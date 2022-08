"Prime inflation : les conditions modifiées ? Pour qui ?"

PRIME INFLATION. Les sénateurs ont adopté la suppression de l'aide exceptionnelle de rentrée, préférant un coup de pouce pour les allocataires de la prime d'activité.

[Mise à jour du mercredi 03 août 2022 à 09h27] Adoptée au petit matin, la mesure a fait grincer des dents les sénateurs de gauche. Dans le cadre du paquet pouvoir d'achat, le Palais du Luxembourg a supprimé l'aide exceptionnelle de rentrée, contre l'avis du gouvernement. Cette nouvelle prime inflation de 100 euros par foyer et 50 euros par enfant était initialement destinée aux plus modestes : bénéficiaires de minimas sociaux (Aspa, AAH, RSA...), étudiants boursiers... Préférant mettre en avant la valeur travail, et estimant la revalorisation de 4% des aides sociales suffisante, les sénateurs ont préféré la mise en œuvre d'un coup de pouce pour les allocataires de la prime d'activité.

"C'est l'amendement le plus inique, le plus inadmissible, le plus indécent qui a été voté ce soir", a fustigé le sénateur socialiste Jean-Claude Tissot. "J'entends le souhait d'aider les gens qui travaillent dur, a souligné Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Mais votre disposition va retirer le bénéfice de l'aide à 4 millions de foyers pauvres." L'examen de la série de mesures en faveur du pouvoir d'achat se termine cette semaine à l'Assemblée.

Confronté à l'accélération de l'inflation (+5,8% en juin 2022 sur un an), le gouvernement prévoit de mettre en place une prime inflation d'urgence, baptisée "aide alimentaire exceptionnelle de rentrée". Le dispositif devrait concerner 9 millions de foyers. Si son versement est programmé à la rentrée, la date de versement, elle, n'a pas encore été dévoilée. Son montant a quant à lui été confirmé par le gouvernement : 100 euros par foyer, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant. Pour en bénéficier, les conditions sont strictes. Seuls les bénéficiaires des prestations sociales suivantes sont concernés : RSA, AAH, Minimum vieillesse (Aspa), et APL. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a déjà dégainé une série de mesures, comme le bouclier tarifaire, permettant de limiter la hausse des tarifs de l'énergie. Il avait également procédé au versement d'une indemnité inflation auprès de 38 millions de Français percevant moins de 2 000 euros net mensuels avant prélèvement à la source.

Qui va bénéficier de la prime inflation en 2022 ? Les conditions

L'aide d'urgence versée à la rentrée concerne les bénéficiaires de certaines allocations uniquement : APL, RSA, AAH et Aspa. Le revenu fiscal de référence du foyer n'est pas étudié au préalable.

Quel est le montant de la prime inflation en 2022 ? 100 euros

Le gouvernement a apporté des précisions. Le montant de la prime inflation 2022 s'élève à 100 euros par foyer, et 50 euros par enfant. Pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants, la prime inflation s'élève ainsi à 200 euros.

Les retraités vont-ils bénéficier de la prime inflation ?

Les retraités pourront bénéficier de la prime inflation 2022, à condition qu'ils perçoivent le minimum vieillesse (Aspa). A noter : au 1er juillet à titre rétroactif, la pension de retraite de base sera revalorisé de 4%.

Quid des allocataires du RSA ?

Les allocataires du RSA font partie des bénéficiaires de la prime inflation.