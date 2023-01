Soldes chez Amazon : l'enceinte connectée Echo à -25% !

Amazon passe son enceinte connectée Echo à 74,99€ au lieu de 99,99€. Chez ce géant du e-commerce, d'autres ventes flash sont en cours sur ce produits et de grandes marques.

L'Amazon Echo 4e génération est soldée à -25%. Elle passe donc de 99,99€ à 74,99€. Difficile de savoir combien de temps cette offre va durer. Repérée au 2e jour des soldes 2023, on la retrouve dans les ventes flash d'hiver du site d'Amazon qui a également choisi de solder d'autres de ces appareils. Les grandes marques high tech et multimédia sont elles aussi au rendez-vous.

L'enceinte Amazon Echo 4 génération

Cette enceinte connectée est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Cette application est en quelque sorte un assistant personnel robotisé. Demandez-lui de vous indiquer le temps qu'il fait, de lancer un morceau de musique, d'appeler un de vos contacts... et Alexa s'exécute. C'est par ailleurs un véritable gestionnaire pour la domotique de votre maison. Alexa, via l'enceinte Echo, contrôle les objets connectés de la maison sur simple demande, grâce à son micro intégré. Vous pouvez lui demander d'éteindre vos ampoules à distance ou d'ouvrir vos volets tant que vos appareils sont bien compatibles avec l'application d'Amazon.

Les autres promos d'Amazon

Amazon a profité des soldes d'hiver 2023 pour solder d'autres appareils de sa marque. On retrouve notamment les tablettes Kindle à -14% pour les modèles sans publicité. Vous pouvez également trouver des rabais sur l'écran connecté et des caméras de surveillance de la marque qui seront compatibles avec l'enceinte connectée Echo. Bien sûr, d'autres grandes marques sont aussi au rendez-vous comme Samsung, Lenovo ou encore Philips.

Notre sélection d'offres chez Amazon

Comment profiter des soldes chez Amazon ?

Rendez-vous sur la page dédiée aux ventes flash d'hiver pour trouver toutes les soldes en cours chez Amazon. Les articles sont triés par catégories afin de faciliter les recherches : téléphones et accessoires, informatique et lociciels, cuisine et maison... et même par type de promotion. Il est ainsi possible d'afficher les offres éclair qui ne durent que quelques heures et les produits à moins de 20 euros. En cette période d'inflation, cette catégorie pourra peut-être séduire des Français qui veulent profiter des soldes avec un budget serré.

Jusqu'à quand durent les soldes chez Amazon ?

Le mercredi 7 février sera le dernier jour des soldes d'hiver 2023 pour Amazon ainsi que pour les autres e-commerçants. En magasin physique, c'est la même chose sauf pour certains départements comme la Moselle et les départements d'Outre-Mer.