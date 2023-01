Ces 10 innovations françaises qui font parler d'elles au CES

Le Consumer Electronic Show de Las Vegas est l'occasion pour les entreprises françaises de se faire remarquer par leur dernière solution. Le JDN a sélectionné une liste de dix innovations à découvrir.

Le bracelet de montre autonome BHeart de Baracoda

La montre connectée est l'un des objets connectés les plus populaires pour son suivi des paramètres de santé. Mais certains hésitent à délaisser leur montre de manufacture horlogère. Pour résoudre ce dilemme, Baracoda présente un bracelet qui concentre en lui les fonctionnalités de mesure (rythme cardiaque, qualité de sommeil, etc.) des montres connectées, et qui est compatibles avec les montres standards afin de les transformer en smartwatch. Les informations sont transmises via l'application pour smartphone.

Sa particularité est par ailleurs d'utiliser l'énergie du corps humaine pour s'affranchir de toute batterie. "Les gens vont généralement trop tard chez le médecin à cause d'un manque de suivi de leurs paramètres vitaux. Et quand ils achètent des objets connectés, ils les délaissent quand ils se retrouvent sans batterie. Nous avons voulu remédier à ces deux problèmes", met en avant Thomas Serval, CEO de Baracoda. Ce produit a reçu le Prix de l'Innovation catégorie Sustainability. Le CES est ainsi l'occasion pour l'entreprise de rencontrer des marques horlogères pour garantir la compatibilité avec un ensemble de modèle. Baracoda présente également sur son stand BConnect, son service d'interopérabilité des objets connectés de la salle de bain.

L'assurance santé en roaming de Qiti

La start-up niçoise Qiti est le seul assureur français sélectionné par la French Tech pour exposer au CES. La raison : la data et l'IA sont au cœur de son offre d'assurance santé à l'international. Destinée principalement aux voyageurs d'affaire et aux expatriés, cette assurance se contracte via smartphone à partir de 29 euros par mois. Qiti, en tant que courtier, propose à l'assuré en fonction de son profil la meilleure assurance parmi ses partenaires. 35 compagnies sont aujourd'hui référencées. La localisation du smartphone permet à Qiti d'être informé dès que l'assuré se rend dans un autre pays, pour lui soumettre alors les offres les plus pertinentes sur place et lui permettre d'être assuré à l'étranger.

L'offre, qui s'arrête dès le retour en France, comprend notamment la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation, le rapatriement et l'accès à un médecin. "Nous avons un partenariat avec Medaviz pour garantir la disponibilité d'un médecin dans sa langue natale en moins de trois minutes, 24H/24", précise Christophe Bremard, président et cofondateur de Qiti. L'assurance santé est la première brique de Qiti, qui devrait s'étendre à d'autres types de contrat. Cette innovation devrait attirer l'œil des visiteurs, d'autant que les perspectives de marché s'annoncent prometteuses pour Qiti : il y avait 35 millions de travailleurs nomades en 2021, un nombre qui devrait atteindre selon The Economist le milliard de personnes en 2035 avec le succès du télétravail. Qiti mise sur 10 000 contrats par an à partir de fin 2023.

Le passeport inviolable de Sorga

Dans le retail, la contrefaçon et l'impact environnemental des produits sont des sujets qui prennent de l'importance. 42% des marques trichent avec les labels environnementaux, selon un rapport de la Commission européenne. Pour aider les consommateurs à vérifier l'authenticité des informations des marques depuis chaque produit, l'entreprise Sorga a mis au point, avec son partenaire expert en cryptographie KeeeX, un passeport numérique inviolable par une blockchain publique à très faible impact (le Bitcoin), détaillant l'impact environnemental et la durabilité du produit enregistré en flashant un QR code.

C'est à la marque de mettre le QR-code sur ses produits, un moyen de les responsabiliser et de les aider à révéler leurs engagements aux consommateurs. "C'est via notre passeport numérique que les utilisateurs de la marque de vernis à ongles recyclables et made in France Clever Beauty ont appris que cette dernière fait assembler ses bouchons dans un E.S.A.T par des travailleurs en situation de handicap. Nous sommes ravis de rendre visible l'invisible", raconte Philippe Guguen, son fondateur. Devenue entreprise à mission, Sorga, dont le nom signifie "à la source" en provençal, met en avant au CES l'impact environnemental de sa solution. Un ancrage ne rend pas une seule information ineffaçable mais des dizaines ou des centaines de milliers.

