[Mise à jour le mardi 19 juillet 2022 à 11h15] Slack revoie ses prix à la hausse. Cette nouvelle politique sera effective à compter du 1er septembre 2022. Le prix d'entrée de la plateforme de messagerie collaborative (Slack Pro) passera de 7,50 à 8,25 euros par utilisateur et par mois. Quant au tarif avec engagement sur un an, il passera de 6,25 à 6,75 euros par mois et par utilisateur (lire le post officiel de cette annonce en français). Les prix de Slack Business+ ne devraient pas être impactés. Quant aux utilisateurs de la version gratuite de Slack, ils vont bénéficier de la fonctionnalité clips, jusqu'ici réservée à la formule payante. Une solution qui permet de partager des messages audio et vidéo. En termes de stockage de données, le forfait gratuit se limitera à un historique de 90 jours, exit le seuil 10 000 messages et 5 Go de stockage fixé précédemment. Enfin, l'offre gratuite bénéficiera comme les autres de nouvelles fonctionnalités.

Slack a passé le cap des 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au niveau mondial en 2020. Un chiffre alors en progression de 37% sur un an. L'éditeur revendique 130 000 clients payants dont 77 issus du Fortune 100. Slack a enregistré une augmentation sans précédent de son activité en France la semaine du 17 mars 2020 alors que l'Hexagone basculait en confinement et en télétravail face à l'épidémie de coronavirus. Comparé à la semaine précédente, la plateforme collaborative constate une hausse de 44,1% du nombre de messages échangés par utilisateur. Le phénomène ne concerne évidemment pas uniquement la France. Globalement, Slack enregistre sur mars une croissance de près de 350% des appels émis ou reçus via son application comparé au mois précédent. Le 25 mars 2020, la plateforme de team messaging passe pour la première fois le cap symbolique des 12 millions d'utilisateurs connectés simultanément au niveau mondial. Avec 2000 apps dans sa galerie et plus de 500 000 extensions applicatives conçues en propre par ses clients, Slack compte désormais 600 000 développeurs enregistrés et actifs sur sa plateforme. Le 21 juillet 2021, Salesforce finalisait l'acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars.

"Les messageries d'équipe"

Slack est l'acronyme de Searchable Log of All Conversation and Knowledge, qui peut se traduire par "Accessibilité à toutes les conversations et connaissances". La France est le troisième pays européen où Slack est le plus utilisé après le Royaume-Uni et l'Allemagne. De ces trois pays, il s'agirait de celui qui enregistre, et de loin, la croissance la plus forte. L'éditeur revendique plus de la moitié des comptes du Cac 40 parmi ses clients.

La mise en place

Dès l'inscription, Slack demande au nouvel utilisateur de créer un groupe de travail auquel il attribue une URL : journaldunet.slack.com par exemple. Il est ensuite demandé si on veut restreindre les adresses des futurs membres à un nom de domaine précis, comme journaldunet.com.

Si besoin, Slack donne la possibilité de localiser les données utilisateurs en France, via une région cloud basée dans l'Hexagone. Elle repose sur le cloud d'AWS, sur lequel Slack adosse son application. Elle bénéficie de l'infrastructure locale d'Amazon installée en région Ile-de-France sur trois zones de disponibilité. Toute information transitant par l'outil de team messaging peut bénéficier de ce stockage local : messages, commentaires, fichiers échangés dans Slack, y compris ceux provenant d'une application ou un bot tiers. La mise en œuvre du service nécessite de contacter les équipes de l'éditeur.

Une version gratuite

Slack va ensuite envoyer des invitations à l'ensemble des adresses e-mail que le créateur du groupe de travail va lui soumettre. Reste à choisir, enfin, son nom de connexion, et un mot de passe. Puis, le groupe de travail est pleinement opérationnel.

Une offre Enterprise qui permet de créer un volume illimité d'espaces de travail et de les administrer de manière centralisée

L'outil reste gratuit dans certaines limites et ne requiert pas de numéro de carte bancaire pour démarrer. Ce dossier propose, en neuf grandes étapes, un tour d'horizon des principales fonctionnalités de Slack, pour démarrer rapidement. Dans sa version d'entreprise (Slack Enterprise Grid) lancée début 2017, Slack permet de créer un volume illimité d'espaces de travail (ou comptes) et de les administrer de manière centralisée (lire l'article : Avec Enterprise Grid, Slack lance sa version pour les grandes entreprises).

Une plateforme de collaboration à 360°

Proposant des apps pour Android, iOS et Windows (mais aussi pour Linux et Windows Phone en bêta), Slack n'a cessé de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. La solution permet désormais :

En 2020, Slack évolue vers une plateforme de collaboration à 360°. Elle intègre à la fois les collaborateurs, les partenaires, mais aussi les applications d'entreprise via ses canaux ou des workflows, "L'enjeu est de parvenir à se connecter via Slack comme dans le monde réel", compare alors Ilan Frank, vice-président du produit chez Slack (lire l'article Octobre 2020, Slack devient une plateforme de collaboration à 360°).

Slack s'intègre à Salesforce

En mai 2021, Salesforce intègre Slack au cœur de ses trois briques phare, que sont Sales Cloud, Service Cloud et Marketing Cloud, par le biais de trois extensions dédiées lancées en version bêta :

Sales App for Slack permet d'assurer le suivi d'un deal Salesforce dans Slack et de bénéficier d'un pipeline d'analytics tout en facilitant la collaboration en temps réel via un canal Slack pour la signature des contrats,

permet d'assurer le suivi d'un deal Salesforce dans Slack et de bénéficier d'un pipeline d'analytics tout en facilitant la collaboration en temps réel via un canal Slack pour la signature des contrats, Service Cloud pour Slack est conçu pour automatiser la prise en charge et le routage en temps réel des demandes client aux équipes de support les mieux à même de leur répondre en fonction des types de requêtes,

est conçu pour automatiser la prise en charge et le routage en temps réel des demandes client aux équipes de support les mieux à même de leur répondre en fonction des types de requêtes, Marketing Cloud pour Slack coordonne les équipes marketing autour de la création des campagnes promotionnelles en vue de générer des leads qui pourront ensuite être pris en charge par les équipes de vente.

Les trois applications sont intégrées à l'offre de Salesforce sans coût additionnel.

Une concurrence qui s'affûte

Microsoft a lancé début 2017 une alternative à Slack, à travers une solution de collaboration temps réel intégrée à Office 365 : Microsoft Teams. Du côté de G Suite (ex-Google Apps), Google commercialise Googe Chat, une déclinaison de sa messagerie instantanée Hangouts taillée pour le travail en équipe.

Slack propose une page permettant de comparer les prix et les fonctionnalités de ses différents forfaits.