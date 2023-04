Chèque énergie 2023 : qui va en bénéficier cette semaine ?

CHEQUE ENERGIE 2023. Depuis le 21 avril 2023 le gouvernement procède au versement du chèque énergie. Le montant de cette aide doit soutenir les ménages modestes qui peinent à régler leurs factures d'électricité, de gaz, de bois ou de fioul. Toutefois, la date de versement varie selon votre département de résidence.

[Mise à jour du lundi 24 avril 2023 à 11h03]Quand allez-vous recevoir le chèque énergie ? C'est la question que se posent les 5,8 millions de bénéficiaires de cette aide gouvernementale. Alors que la campagne de versement a débuté le 21 avril 2023, la grande majorité des personnes éligibles au chèque énergie ne l'ont pas encore reçu. Et pour cause, la date d'expédition diffère selon le département dans lequel vous habitez. Les derniers envois auront lieu le 30 mai prochain. D'ici là, pour cette semaine du 24 au 28 avril, vous recevrez votre chèque énergie par voie postale ou bien en version numérique sur le site chequeenergie.gouv.fr, si vous résidez dans les départements suivants :

Auvergne Rhône Alpes : Isère et Haute-Savoie

Pour rappel, le chèque énergie est alloué aux ménages modestes qui peinent à s'acquitter de certaines factures d'énergies. Son montant varie entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus et de la composition du foyer qui en bénéficie. En raison de l'inflation importante sur les prix de l'énergie, le gouvernement a décidé d'augmenter le plafond de revenu en dessous duquel vous pouvez prétendre au chèque énergie. Concrètement, un célibataire pourra toucher le chèque énergie, si son revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11 000 euros, contre 10 800 euros en 2022. Pour un couple, le montant du nouveau seuil s'élève à 16 500 euros.

Quelle est la date d'envoi du chèque énergie ?

En 2023, le chèque énergie devait initialement être envoyé entre le 31 mars et le 29 avril aux bénéficiaires. Finalement, il ne sera distribué qu'à partir du 21 avril 2023, et ce, jusqu'au 30 mai prochain, à cause "d'une charge de travail exceptionnelle", explique le Ministère de la Transition énergétique. Il sera dès lors accessible sous format papier par la poste ou de façon dématérialisé sur le site dédié à cette aide. Valable pendant un an, ce chèque peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2024.

​​​​Qui aura droit au chèque énergie en 2023 ? Conditions

5,8 millions de ménages modestes vont bientôt recevoir, le chèque énergie 2023. Cette aide, dont le montant varie entre 48 et 277 euros, vise à offrir un soutien financier aux Français qui peinent à régler leurs factures d'énergie. Le chèque est envoyé automatiquement aux bénéficiaires par voie postale, ou bien de façon dématérialisée sur le site chequeenergie.gouv.fr. Valable pendant un an, il peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2024. Pour obtenir ce coup de pouce financier vous devez avoir déclaré vos revenus à l'administration fiscale au plus tard au cours de l'année 2022. L'éligibilité au chèque énergie est conditionnée à un plafond de ressources, qui correspond au revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC). En clair, vous pourrez bénéficier du chèque énergie si vos revenus n'excèdent pas :

11 000 euros pour une personne seule

pour une personne seule 16 500 euros pour un couple (+3 300 euros par personne en plus dans le foyer)

Le revenu fiscal de référence (RFR) figure sur l'avis d'imposition. Le nombre d'unités de consommation (UC) dépend quant à lui de la taille du foyer. La première personne compte pour 1 unité de consommation, la deuxième pour 0,5 et chaque personne supplémentaire équivaut à 0,3 unité. À titre d'exemple, un couple avec un enfant représente donc 1,8 UC. Notez que la valeur des UC est divisée par deux pour les enfants mineurs dont les parents ont la garde alternée. Sachez encore qu'aucune démarche spécifique n'est à effectuer pour demander le chèque énergie. Il est envoyé automatiquement aux personnes éligibles.

Peut-on faire une simulation du chèque énergie ?

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur sur son site Internet, pour vous permettre de vérifier si vous pouvez bénéficier, ou non, du chèque énergie. Vous devez renseigner votre numéro fiscal afin de faire fonctionner l'outil de simulation.

Quel est le montant du chèque énergie ?

Le montant du chèque énergie dépend des revenus et de la composition du foyer. Le montant moyen du chèque énergie est d'environ 200 euros. Le montant minimum du chèque énergie s'élève à 48 euros et son montant maximum atteint 277 euros. Voici les montants du chèque énergie :

Montant du chèque énergie selon le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) Revenu fiscal de référence (RFR) Jusqu'à 1 UC Entre 1 et 2 UC Au delà de 2 UC Inférieur à 5 700 euros 194 euros 240 euros 277 euros Entre 5 700 et 6 800 euros 146 euros 176 euros 202 euros Entre 6 800 et 7 850 euros 98 euros 113 euros 126 euros Entre 7 850 et 11 000 euros 48 euros 63 euros 76 euros

Le chèque énergie peut vous être utile dans plusieurs situations. Une fois reçu, vous pouvez envoyer votre chèque par voie postale, en ligne, ou même le remettre en main propre à l'entreprise ou la personne auprès de laquelle vous souhaitez régler une dépense d'énergie. Le montant de l'aide sera alors déduit de vos factures d'électricité, de gaz, de fioul, de bois ou de pétrole liquéfié. Lors de la réception d'un chèque énergie, il est possible de demander l'attribution automatique au fournisseur d'énergie ; ainsi les chèques suivants seront envoyés directement à votre fournisseur, qui les déduira de vos factures d'énergie, sans que vous ayez de démarches particulières à accomplir. Pour cela, rendez vous sur le site Interne www.chequeenergie.gouv.fr. Notez que le chèque énergie permet également de régler des charges incluses dans la location d'un logement conventionné APL. Enfin vous pouvez aussi profiter du chèque énergie pour financer des travaux de rénovation énergétique entrepris dans votre logement. Toutefois ces opérations doivent figurer dans la liste des travaux éligibles et être réalisées par un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l'environnement).

