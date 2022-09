"Prime inflation : allez-vous la toucher ce mardi ?"

PRIME DE RENTREE. Le versement de la prime inflation se poursuit encore cette semaine auprès de bénéficiaires de certaines aides sociales.

[Mise à jour du lundi 26 septembre 2022 à 08h13] Après les bénéficiaires des minimas sociaux de la CAF, c'est au tour des allocataires de certains minimas sociaux de Pôle emploi de percevoir la prime inflation. Vous touchez une simple allocation chômage, appelée allocation de retour à l'emploi (ARE) ? Vous ne faites pas partie des bénéficiaires. L'aide exceptionnelle de solidarité s'adresse aux allocataires de l'ASS (allocation de solidarité spécifique, pour les chômeurs en fin de droits), l'AER ou la prime forfaitaire. Le versement est programmé ce mardi 27 septembre 2022. Il n'y a aucune démarche à effectuer en amont, puisque le versement est assuré de manière automatique. En revanche, pensez à vérifier vos coordonnées bancaires rapidement sur votre compte d'allocataire.

A noter : vous êtes senior et percevez l'ex-minimum vieillesse (ASPA) ? Dans ce cas, c'est l'Assurance retraite qui se chargera du versement, et ce, à compter de la mi-octobre. Vous êtes travailleur modeste et bénéficié de la prime d'activité : certes, la prestation est versée par la CAF. Toutefois, le versement de la prime inflation n'interviendra pas avant la mi-novembre ! Si vous faites partie des publics éligibles, rappelez-vous qu'il peut aussi y avoir un délai selon les établissements bancaires. Le montant de la prime inflation s'élève à 100 euros par bénéficiaire, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant. Une seule aide financière est due par foyer. Attention, "pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale", souligne le législateur dans le décret dédié. "Son versement est automatique, rappelle la Caisse des allocations familiales sur son site Internet. Vous n'avez aucune démarche à faire pour en bénéficier.

Qui perçoit la prime inflation 2022 ? Conditions

L'aide d'urgence versée à la rentrée concerne les bénéficiaires de certaines allocations uniquement :

Aspa,

AAH,

APL,

ASS,

AER,

Prime forfaitaire pour reprise d'activité,

RSO

Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS)

Allocation simple pour les personnes âgées

RSA,

prime d'activité

étudiants boursiers.

L'intégralité des publics éligibles figure dans le décret publié au Journal officiel. Le revenu fiscal de référence du foyer n'est pas étudié au préalable. "C'est l'organisme qui paye habituellement ces prestations qui versera l'aide, explique la CAF sur son site. Cette aide sera versée aux étudiants boursiers non bénéficiaires d'une aide au logement par le Crous." Vous souhaitez en savoir davantage sur les mesures issues de la loi sur le pouvoir d'achat ? Consultez notre dossier dédié sans attendre :

Dans quels cas la CAF opère-t-elle le versement de la prime inflation ? Quid de Pôle emploi ?

La Caisse des allocations familiales réalise le versement de l'aide exceptionnelle de solidarité en septembre 2022 aux bénéficiaires de minimas sociaux, comme le RSA et la prime d'activité. Vous n'avez aucune démarche à réaliser en amont. Le versement est assuré de manière automatique. Pôle emploi assure le versement auprès des bénéficiaires de certains minimas sociaux versés aux demandeurs d'emploi, comme l'ASS et l'AER. Vous ne percevez pas la prime inflation de Pôle emploi si vous êtes chômeur et touchez l'allocation de retour à l'emploi. Le versement sera effectif à la fin du mois de septembre.

L'aide exceptionnelle de rentrée doit être versée le 15 septembre 2022. Les bénéficiaires de la prime d'activité, eux, devront attendre le mois de novembre.

La prime inflation sera-t-elle versée tous les mois ?

Non. L'aide exceptionnelle de rentrée est exceptionnelle, comme son nom l'indique. Elle n'a pas vocation à devenir pérenne. En revanche, le gouvernement planche depuis plusieurs années sur la mise en place d'un chèque alimentaire à destination des plus modestes, afin de les aider à acheter des produits alimentaires de qualité en circuits courts. A ce stade, aucune modalité n'a été dévoilée, bien que le principe du chèque alimentation ait déjà été validé dans un texte de loi.

Quel est le montant de la prime inflation en 2022 ?

Le gouvernement a apporté des précisions. Le montant de la prime inflation 2022 s'élève à 100 euros par foyer, et 50 euros par enfant. Pour un foyer composé de deux adultes, dont un bénéficiaire du RSA, et deux enfants, la prime inflation s'élève ainsi à 200 euros.

Les retraités vont-ils bénéficier de la prime inflation ?

Les retraités pourront bénéficier de la prime inflation 2022, à condition qu'ils perçoivent le minimum vieillesse (Aspa). A noter : au 1er juillet à titre rétroactif, la pension de retraite de base sera revalorisé de 4%.

Quid des allocataires du RSA ?

Les allocataires du RSA font partie des bénéficiaires de la prime inflation. Vous n'avez aucune démarche à effectuer en amont. Le versement sera effectué de manière automatique par votre Caisse des allocations familiales.