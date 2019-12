Après la sortie d'iOS 13 par Apple, iOS 14 se profile

[iOS 13, iOS 14] Depuis la sortie d'iOS 13 en septembre dernier, Apple l'a déjà mis à jour à huit reprises. En attendant iOS 14 dont le lancement doit avoir lieu mi-2020, le groupe a livré iOS 13.3.

iOS est le système d'exploitation d'Apple conçu pour les iPhone. Sa dernière version est iOS 13.3. En parallèle, le groupe de Seattle propose depuis septembre 2019 une déclinaison d'iOS spécialement taillée pour ses tablettes tactiles iPad : iPadOS.

iOS 13.3 a été livré par Apple en version finale mi-décembre après quatre versions bêta (voir les détails sur le site d'Apple). La mise à jour améliore la console de contrôle parental Communication Limits, et notamment sa fonction Screen Time. Dans les précédentes versions de l'OS, elle permettait déjà de définir des limites de temps de consommation par application, des règles de restriction de contenu et des listes d'applications autorisées. iOS 13.3 introduit la possibilité d'autoriser ou non des contacts avec lesquels communiquer. Autre évolution fonctionnelle : le support des clés d'authentification FIDO2 dans Safari.

On relève également un changement ergonomique notable concernant iPadOS 13.3. La mise à jour intègre la notion de coins actifs issus de Mac OS. Un concept qui permet d'exécuter les actions de son choix, par exemple l'ouverture d'une application, en positionnement son doigt sur l'un des coins de la tablette d'Apple. Pour associer une action à un coin, se rendre dans Réglages > Accessibilité > Toucher > Assistive Touch > puis activerez Contrôle d'attente > et, enfin, ouvrer Coins actifs.

iOS 13.3 est proposé par Apple sous forme dune mise à jour depuis le 10 décembre 2019 sur les iPhone et iPad compatibles (une déclinaison iPadOS 13.3 est mise à disposition en parallèle). Voici le comment télécharger et installer :

Vérifier que votre terminal est compatible avec iOS 13.3 (cf. la liste des iPhone et iPad supportés)., Vérifier que votre appareil est équipé de la dernière version d'iOS précédant iOS 13.3, c'est-à-dire iOS 13.2.3 (en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle). Le mettre à jour le cas échéant., Libérer de l'espace disque, si nécessaire, pour afficher au moins plusieurs Go d'espace libre, Sauvegarder vos données sur iTunes, Activer la mise à jour. Pour ce faire, elle sera directement accessible en Wi-Fi via les menus Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez aussi brancher votre appareil sur un ordinateur pour effectuer la mise à jour par le biais d'iTunes. Dans ce cas, vous trouverez la mise à jour en passant par la barre latérale du Finder d'iTunes. Plusieurs redémarrages sont ensuite nécessaires pour finaliser l'installation.

Chaque année, Apple lance une nouvelle version majeure d'iOS. 2020 ne devrait pas échapper à la règle. Si le groupe de Cupertino ne déroge pas à cette habitude, iOS 14 sera présentée en avant première à l'occasion de la WWDC 2020, la conférence de l'entreprise à destination des développeurs qui a lieu tous les ans en juin. Quant à la date de sortie d'iOS 14, elle devrait intervenir comme les versions précédentes du système mobile courant septembre 2020.

A l'instar d'iOS 12, les bogues ne cessent de se multiplier dans iOS 13 depuis sa sortie fin octobre. Au total, ce dernier a donné lieu à sept mises à jour en quatre semaines. Tirant les leçons de ce nouveau lancement raté, Apple aurait décidé de revoir son process de bêta-test. Une politique qui pourrait concerner en premier chef iOS 14 qui devrait sortir mi-2020. D'après Bloomberg, le groupe envisage de désactiver par défaut les fonctionnalités inachevées ou boguées dans les préversions des futures mises à jour de son système mobile. Les bêta testeurs devraient avoir la possibilité d'activer ces fonctions de façon sélective via "un nouveau processus interne et un nouveau menu de paramètres baptisé Flags leur permettant d'isoler l'impact de chacune". Toujours selon Bloomberg, cette nouvelle politique aurait été annoncée par le directeur du logiciel Craig Federighi et ses principaux lieutenants parmi lesquels Stacey Lysik à l'occasion d'une réunion interne.

