages aux revenus modestes à payer leurs factures d'énergie. Cette aide a remplacé le système des tarifs sociaux au 1er janvier 2018, après une phase d'expérimentation dans quatre départements. Elle concerne aussi bien les factures d'électricité (EDF, etc.) que celles de gaz (Engie, etc.), de bois, de fioul, etc. En 2020, plus de 5,7 millions de ménages ont bénéficié du chèque énergie.

Chaque année, les bénéficiaires du chèque énergie le reçoivent entre mars et avril. En 2021, ils reçoivent également un chèque via ce dispositif en décembre. En effet, le Premier ministre a annoncé que tous les bénéficiaires recevraient une aide supplémentaire de 100 euros, versée depuis le 13 décembre. Cela devrait concerner 5,8 millions de foyers. Il n'y a aucune démarche à accomplir.

L'éligibilité au chèque énergie est conditionnée au niveau de revenus et à la composition du foyer. L'aide est soumise à un plafond de ressources, qui est le revenu fiscal de référence par unité de consommation (UC). Le revenu fiscal de référence (RFR) est figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le nombre d'UC dépend quant à lui de la taille du foyer. La première personne compte pour 1 unité de consommation, la deuxième pour 0,5 et chaque personne en plus équivaut à 0,3 unité.

De plus, la loi du 7 décembre 2020 prévoit l'accès des résidents d'un certain nombre d'établissements (dont les Ehpad) au chèque énergie pour 2021.

Le chèque énergie est attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence n'excède de pas :

10 800 euros pour une personne seule

16 200 euros pour un couple (+3 240 euros par personne en plus dans le foyer).

Le montant du chèque énergie dépend des revenus et de la composition du foyer. Le montant moyen du chèque énergie est d'environ 200 euros. Le montant minimum du chèque énergie s'élève à 48 euros et son montant maximum atteint 277 euros. En décembre 2021, tous les bénéficiaires du chèque énergie reçoivent une majoration exceptionnelle de 100 euros. Plus de détails dans le tableau ci-dessous. Celui-ci ne prend pas en compte le bonus de cent euros.

Le montant du chèque énergie Revenu fiscal inférieur à 5 600 € Revenu fiscal compris entre 5 600 et 6 999 € Revenu fiscal compris entre 6 700 et 7 700 € Revenu fiscal compris entre 7 700 et 10 800 € 1 UC 194 € 146 € 98 € 48 € De 1 à 2 UC 240 € 176 € 113 € 63 € 2 UC et plus 277 € 202 € 126 € 76 €

Aucune démarche n'est à entreprendre pour bénéficier du chèque énergie. Celui-ci est envoyé automatiquement aux bénéficiaires sur la base des informations transmises à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus. Le chèque, nominatif, est envoyé sous format papier ou bien dématérialisé (envoi par email).

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur sur son site Internet pour vous permettre de savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie. Pour faire fonctionner l'outil de simulation du gouvernement, il suffit de renseigner votre numéro fiscal.

En 2021, le chèque énergie est envoyé entre le 29 mars et le 30 avril

La date d'envoi du chèque énergie dépend du département dans lequel réside le bénéficiaire. En 2021, les chèques énergie ont été adressés aux bénéficiaires entre le lundi 29 mars et le mardi 30 avril. Consultez le document ci-dessous pour connaître la date d'envoi précise du chèque énergie dans votre département.

Le chèque énergie supplémentaire de 2021 est quant à lui envoyé courant décembre, plus précisément entre le 13 et le 22. Vous pouvez retrouver sur cette page la semaine d'envoi par département. En gros, dans une moitié nord, il est envoyé la semaine du 13 décembre, tandis que dans une moitié sud (la Nouvelle-Aquitaine, le Bas-Rhin, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur), il est envoyé la semaine du 20 décembre.

En théorie, la période de validité du chèque énergie est d'un an. Les chèques reçus au printemps 2021 sont valables jusqu'au 31 mars 2022. Le chèque complémentaire de cent euros, envoyé en décembre 2021, est valable jusqu'au 31 mars 2023.

Pour utiliser son chèque énergie, rien de plus simple. Une fois reçu, vous pouvez envoyer votre chèque par voie postale, ou même le remettre en main propre à la personne ou l'entreprise auprès de laquelle vous souhaitez régler une dépense d'énergie. Il peut s'agir soit de votre fournisseur d'énergie, ou bien de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux de rénovation énergétique entrepris dans votre logement, ou encore, pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, du gestionnaire de ce dernier. Lors de la réception d'un chèque énergie, il est possible de demander l'attribution automatique à son fournisseur d'énergie : cela signifie que les chèques suivants seront envoyés automatiquement à son fournisseur, qui les déduira des factures d'énergie, sans que le bénéficiaire n'ait de démarches particulières à accomplir.

Le chèque énergie peut également être utilisé sur le site dédié du ministère de la Transition écologique pour régler des factures d'électricité ou de gaz. Dans ce cas, vous aurez besoin du numéro de votre chèque ainsi que des références de votre contrat de fourniture énergétique. Ils peuvent aussi être utilisés en ligne via le site Internet www.chequeenergie.gouv.fr.

Fin avril, après l'envoi de la totalité des chèques énergie, il faut entrer en contact avec l'organisme en charge de la gestion du dispositif auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Un service client est disponible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures. Un formulaire de contact est également mis à disposition en cas de non réception du chèque énergie. A noter que la réception usuelle du chèque énergie a lieu entre 2 et 4 jours après son envoi.