La voix de synthèse d'Acapela

Dans le cas de certaines maladies, comme le cancer de la gorge ou la maladie de Charcot, les patients sont amenés à perdre la parole par la mort progressive des neurones moteurs. Pour ne pas que leur voix disparaisse à jamais, l'éditeur de logiciel de synthèse vocal met sa technologie à leur service et s'appuie sur le CES pour leur faire passer le message. "Encore beaucoup trop de patients n'ont pas conscience de l'importance d'enregistrer leur voix au plus tôt pour conserver par la suite leur identité vocale", indique son dirigeant, Rémy Cadic.

Sa solution se sert en effet d'enregistrements de la voix de la personne pour créer via des algorithmes une voix de synthèse et permettre à la personne de répondre oralement, même après sa perte de la parole. Acapela, qui compte déjà 5 000 utilisateurs aux Etats-Unis et espère en avoir 10 000 fin 2023, a reçu un prix pour sa solution à cette 56e édition du CES. L'entreprise fait une démonstration de sa solution, ce vendredi 6 janvier sur son stand au sein du pavillon français avec la région Occitanie, en invitant sur son stand l'un de ses patients atteint de paralysie cérébrale afin d'illustrer son usage de la technologie.

Le dispositif d'analyse d'urine U-Scan de Withings

La prise en main de leur santé par les patients eux-mêmes s'affirme comme une tendance forte. Beaucoup suivent des régimes particuliers pour être en meilleure santé, sans savoir précisément quel est l'impact de leur nutrition sur la santé. Pour les éclairer, le fabricant d'objets connectés de santé Withings présente au CES un dispositif d'analyse d'urine, qui va permettre à la fois aux utilisateurs d'équilibrer leur santé nutritionnelle et aux femmes d'optimiser leur cycle menstruel. L'analyse d'urine donne en effet un aperçu immédiat du métabolisme de chacun et fait partie intégrante du suivi et de la détection d'un grand nombre d'informations sur sa santé.

Laboratoire de santé miniaturisé qui se place dans n'importe quelle toilette, U-Scan est lauréat d'un Innovation Award dans trois catégories : Smart Home, Fitness & Sports et Digital Health. "Le plus gros challenge a été de rendre le capteur résistant dans un environnement hostile, avec 100% d'humidité. Le capteur doit être miniaturisé, hermétique, détecter l'urine et la différencier selon les personnes", explique Morgane Descat à la tête du marketing produit chez Withings. U-Scan, qui compile 13 familles de brevet, sera disponible en Europe à partir du deuxième trimestre 2023 à 499,95 euros avec une cartouche couvrant 3 mois de mesure. Les utilisateurs pourront par la suite s'abonner pour recevoir automatiquement une recharge dès que la fin de leur cartouche.

L'éclairage intelligent dans le parechoc des véhicules de Plastic Omnium

La mobilité est l'un des thèmes phares du CES chaque année. Pour améliorer la sécurité et l'expérience de chacun, le groupe Plastic Omnium se concentre sur la qualité du système d'éclairage intégré dans le parechoc. C'est avec ce message que le groupe, habitué à travailler avec les constructeurs en BtoB, s'adresse au grand public au CES. "Cette première participation au CES nous fait évoluer vers les clients finaux, nous voulons qu'ils se rendent compte de l'apport de nos solutions dans leur vie quotidienne", indique Alexandre Corjon, son directeur de l'innovation.

Plastic Omnium remporte ainsi deux Innovation Awards dans la catégorie "Vehicle Tech & Advanced Mobility". L'un pour sa projection dynamique de lumière de bienvenue, qui éclaire l'entrée du véhicule et peut afficher au sol devant les portes du conducteur et des passagers des symboles d'avertissement, par exemple un flocon de neige en cas de verglas. L'autre pour son système d'éclairage intelligent pour la mobilité tout terrain, anticipant les besoins d'éclairage. Ce système crée un faisceau précis qui diffuse la bonne lumière, au bon endroit et au bon moment. Il intègre et traite pour cela les données du véhicule, telles que l'accélération, la direction ou encore les informations du GPS pour adapter la lumière et éclairer au mieux le chemin choisi. Ce système d'éclairage est compatible avec de nombreux types de véhicules tout-terrain notamment des quads, des motoneiges ainsi que des véhicules à deux roues. Plastic Omnium a fait parvenir des pièces de son système par bateau pour en faire la démonstration grandeur nature.