Quelles pourraient être les nouveautés fonctionnelles d'iOS 14 ? Apple n'a pas encore communiqué sur le sujet. En revanche, des graphistes ont commencé à imaginer ce que pourrait donner la future version via des vidéos conceptuelles. Parmi les nouveautés envisagées par ces derniers : l'extension de la fonction Slip View, déjà présente sur iPadOS, à iOS. Ce qui permettrait d'exécuter sur l'écran des iPhone deux applications en parallèle, par exemple un lecteur vidéo et une application de prise de notes (voir la première vidéo ci-dessous). Autres évolutions mises en exergue par ces graphistes : la possibilité d'ouvrir des apps par glisser-déposer, d'en sélectionner à ouvrir par défaut ou encore de choisir plus librement où placer les icônes sur l'écran d'accueil (voir la seconde vidéo ci-dessous).

Le projet de lunettes de réalité augmentée d'Apple serait par ailleurs toujours sur les rails, contrairement à certaines informations pouvant affirmer le contraire. Le site américain macrumors affirme avoir mis la main sur une préversion d'iOS 13 contenant une application en preview, baptisée STARTester, qui serait conçue pour simuler, pour des besoins de test, des montures orientées réalité augmentée via un iPhone. Cette préversion d'iOS 13 contiendrait également un système, appelé StarBoard, avec des primitives pour faire fonctionner des lunettes connectées (ARStarBoardViewController et ARStarBoardSceneManager). D'après le développeur Steve Troughton-Smith, StarBoard comprendrait également un système de stéréo taillé lui-aussi pour la réalité augmentée. Un fichier de documentation suggère également qu'Apple développe un device taillé pour la réalité augmentée, portant le nom de code "Garta".

Une capture de l'écran d'accueil d'iOS13 cachée dans la dernière bêta du système mobile fait apparaître la date du mardi 10 dans l'icône du calendrier, clin d’œil à la date de la keynote de présentation du système mobile. © Capture / JDN

Un mode sombre optimisé pour l'affichage de nuit, et permettant en parallèle des économies d'énergie, fait son apparition. Il est activable depuis le panneau de configuration.

optimisé pour l'affichage de nuit, et permettant en parallèle des économies d'énergie, fait son apparition. Il est activable depuis le panneau de configuration. Le téléchargement d'app optimisé. Jusqu'ici Apple interdisait de télécharger une application supérieure à 150 Mo en mode cellulaire, et demandait dans ce cas de passer par une connexion wifi. Cette limite passe à 200 Mo avec iOS 13.

Jusqu'ici Apple interdisait de télécharger une application supérieure à 150 Mo en mode cellulaire, et demandait dans ce cas de passer par une connexion wifi. Cette limite passe à 200 Mo avec iOS 13. Swipe-to-type. Un dispositif de saisie de type swipe-to-type, sur le modèle de clavier virtuel SwiftKey, est intégré pour l'occasion.

Un dispositif de saisie de type swipe-to-type, sur le modèle de clavier virtuel SwiftKey, est intégré pour l'occasion. L'application iMessage embarque un nouveau système de profil s'inspirant de celui de WhatsApp. Il permet d'ajouter un nom, une photo, et de choisir les personnes pouvant y accéder.

embarque un nouveau système de profil s'inspirant de celui de WhatsApp. Il permet d'ajouter un nom, une photo, et de choisir les personnes pouvant y accéder. La gestion du partage de contenu voit son interface graphique évoluer pour faciliter le partage de photos et de liens HTML. Des suggestions de partage sont en outre proposées en fonction du profil des interlocuteurs et de la fréquence des échanges.

voit son interface graphique évoluer pour faciliter le partage de photos et de liens HTML. Des suggestions de partage sont en outre proposées en fonction du profil des interlocuteurs et de la fréquence des échanges. Le partage de musiques. iOS 13 introduit une fonctionnalité pour partager l'écoute de musiques avec d'autres terminaux iOS. Pour en bénéficier, il est nécessaire de disposer d'un iPhone 8 ou d'un modèle plus récent, mais aussi d'être équipé d'écouteurs ou d'un casque compatible, un Airpods ou un Power Beats Pro par exemple.

