Obligatoires et de plus en plus chères : les assurances augmentent leurs prix en 2027

Les contrats d'assurance habitation sont obligatoires pour les propriétaires et pour les locataires. Cependant leur prix augmentera encore de 7% en moyenne en 2027.

Les locataires comme les propriétaires doivent s'y astreindre impérativement. Pour occuper un logement, que ce soit une maison ou un appartement, il faut obligatoirement posséder une assurance habitation, également baptisée contrat multirisque habitation (MRH).

France Assureurs, la fédération des professionnels de l'assurance, recense environ 45,9 millions de contrats d'assurance habitation en cours dans le pays. Autant de contrats dont le coût ne cesse de grimper depuis plusieurs années. Les tarifs pratiqués par les compagnies d'assurance ont connu des hausses répétées d'en moyenne 5% en 2023, 7,2% en 2024, 10% en 2025 et enfin de 2% cette année, indique le cabinet Facts & Figures, spécialisé dans le secteur des assurances.

Et l'augmentation du prix des contrats d'assurance habitation va encore se poursuivre en 2027. Selon Addactis, autre cabinet spécialisé dans l'étude du marché des assurances, les tarifs vont encore bondir de 7% en moyenne l'an prochain.

En cause, le réchauffement climatique génère des catastrophes naturelles toujours plus intenses et fréquentes. Ces tempêtes, inondations, vagues de sécheresse et autres incendies d'ampleur (comme ceux de l'été 2026 en Gironde) engendrent d'importants dégâts sur les logements. Des sinistres que les compagnies d'assurance doivent indemniser.

A cela s'ajoute l'explosion du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Causé par l'alternance des épisodes de canicule et de forts orages, le RGA provoque une contraction et une dilatation des sols argileux qui fait bouger les fondations des bâtiments, creusant de larges fissures sur les murs et les toits. D'après le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 55% du territoire français est désormais menacé par le RGA.

Les compagnies d'assurances anticipent donc une hausse du nombre de sinistres à indemniser en 2027. Sans compter que le coût de la rénovation des logements augmente, "poussé par l'inflation des prix des matériaux, des matières premières, de la main-d'œuvre et des carburants", précise Addactis.

Les assurances vont donc répercuter cette hausse des dépenses sur les factures réclamées chaque année aux assurés. Concrètement, selon des simulations effectuées sur le site du comparateur d'assurances Lelynx, le prix moyen d'une assurance habitation devrait atteindre 216,14 euros par an en 2027. Dans le détail, le prix moyen d'une assurance pour un appartement atteindra 165,85 euros l'an prochain, tandis qu'il s'élèvera à 290 euros pour assurer une maison.

Les propriétaires supporteront la facture la plus élevée avec un montant moyen de 278,20 euros sure l'année. De leur côté, les locataires paieront en moyenne 173,34 euros pour souscrire à un contrat d'assurance habitation en 2027.