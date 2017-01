Pitch de la semaine : Comet, la gestion collaborative des albums photos

La start-up cherche à lever 600 000 euros pour renforcer son équipe technique et accélérer la monétisation de son offre BtoB.

Lancée en juillet 2016, Comet édite une application disponible gratuitement sur les smartphones Apple et Android, qui permet de partager les photos prises depuis un mobile avec ses amis et de les gérer facilement. La start-up a déjà levé 150 000 euros et a signé plusieurs partenariats BtoB avec Orange en France et en Belgique, Coca-Cola, Roland-Garros et Schneider Electric. Désormais, elle a besoin de 600 000 euros pour renforcer son staff technique et accélérer la monétisation de son offre BtoB.