iOS 13 introduit une fonctionnalité pour partager l'écoute de musiques avec d'autres terminaux iOS. Pour en bénéficier, il est nécessaire de disposer d'un iPhone 8 ou d'un modèle plus récent, mais aussi d'être équipé d'écouteurs ou d'un casque compatible, un Airpods ou un Power Beats Pro par exemple. L'outil d'édition revu. iOS 13 permet de basculer une vidéo en mode paysage même si celle-ci a été prise en mode portrait. L'outil d'édition intègre de nombreuses autres petites améliorations.

iOS 13 permet de basculer une vidéo en mode paysage même si celle-ci a été prise en mode portrait. L'outil d'édition intègre de nombreuses autres petites améliorations. L'application Rappel est équipée de sections sur l'écran d'accueil, répertoriant respectivement "Toutes les tâches", "Les tâches à effectuer aujourd'hui", "Les tâches planifiées", et "Les tâches clôturées".

est équipée de sections sur l'écran d'accueil, répertoriant respectivement "Toutes les tâches", "Les tâches à effectuer aujourd'hui", "Les tâches planifiées", et "Les tâches clôturées". L'application Fichiers est désormais compatible avec les disques durs externes.

est désormais compatible avec les disques durs externes. Gestion des abonnements. Lors de la suppression d'une application, une alerte apparaîtra désormais sur iOS 13 pour demander à l'utilisateur s'il souhaite également annuler l'abonnement lié à cette application.

Lors de la suppression d'une application, une alerte apparaîtra désormais sur iOS 13 pour demander à l'utilisateur s'il souhaite également annuler l'abonnement lié à cette application. Gestion de la vie privée. Avec iOS 13, les utilisateurs peuvent mieux contrôler la géolocalisation de leur appareil et l'utilisation des données associées par des applications.

Avec iOS 13, les utilisateurs peuvent mieux contrôler la géolocalisation de leur appareil et l'utilisation des données associées par des applications. L'application Photos voit son interface refondue. Elle gérera le support de trois objectifs afin de réaliser des photos ou des films en 3D. Autre évolution, elle est désormais dotée d'un second niveau d'onglets qui rend la navigation plus confortable. Les photos sont automatiquement classées en fonction du mois et de la localisation des prises de vues.

voit son interface refondue. Elle gérera le support de trois objectifs afin de réaliser des photos ou des films en 3D. Autre évolution, elle est désormais dotée d'un second niveau d'onglets qui rend la navigation plus confortable. Les photos sont automatiquement classées en fonction du mois et de la localisation des prises de vues. Deep Fusion. Introduit avec iOS 13.2 en novembre 2019, Deep Fusion optimise, via l'application Appareil photo, la qualité des images prises avec la caméra des smartphones d'Apple. Il orchestre la combinaison de plusieurs photos en une seule pour gagner en piqué et finesse de détails. Basée sur un algorithme de machine learning, Deep Fusion nécessite la puce A13 Bionic pour fonctionner. Il n'est donc proposé que sur les iPhone 11 et 11 Pro, les seuls modèles d'iPhone à intégrer le processeur.

Introduit avec iOS 13.2 en novembre 2019, Deep Fusion optimise, via l'application Appareil photo, la qualité des images prises avec la caméra des smartphones d'Apple. Il orchestre la combinaison de plusieurs photos en une seule pour gagner en piqué et finesse de détails. Basée sur un algorithme de machine learning, Deep Fusion nécessite la puce A13 Bionic pour fonctionner. Il n'est donc proposé que sur les iPhone 11 et 11 Pro, les seuls modèles d'iPhone à intégrer le processeur. Siri. iOS 13.2 introduit également la possibilité de lire et router des messages depuis les écouteurs AirPods via l'assistant vocal Siri. Ce dernier a par ailleurs été doté pour l'occasion d'une nouvelle interface conçue pour contrôler l'usage qu'il fait des données de conversation.