L'applicateur de maquillage de L'Oréal

L'Oréal a pour ambition de rendre la beauté inclusive. La marque dévoile ainsi au CES 2023 Hapta, le premier applicateur de maquillage automatisé conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant une mobilité réduite du bras ou de la main. "Le device embarque de l'intelligence artificielle pour ajuster la pose de rouge à lèvre de manière précise", précise-t-on chez L'Oréal. Hapta, utilisé dans un premier temps par Lancôme pour l'application de rouge à lèvre, intègre une technologie initialement créée par Verily pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'utiliser leurs couverts de façon plus stable, leur permettant de manger de façon autonome.

D'autres applications de maquillage seront proposées ultérieurement. Une fonction "clic" permet de définir intuitivement la position souhaitée, de la maintenir pendant l'utilisation et de verrouiller le réglage pour une utilisation ultérieure. L'Oréal estime qu'environ 50 millions de personnes dans le monde vivent avec une dextérité limitée. Pour elles, certains gestes quotidiens, comme se maquiller, peuvent être difficiles. C'est à leur attention que la marque a voulu commercialiser dès cette année une solution concrète. Une deuxième technologie est présentée au salon, le L'Oréal Brow Magic, un applicateur intelligent permettant un maquillage personnalisé des sourcils, en quelques secondes chez soi.

Le Smart Dog Collar d'Invoxia

La santé des chiens, pour laquelle il existe peu de données documentées, est devenue la priorité d'Invoxia. Après avoir présenté l'an dernier son concept de collier pour chien, l'entreprise française de traceurs GPS revient pour cette 56e édition du CES avec un nouveau design pour son produit afin qu'il soit adapté à différentes races de chiens et bénéficie de fonctionnalités avancées, en plus du suivi d'activité et de la géolocalisation, avec une restitution du rythme cardiaque et respiratoire de l'animal.

"Un chien sur dix dans le monde a des problèmes cardiaques. Ils pourraient être diagnostiqués au bon moment en fonction de leurs données respiratoires. Nos ambitions sont de reproduire ce qui se fait en santé connectée pour faire de la solution l'avenir de la médecine vétérinaire", indique Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. Le Smart Dog Collar est doté de capteurs radar miniaturisés qui permettent de détecter les micromouvements de la peau quelles que soient les caractéristiques du pelage. Il sera commercialisé début 2023 pour un prix estimé à 169 euros, avec un coût d'abonnement mensuel à partir de 8,25 euros.

La housse de sac de frappe connectée I-Perskin de I-Percut

Créée début 2022, la start-up Tarnaise I-Percut s'apprête à taper fort à l'édition 2023 du CES Las Vegas, avec son innovation I-Perskin, une house connectée de sac de frappe, qui permet à tous les boxeurs amateurs et professionnels d'être guidés dans leurs entraînements grâce à des cibles lumineuses, et de bénéficier en temps réel des statistiques pour s'améliorer grâce aux capteurs mesurant l'activité (force, vitesse, réactivité...). La solution s'installe très facilement sur n'importe quel sac traditionnel. Une fois connecté en Bluetooth à la housse I-Perskin, l'application I-Percut (disponible gratuitement sur iOs & Android) permet de définir l'activité (boxe française, anglaise, thaï, fitness, kickboxing ou MMA) pour bénéficier de coachs adaptés.

"Nous sommes ravis de pouvoir présenter pour la première fois à l'international I-Perskin, dans une ville où a eu lieu des combats qui ont marqué l'histoire de la boxe au Caesars Palace. Le CES Las Vegas est donc l'évènement idéal pour lancer la commercialisation de notre produit dans le monde entier", indique dans un communiqué Olivier Huc, CEO d'I-Percut. Une preuve "que l'innovation s'ouvre à tous les domaines et que les opportunités apparaissent à l'approche des Jeux olympique", analyse Andréa Brouille, première vice-présidente chargée du développement économique, de l'innovation et l'accompagnement la RSE des entreprises à la région Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne elle aussi des start-up dans le domaine du sport.

Versity, le premier métavers européen immobilier conçu par Les Agences de papa

Dans la course à la digitalisation de l'immobilier, le réseau immobilier digital indépendant Les Agences de Papa présentera au CES 2023 Versity, une plateforme web 3.0 et permettra de naviguer et d'effectuer de manière virtuelle les démarches dédiées à l'acquisition d'un bien mais également de profiter de toutes les activités annexes propres au métaverse : les solutions d'investissement, le développement de la communauté de l'immobilier, l'échange entre les contributeurs, le développement de l'espace virtuel et donc de l'offre (de biens immobiliers mais aussi de services tels que le déménagement, la décoration d'intérieur, la rénovation, etc.).