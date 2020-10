"Attestation couvre-feu : l'attestation dérogatoire à télécharger"

[ATTESTATION COUVRE-FEU] L'attestation dérogatoire pour se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin dans les territoires concernés par le couvre-feu est disponible. Téléchargez le PDF ou générez l'attestation de sortie pendant le couvre-feu sur mobile.

Ce n'est pas un confinement total mais un confinement nocturne que le président de la République a annoncé le 14 octobre, à l'occasion d'une interview télévisée très attendue. Instauré à compter du 16 octobre à minuit, dans 8 métropoles françaises (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Lille, Rouen, Toulouse et Montpellier) ainsi que dans toute l'Ile-de-France, le couvre-feu est étendu à compter du vendredi 23 octobre à minuit, a annoncé Jean Castex ce jeudi 22 octobre. Au total 54 départements et une collectivité d'Outre-mer sont placés en couvre-feu, soit 46 millions de Français. Dans les territoires où il est mis en place, le couvre-feu est instauré pour six semaines, précise le Premier ministre (voir la liste complète des départements ici)

L'objectif affiché ? Lutter contre la propagation du coronavirus, particulièrement dynamique dans ces territoires. Et qui dit confinement, même nocturne, dit attestation. L'attestation de déplacement dérogatoire pendant le couvre-feu est disponible. Il est possible de l'imprimer, de la télécharger sur son téléphone pour avoir une attestation de couvre-feu sur mobile ou de la rédiger à la main sur papier libre. L'attestation couvre-feu est nominative et à usage unique. Elle "vaut pour une heure quand les déplacements n'auraient pas de lien avec le travail", a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Télécharger le PDF

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant : certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation [ ] Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé [ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants [ ] Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant [ ] Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative [ ] Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative [ ] Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances [ ] Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie

Fait à :

Le : à :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Télécharger le PDF Télécharger le WORD

Comme au temps du confinement, des dérogations sont possibles pour se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin dans certains cas, listés dans l'attestation de déplacement dérogatoire à télécharger :

"Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative

Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie".

Il est possible de cocher plusieurs motifs. Par motif familial impérieux, le gouvernement entend par exemple un décès ou une maladie grave d'un parent proche ou encore une obligation de déménagement familial pour raisons professionnelles. Le caractère impérieux du motif doit être justifié par tout document, format papier ou numérique.

De manière générale, les personnes qui se prévalent de l'un des motifs cités ci-dessus doivent, en plus de l'attestation, se munir s'il y a lieu d'un document qui leur permette de justifier que le déplacement considéré fait partie de ces exceptions. Le Premier ministre a précisé ce jeudi 15 octobre que le billet (papier ou électronique) peut servir de justificatif pour voyager à bord d'un train ou d'un avion qui arrive ou qui part après 21 heures.

A noter que pour les trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail du salarié (ou les déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige) et pour les déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur, le justificatif de déplacement professionnel suffit pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié qui n'a alors pas besoin de se munir de l'attestation. Ce justificatif est à faire établir par l'employeur, qui en définit la durée de validité.

Ce jeudi 22 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'extension du couvre-feu aux départements dans lesquels des métropoles étaient déjà concernées depuis le vendredi 16 octobre ainsi qu'à 38 nouveaux départements. Au total, précise le chef du gouvernement, 54 départements et une collectivité d'Outre-Mer sont concernées par le couvre-feu de 21 heures à 6 heures. Voici la liste complète :

Ain

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aveyron

Bas-Rhin

Bouches-du-Rhône

Calvados

Corse-du-Sud

Côte-d'Or

Drôme

Essonne

Gard

Haute-Corse

Haute-Garonne

Haute-Loire

Hautes-Alpes

Haute-Savoie

Hautes-Pyrénées

Haute-Vienne

Hauts-de-Seine

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre-et Loire

Isère

Jura

Loire

Loiret

Lozère

Maine-et-Loire

Marne

Meurthe-et-Moselle

Nord

Oise

Paris

Pas de Calais

Polynésie française

Puy-de-Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénes Atlantiques

Rhône

Saône-et-Loire

Savoie

Seine Maritime

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Tarn

Tarn et Garonne

Val-de-Marne

Val d'Oise

Var

Vaucluse

Yvelines

L'attestation officielle de déplacement pendant le couvre-feu est disponible sur le site Internet du ministère de l'Intérieur dès le vendredi 16 octobre 2020. Un numéro vert est également mis en place, le 0 800 130 00, pour obtenir des informations sur le couvre-feu.

Comme l'attestation de déplacement dérogatoire au printemps, il est possible d'imprimer l'attestation couvre-feu, de la générer sur mobile via le formulaire officiel, accessible ci-dessous, pour avoir une attestation de déplacement dérogatoire pendant le couvre-feu numérique, ou encore de la rédiger à la main sur papier libre.

Pour les contrevenants qui décident de sortir pendant les horaires du couvre-feu et hors motifs dérogatoires listés ci-dessus, des sanctions seront applicables. "Il y aura des contrôles et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 135 euros, 1 500 euros en cas de récidive. Je crois en la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment, il y aura des contrôles", a prévenu Emmanuel Macron au cours de l'interview télévisée du 14 octobre lors de laquelle il a annoncé le couvre-feu. Là encore, l'exécutif se calque sur le dispositif déployé au printemps pour sanctionner les personnes qui ne respectaient pas les règles du confinement. En cas de double récidive (trois infractions consécutives), la sanction applicable atteint 3 750 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement.

Le jeudi 22 octobre, le Premier ministre a annoncé en conférence de presse que 4 777 verbalisations avaient été effectuées depuis la mise en place du couvre-feu le vendredi 16 octobre à minuit dans les premiers territoires concernés.