iOS 13.2 introduit également la possibilité de lire et router des messages depuis les écouteurs AirPods via l'assistant vocal Siri. Ce dernier a par ailleurs été doté pour l'occasion d'une nouvelle interface conçue pour contrôler l'usage qu'il fait des données de conversation. Synchronisation Bluetooth multi-appareils. Sorti en novembre 2019, iOS 13.1 inaugure la synchronisation de connections Bluetooth pour diffuser depuis son iPhone de la musique sur plusieurs supports (plusieurs AirPods ou plusieurs écouteurs Beats PowerBeats Pro par exemple). Autres nouveautés apportées par iOS 13.1 : le partage des heures d'arrivée dans l'app Plan, le support de la puce Ultra Wideband pour l'envoi de fichier d'un iPhone à l'autre ou encore la prise en charge de l'encodage vidéo HEVC.

Présentation d'iOS 13 lors de la WWDC 2019, la conférence annuelle d'Apple à destination des développeurs qui se tenait le 3 juin dernier à San Jose aux Etats-Unis. © JDN / Capture vidéo

Le système d'exploitation dédié à l'iPad est désormais décorrélé d'iOS et fait l'objet d'un OS à part, baptisé iPadOS. Pour l'occasion, Apple introduit plusieurs nouveautés saillantes en plus de celles livrées avec iOS 13 :

L'écran d'accueil de l'iPad se rapproche de celui de macOS. Au programme : intégration d'onglets dans les applications et de fenêtres flottantes.

Au programme : intégration d'onglets dans les applications et de fenêtres flottantes. Une nouvelle fonction type Duet Display ou Luna Display permet désormais aux utilisateurs d'utiliser leur iPad comme second écran depuis leur Mac, en conservant ses possibilités tactiles, avec notamment le support de l'Apple Pencil.

ou Luna Display permet désormais aux utilisateurs d'utiliser leur iPad comme second écran depuis leur Mac, en conservant ses possibilités tactiles, avec notamment le support de l'Apple Pencil. Un gestionnaire de téléchargement vient enrichir le navigateur Safari. Objectif : donner accès à l'ensemble des téléchargements réalisés depuis une page unique, comme c'est le cas dans la plupart des navigateurs web.

vient enrichir le navigateur Safari. Objectif : donner accès à l'ensemble des téléchargements réalisés depuis une page unique, comme c'est le cas dans la plupart des navigateurs web. Des widgets. L'iPadOS donne la possibilité d'intégrer des widgets à son écran d'accueil en couvrant divers domaines : rappels des rendez-vous à venir, données météo, applications les plus fréquemment utilisées....

L'iPadOS donne la possibilité d'intégrer des widgets à son écran d'accueil en couvrant divers domaines : rappels des rendez-vous à venir, données météo, applications les plus fréquemment utilisées.... Un mode multitâches. iPadOS permet de lancer plusieurs applications qui apparaîtront au sein de fenêtres flottantes (manipulables à la manière d'un "jeu de cartes") qui pourront être éditées. Il est possible aussi d'ouvrir deux fois une même application pour travailler sur deux contenus en parallèle.

iPadOS permet de lancer plusieurs applications qui apparaîtront au sein de fenêtres flottantes (manipulables à la manière d'un "jeu de cartes") qui pourront être éditées. Il est possible aussi d'ouvrir deux fois une même application pour travailler sur deux contenus en parallèle. Amélioration du support NFC. Avec iOS 12, Apple avait introduit dans son système mobile la possibilité de lire des tags NFC, mais avec certaines restrictions. Avec iOS 13, ces restrictions sont levées. Le système va pouvoir scanner les passeports électroniques, et interagir avec les cartes à puce sans contact et matériel compatible NFC. iOS 13 pourra même transmettre des données aux tags NFC.

iOS 13 est pris en charge par les iPhone 6S et les modèles suivants, les iPad Air 2 et suivants, tous les iPad Pro, les iPad de 5e et 6e génération, ainsi que les iPad Mini 4 et modèles suivants. iOS 13 équipe par ailleurs les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max commercialisés depuis fin septembre.