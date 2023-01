Soldes chez Amazon : voici les meilleures promos !

Les soldes d'hiver 2023 ont débuté ce mercredi 11 janvier 2023 chez Amazon. Smartphones, tablettes, PC, écrans d'ordinateur... accédez aux meilleures remises en un clic !

C'est officiel, les soldes d'hiver 2023 ont commencé ce matin à 8h. Comme chaque année, Amazon participe à cet évènement commercial. Smartphones, tablettes, montres connectées... Nous avons passé en revue le catalogue de ce géant du Web pour vous présenter les meilleures affaires.

Les soldes 2023 chez Amazon

Les soldes d'Amazon sont un rendez-vous très attendu par les adeptes du high tech et du multimédia. En effet, dès aujourd'hui, on retrouve des remises importantes dans ces rayons et mêmes sur des grandes marques comme Philips, Samsung, LG, Logitech ou encore Lenovo. Toutefois très généraliste, la plateforme de e-commerce s'adapte à de nombreux profils. En cette période d'inflation, des remises exceptionnelles sur des produits du quotidien séduiront certainement de nombreux Français. En effet, elles permettent de faire des économies sur des biens de consommation coûteux mais pourtant incontournables comme le café, les couches pour enfant ou encore les tablettes pour lave-vaisselle.

Notre sélection d'offres chez Amazon

Comment profiter des soldes chez Amazon ?

Vous pourrez facilement trouver les soldes chez Amazon, en vous rendant sur leur page dédiée aux ventes flash d'hiver. La plateforme étant une marketplace, vérifiez bien l'identité du vendeur. Les produits proposés ici sont en principe vendus et expédiés par Amazon ou par les marques des différents produits elles-mêmes. Par ailleurs, chez tous les commerçants, il semble parfois difficile de juger si les remises effectuées durant les soldes sont vraiment intéressantes. Auparavant le prix barré chez les commerçants était parfois surévalué afin de donner l'impression de remises plus importantes. Bonne nouvelle : depuis mai 2022, la directive européenne Omnibus indique que le prix barré doit correspondre au prix le plus bas pratiqué durant les 30 derniers jours.

Quelle est la durée des soldes d'hiver chez Amazon ?

Les soldes en ligne s'alignent sur la durée des soldes nationaux. Chez Amazon, comme sur les autres sites de e-commerce français, ils commencent donc le mercredi 11 janvier et se terminent le mercredi 7 février 2023. Même l'heure est réglementée, les soldes ont démarré à 8h. Pour le dernier jour, les boutiques en ligne auront l'avantage de pouvoir prolonger les soldes jusqu'à minuit. Si vous souhaitez faire des achats en magasin, sachez tout de même que certains départements ont des dates de soldes différentes, comme la Moselle et les départements d'Outre-Mer.