Chèque énergie pas reçu, que faire ? Demande

Fin avril, après l'envoi de la totalité des chèques énergie, il faut entrer en contact avec l'organisme en charge de la gestion du dispositif auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Un service client (0805204805) est disponible du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures. Un formulaire de contact est également mis à disposition en cas de non réception du chèque énergie. A noter que la réception usuelle du chèque énergie a lieu entre 2 et 4 jours après son envoi.

Un décret paru au Journal officiel, le 23 décembre dernier fixe les modalités d'attribution du chèque énergie bois. Ce coup de pouce financier est destiné aux ménages les plus modestes qui se chauffent grâce au bois, aux bûches, aux plaquettes et aux pellets. L'aide est accessible aux contribuables qui gagnent jusqu'à 2 260 euros mensuels pour une personne seule et jusqu'à 4 750 euros mensuels pour un couple avec deux enfants. Le montant de cette aide varie selon votre revenu fiscal de références par unité de consommation (RFR/UC) et du mode de chauffage que vous utilisez.

Montant du chèque énergie bois en fonction du RFR/UC et du combustible utilisé Type de combustible utilisé RFR/UC inférieur à 14 400 euros RFR/UC inférieur à 27 500 euros et inférieur à 14 400 euros Bois (bûches, plaquettes etc...) 100 euros 50 euros Pellets (granulés de bois) 200 euros 100 euros

Pour demander à bénéficier du chèque énergie bois, vous devez vous rendre d'ici le 31 mai 2023, sur le site internet prévu à cet effet. Vous devrez notamment y renseigner votre numéro fiscal, et transmettre une facture nominative prouvant que vous avez dernièrement acheté un combustible à base de bois pour un montant d'au moins 50 euros. Pour ceux qui résident dans des habitations munis d'un chauffage collectif, vous devez demander une attestation à votre syndic de copropriété et au gestionnaire de votre logement.

Vous chauffez votre domicile au fioul, et vos factures ne cessent de grimper à cause de l'inflation ? Sachez que vous pouvez peut-être bénéficier du chèque énergie fioul. Si c'est le cas, vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour en faire la demande. Ensuite, le guichet de dépôt des dossiers sera fermé. Pour rappel, le chèque énergie fioul est une aide destinée aux ménages modestes qui peinent à régler leurs dépenses pour des achats de fioul. Lancé le 7 novembre 2022, ce coup de pouce financier doit bénéficier à 1,4 millions de Français. Le montant du chèque énergie fioul s'élève à 200 euros pour les foyers dont le revenu fiscal de référence par unités de consommation (RFR/UC) est inférieur à 10 800 euros et de 100 euros pour ceux dont le RFR/UC est inférieur à 20 000 euros. Pour les ménages qui touchent déjà le chèque énergie classique, versé annuellement, le chèque énergie fioul est envoyé automatiquement. Evidemment, à condition que le foyer en question utilise bel et bien du fioul pour sa consommation d'énergie. En revanche, pour les ménages qui ne profitent pas du chèque énergie traditionnel, il faut impérativement enregistrer une demande afin d'obtenir le chèque énergie fioul. Pour cela, un guichet en ligne est accessible sur le site du ministère de la Transition énergétique. Vous devez transmettre une facture nominative d'achat de fioul, datée d'au moins 18 mois, afin de prouver votre consommation. Le chèque énergie fioul vous sera envoyé un mois après l'enregistrement de votre demande.

C'est quoi le chèque énergie exceptionnel 2022 ?

Le chèque énergie exceptionnelle était une aide gouvernementale temporaire versée aux ménages modestes entre décembre 2022 et février 2023. Ce coup de pouce financier exceptionnel devait permettre à 12 millions de ménages (dont les 6 millions de foyers qui touchent annuellement le chèque énergie classique) de régler leurs factures d'énergie qui augmentent depuis la guerre en Ukraine. Son montant était de 100 ou de 200 euros en fonction des revenus du foyer.

Quels sont les avantages méconnus du chèque énergie ?

En plus d'une aide pécuniaire, le chèque énergie offre de nombreux avantages méconnus. Si vous êtes bénéficiaires de cette aide, alors vous recevez chaque année dans la même enveloppe que la fameuse somme, une attestation. Ce document certifie que vous êtes en situation de "précarité énergétique". C'est justement ce précieux sésame qui offre bon nombre de bénéfices. Ainsi, vous pouvez profiter de la gratuité de la mise en service de l'électricité ou du gaz dans un nouveau logement. Il vous suffit alors de présenter l'attestation au professionnel qui vient réaliser l'opération et vous n'aurez rien à payer. Le fournisseur prend en charge le coût de cette mise en service. Notez également qu'en cas de litige avec votre fournisseur pour des factures impayées, l'éligibilité au chèque énergie interdit à l'entreprise de réduire la puissance électrique de votre domicile. Une pratique assez fréquente, au cours de la trêve hivernale, lorsque les fournisseurs n'ont légalement pas le droit de couper l'approvisionnement en électricité d'un domicile mais souhaitent tout de même sanctionner son habitant. Dans le même esprit, si vous faites venir un électricien chez vous suite à une coupure d'électricité, alors vous pouvez bénéficier d'une ristourne de 80% sur le prix de l'intervention.