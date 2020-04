Attestation de déplacement : l'attestation de sortie mobile en 1 clic

[ATTESTATION DE SORTIE] Les Français peuvent désormais présenter une attestation de déplacement dérogatoire numérique pendant le confinement. Il reste possible de fournir le document imprimé ou rédigé à la main.

Générer en ligne Télécharger le Word Télécharger le PDF

[Mise à jour du mardi 7 avril 2020 à 15h36] Depuis ce lundi 6 avril, plus besoin de présenter l'attestation de déplacement dérogatoire au format papier nécessairement. La version numérique de l'attestation de sortie est désormais valables pour les rares déplacements autorisés en cette période de confinement, décrété pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Il est officiellement possible de générer le formulaire en ligne depuis son smartphone, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un téléphone sous Android, et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code en cliquant sur le bouton "Générer en ligne" ci-dessus. Une nouvelle attestation est à générer à chaque nouvelle sortie. A noter qu'un dispositif anti-fraude a été mis en place : l'heure à laquelle le formulaire a été édité via le générateur d'attestations est accessible aux policiers, afin d'éviter que les promeneurs ne le génèrent à la volée à la vue des forces de police. Aucune donnée personnelle n'est conservée, assure l'exécutif. L'attestation numérique ne remplace pas l'attestation papier : il est toujours possible de présenter le document imprimé ou recopié à la main. Il s'agit juste d'une option complémentaire.

En l'absence d'imprimante, le modèle d'attestation de déplacement dérogatoire disponible ici aux formats Word et PDF est à recopier à la main sur papier libre. Mais nul besoin de recopier l'intégralité du document. Il suffit de reproduire la partie correspondant à votre identité, d'indiquer la mention "Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" et la ou les lignes correspondant au(x) motif(s) de sortie. Il faut également indiquer le lieu, la date et signer le document.

Jusqu'au 15 avril 2020, date jusqu'à laquelle le confinement a été prolongé, une attestation de sortie est nécessaire pour les déplacements autorisés (liste ci-dessous). Par exemple, faire ses courses alimentaires ou effectuer un déplacement bref, seul et dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile, pour une durée d'une heure maximum. De quoi promener son chien ou faire son jogging, par exemple (voir les alternatives pour faire du sport à la maison). Il est donc nécessaire de renseigner l'horaire de départ sur son attestation. Le nouveau modèle d'attestation de sortie, disponible depuis le 25 mars 2020, contient un champ dédié à cet effet.

Pour générer l'attestation de déplacement sur smartphone, pas besoin d'installer une application. Il suffit de cliquer sur le bouton "Créer son attestation de déplacement numérique" ci-dessus, qui amène vers la page dédiée du ministère de l'Intérieur, de remplir les différents renseignements demandés relatifs à l'identité (prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, ville, code postal), choisir un ou plusieurs motifs de sortie, sélectionner la date de sortie et l'heure de sortie, Appuyer sur "Générer mon attestation" et, enfin, récupérer le document PDF ainsi généré. Si vous le faites directement depuis votre smartphone, vous n'avez plus qu'à enregistrer le fichier PDF généré. Si vous le faites depuis votre ordinateur ou depuis votre tablette, il faudra vous l'envoyer, par mail par exemple, afin de le récupérer sur votre smartphone.

Télécharger le document Télécharger le PDF

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Je soussigné(e), Mme/M. : Né(e) le : À : Demeurant : certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (1) : [ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés (2). [ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité (3) dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). [ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. [ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. [ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. [ ] Convocation judiciaire ou administrative. [ ] Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Fait à : Le : à h (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) Signature : (1) Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. (2) A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur. (3) Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

Télécharger le document

Pendant la durée du confinement, tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation pour :

Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail lorsque le télétravail n'est pas possible

Les déplacements professionnels lorsque ceux-ci ne peuvent être reportés

Les déplacements liés aux achats de première nécessité dans des commerces autorisés

Les déplacements pour raison de santé

Les déplacements pour raison familiale, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants

La pratique d'activité physique à titre individuel, à proximité du domicile

Les déplacements à proximité du domicile, à titre individuel là encore, liés aux besoins des animaux de compagnie

Les déplacements pour se présenter aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel lorsque cela est imposé par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire

Les déplacements pour une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire

Les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Des dérogations sont donc autorisées pour les motifs de déplacement ci-dessus, à condition de remplir l'attestation disponible ici (différente de l'attestation sur l'honneur à compléter pour demander un arrêt de travail indemnisé pour garde d'enfants).

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Veillez à produire une nouvelle attestation pour chaque déplacement. Donc ne pas la remplir au crayon de papier mais à l'encre indélébile. Si l'on n'effectue pas une sortie seul mais accompagné, chacun doit remplir une attestation de déplacement différente, en précisant le motif, la date et l'heure de la sortie. Chacune des personnes doit aussi disposer d'un justificatif d'identité. En revanche, une seule attestation de sortie suffit pour un adulte qui se déplace avec des enfants. Le non respect de ces règles expose à des sanctions : 135 euros d'amende en cas de première infraction, 200 euros d'amende en cas de récidive dans les 15 jours (450 euros en cas de majoration). La verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours est constitutive d'un délit puni d'une amende de 3 750 euros et passible de 6 mois d'emprisonnement.