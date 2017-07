Avec plus de 15 000 skill, Alexa est de loin le plus qualifié des assistants IA

Ses concurrents Google Assistant et Cortana de Microsoft ne totalisaient en juillet que 378 et 65 applications vocales, selon notre partenaire Statista.

L'assistant intelligent d'Amazon, Alexa, écrase littéralement ses concurrents Google Assistant et Cortana de Microsoft de ses compétences. La solution d'intelligence artificielle du géant de la vente en ligne est dotée de 15 069 skill (ou applications vocales permettant d'accéder à différents services), selon notre partenaire Statista. Celles d'Alphabet et de la firme de Redmond n'en comptent respectivement que 378 et 65.

Le nombre de skill développés pour Alexa a augmenté rapidement, passant de 10 000 à 15 000 entre février et juillet 2017. © Statista

Attention, ce classement n'est pas définitif. Le nombre de skill développés pour Alexa a augmenté rapidement, passant de 10 000 à 15 000 entre février et juillet 2017. Celui de ses compétiteurs pourrait faire de même. L'enjeu de la construction d'un écosystème applicatif vocal solide est essentiel pour ces multinationales, à l'heure où elles essayent de faire de leurs haut-parleurs intelligents des best-sellers. Microsoft et Google incitent de plus en plus les développeurs à créer des applications pour leur IA.

