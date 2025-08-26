Comparatif des outils de création de site web sans code : Webflow remporte la bataille

Face à l'historique WordPress, la solution de San Francisco tire son épingle du jeu en séduisant à la fois les citizen developer et les designers. Elle est talonnée par Framer.

Equipant plus de 533 millions de sites en juin 2025 (soit 43% de part de marché), WordPress demeure la solution de développement web no code la plus utilisée à travers le monde. Mais cette solution lancée en mai 2003 s'est désormais faite rattraper en termes de qualité fonctionnelle par Webflow, une plateforme de la Silicon Valley sortie en 2013 et dotée des technologies web de toute dernière génération.

Comparatif des outils de création de site web sans code Figma Site Framer Webflow WordPress Nombre de thèmes Plus de 10 000 Plus de 2 000 Plus de 7 000 13 000 référencés Nombre de plugins 0 Environ 230 Environ une centaine 60 000 plugins référencés Open source X Environnement propriétaire sécurisé X X X CMS intégré X X X X Personnalisation puissante X Interface ciblant les équipes marketing X Interface ciblant les développeurs et designers X

Comparé aux autres acteurs de ce panorama, WordPress bénéficie de son modèle open source. Une caractéristique doublée d'une architecture modulaire. Résultat : le CMS porté par le californien Automattic enregistre plus de 13 000 thèmes graphiques référencés et 60 000 plugins. Le tout développé par la communauté gravitant au sein de son écosystème. Revers de la médaille : une ergonomie qui n'est pas aussi poussée que celles de ses concurrents Figma Site, Framer et surtout Webflow. Autre point faible et pas des moindres, ce mode de développement ouvert se traduit par des thèmes et des plugins dont les mises à jour de sécurité ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui se traduit par des failles et un environnement pas toujours stable.

De leur côté, Figma Site, Framer et Webflow affichent une approche SaaS, propriétaire et tout-en-un (sur le modèle d'Apple). Une approche qui se traduit par des environnements plus sécurisés avec à la clé une maintenance robuste et cohérente.

La personnalisation de Webflow

"Webflow est le plus puissant en termes de personnalisation. Par exemple, un bouton pourra être paramétré en termes de taille, de forme, d'emplacement, d'effet...", constate Valentin Bert, CEO de l'agence Nocode Factory. "Cette solution est aussi la plus scalable. Elle pourra encaisser de forts volumes de trafic sans bug." Webflow bénéficie en parallèle d'une interface dédiée aux designers et aux développeurs avec un mode canvas conçu pour manipuler visuellement des objets HTML5 mais aussi des CSS et du JavaScript. Le code de ces objets est accessible. Il est par conséquent possible de le personnaliser. "En parallèle, un mode édition permettra aux équipes marketing de prendre la main sur les contenus sans risquer de toucher au code", complète Valentin Bert. Cette double interface n'est pas disponible dans WordPress qui concentre design et code au sein d'un même écran avec tous les risques que cette approche peut engendrer.

Parmi les autres points forts de Webflow figure son orientation API-first. Son interface de programmation d'application permettra de créer les pages d'un site en masse de façon automatisée en partant d'une base de données.

"Les points forts de Webflow résident dans la grande liberté qu'il apporte en termes de design, mais également dans sa rapidité de mise en œuvre et sa simplicité de déploiement. En revanche, cet outil s'adresse à des utilisateurs avancés que se soit en design ou en développement", résume Melinda Ferda, engineering manager au sein de l'agence Alegria.group. Comme les autres outils de ce comparatif, Webflow est équipé d'un système de gestion de contenu web (CMS).

Framer et Figma Site : champions du design

De leurs côtés, Framer et Figma Site se détachent par leur capacité de design. "En revanche, ils ne donnent pas accès au code, ou en tous cas pas aussi simplement que Webflow (qui, à la différence de Framer, permet aussi de l'exporter, ndlr). Ils se limitent à une interface orientée graphisme", pondère Valentin Bert. "Ces solutions ciblent avant tout les designers qui n'ont pas le budget pour faire un site professionnel digne de ce nom, mais qui souhaitent tout de même parvenir à un résultat qu'ils pourront présenter voire commercialiser." Avec Framer et Figma Site, une heure permettra de parvenir à une première ébauche de site. Il suffit de choisir un thème graphique puis de l'adapter en y ajoutant du contenu (texte, photos...).

Parmi les points faibles des deux solutions figure le SEO. Framer comme Figma Site génère un code qui n'est pas optimisé pour le référencement Google. A l'opposé, Webflow affiche des sources optimisées. C'est aussi le cas de WordPress qui donne accès à des plugins comme Yoast SEO ou encore All in One SEO qui permettent d'aboutir à un site lisible par les robots de Google.