Bonnes feuilles : comment Salesforce a créé l'IA qui siège à son comité de direction

L'ouvrage Trailblazer signé par Marc Benioff, le CEO du géant américain du CRM, vient de paraître en français. On y découvre comment la technologie Einstein est utilisée par le top management.

Après Behind the Cloud publié en 2009, Marc Benioff récidive avec un deuxième ouvrage paru en français aux éditions Eyrolles : "Trailblazer" (ou pionnier en français). Un titre qui fait référence au surnom des utilisateurs et développeurs Salesforce.

Marc Benioff revient sur sa trajectoire, ses débuts, la création de Salesforce en 1999. Il détaille les valeurs qu'il a voulu insuffler à son groupe : confiance, succès client, innovation et égalité. Dans Trailblazer, Marc Benioff dresse aussi un bilan des capacités d'innovation de Salesforce, de la création d'un écosystème de partenaires à l'intelligence artificielle, avec notamment le lancement de la plateforme d'IA Einstein. Le JDN vous propose d'en découvrir un extrait.

Bonnes feuilles

"Quelques mois avant le lancement d'Einstein à Dreamforce 2016, une petite équipe d'ingénieurs, menée par John Ball, Vitaly Gordon et Shubha Nabar, s'est enfermée dans des bureaux au sous-sol du West Elm, un magasin de meubles dans le centre de Palo Alto, pour travailler jour et nuit, loin des distractions du siège de Salesforce.

Or même ces brillants cerveaux confinés dans leur laboratoire improvisé ont dû en sortir pour innover.

Depuis 2014, Hernan avait chez Salesforce le rôle, capital mais ingrat, de scruter les données pour comprendre la façon dont nos clients utilisaient nos logiciels. Ses analyses, fondées sur ces usages et les tendances du marché, nous aidaient ensuite à choisir les fonctionnalités et les outils sur lesquels investir le plus.

Avoir l'innovation pour valeur centrale et créer un écosystème pour la soutenir, fait que nous encourageons tout le monde, à tous les niveaux de l'entreprise, à échanger des idées. Chez Salesforce, une bonne idée est une bonne idée, point. D'où qu'elles viennent, depuis les stagiaires jusqu'au comité exécutif, tous les collaborateurs savent que leurs idées ont une chance d'être entendues.

C'est sans doute pourquoi, au début de 2016, Hernan n'a pas hésité à me faire savoir que nous avions un problème. Quelques semaines plus tôt, à l'occasion d'une réunion de direction à laquelle il avait assisté, j'avais demandé aux responsables commerciaux dans le monde d'estimer leurs résultats du trimestre. Ils avaient tous répondu être en phase avec les prévisions ; mais quand les résultats sont tombés, il s'est avéré que l'un d'entre eux s'était trompé, et lourdement, ce qui nous plaçait devant un manque à gagner inattendu.

Mais Hernan ne s'est pas contenté d'exprimer ses craintes. Il avait une idée. Pourquoi ne pas entrer toutes les données commerciales du trimestre dans Einstein et construire un outil d'estimation qui se roderait avec le temps ? S'il parvenait à calibrer les algorithmes correctement, il ne serait plus nécessaire de s'appuyer sur les prévisions trimestrielles de nos responsables. Ce serait le rôle de l'IA.

Le projet était de taille. Et pour le mener à bien, Hernan devait être libéré de ses tâches habituelles. Ce n'était pas idéal, mais, pour maîtriser l'IA, il nous faudrait faire passer l'innovation devant les produits et les responsabilités du quotidien. Hernan a donc obtenu de son supérieur Alex Dayon du temps et des ressources.

C'était l'esprit Trailblazer à son meilleur et Hernan l'a parfaitement incarné. Désormais, Einstein est présent aux réunions bimensuelles que j'organise avec vingt des cadres dirigeants. Une fois qu'ils ont exprimé leurs opinions et prévisions sur les zones géographiques, les produits et les opportunités diverses, je demande son avis à l'Einstein virtuel installé sur mon téléphone.

"Einstein me fait part de ses prédictions pour le trimestre, identifie nos forces et nos faiblesses"

Einstein me fait part de ses prédictions pour le trimestre, identifie nos forces et nos faiblesses ; il est même en mesure d'attirer notre attention sur des tendances ou des problèmes précis. Il arrive que ses analyses soient difficiles à entendre, et j'y suis sensible. Mais il se trompe rarement, et au-delà de ça, il nous apporte une chose précieuse pour toute entreprise : un point de vue parfaitement objectif, sans émotion.

Alors que ce n'était pas sur sa fiche de poste, Hernan a développé un outil dont l'utilité a largement débordé notre département commercial. Einstein Forecasting est devenu l'un de nos produits les plus demandés. Après l'avoir décrit sur CNBC au micro de Jim Cramer, j'ai été submergé d'appels de PDG de petites et grandes entreprises. Ils voulaient tous Einstein Forecasting.

Le 19 septembre 2016, pile dans les temps, nous avons officiellement lancé Salesforce Einstein à Dreamforce. Nous étions très fiers de ce succès, mais conscients aussi que notre travail était loin d'être fini. Notre aventure avec l'IA ne faisait que commencer, et il nous faudrait mobiliser l'ensemble de notre écosystème pour continuer d'avancer."