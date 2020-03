Attestation de sortie : téléchargez l'attestation de déplacement

[ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE] A compter du mardi 17 mars et pour une durée de quinze jours, seules quelques sorties sont autorisées. Elles impliquent de remplir une attestation spécifique. Celle-ci doit impérativement être imprimée ou rédigée sur papier libre. Voici le modèle officiel.

[Mise à jour du jeudi 19 mars 2020 à 10h55] "Les attestations officielles imprimées et les attestations sur l'honneur rédigées sur papier libre sont les seules valables", insiste le ministère de l'Intérieur. Depuis la mise en place du confinement ce mardi 17 mars et l'instauration d'une attestation de déplacement obligatoire pour les sorties autorisées, les générateurs d'attestations sur mobile se sont multipliés. Attention : d'une part les attestations de déplacement sur smartphone ne sont pas valides officiellement. D'autre part, certains services en profitent pour collecter les données personnelles des utilisateurs, comme l'a rappelé la Cnil. Il faut donc télécharger le modèle ci-dessous, qui est celui qu'a mis en ligne le ministère de l'Intérieur au lendemain des annonces du président de la République, l'imprimer puis le remplir ou, faute d'imprimante, le recopier à la main sur papier libre.

Un pas de plus a été franchi. Ce lundi 16 mars 2020, le président de la République a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures destinées à réduire les contacts et déplacements en France à compter du mardi 17 mars 2020 à 12h00 et ce pour une durée de quinze jours minimum. L'heure est donc au confinement total, sauf exceptions pour :

Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail lorsque le télétravail n'est pas possible

Les déplacements professionnels lorsque ceux-ci ne peuvent être reportés

Les déplacements liés aux achats de première nécessité dans des commerces autorisés

Les déplacements pour raison de santé

Les déplacements pour raison familiale, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants

La pratique d'activité physique à titre individuel, à proximité du domicile

Les déplacements à proximité du domicile, à titre individuel là encore, liés aux besoins des animaux de compagnie.

Des dérogations sont donc autorisés pour les motifs de déplacement ci-dessus, à condition de remplir l'attestation ci-dessous (différente de l'attestation sur l'honneur à remplir pour demander un arrêt de travail indemnisé pour garde d'enfants). Soit directement, avant de l'imprimer, soit à la main, sur papier libre. A noter qu'en cas d'infraction à ces règles de déplacement, une amende allant de 38 à 135 euros sera appliquée aux contrevenants.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE En application de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 : Je soussigné(e) Mme / M. Né(e) le : Demeurant : ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 : déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ; déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; déplacements pour motif de santé ; déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants ; déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. Fait à ................................., le......../ /2020 (signature)

