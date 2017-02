Salesforce Einstein : l'A.I. continue d'enrichir les offres de Salesforce

Salesforce continue de développer sa plateforme d'intelligence artificielle baptisée Einstein, qui a été ajoutée à plusieurs offres du ténor du CRM, dont Service Cloud, la dernière en date à pouvoir en bénéficier.

[Mis à jour le 14/02/2017 à 13h11] Salesforce a jeté les bases d'un nouveau cloud orienté vers l'intelligence artificielle (A.I.). Baptisé Salesforce Einstein, il se présente sous la forme d'une plateforme qui doit permettre au groupe américain d'injecter des modules d'A.I. à tous les étages de son offre de CRM en mode SaaS (voir l'infographie ci-dessous). Après Sales Cloud, Marketing Cloud et Commerce Cloud, c'est désormais Service Cloud qui va pouvoir en bénéficier, a annoncé Salesforce en février 2017. Mais cette plateforme est aussi conçue pour les éditeurs tiers souhaitant bénéficier de services cloud d'A.I. pour enrichir leur logiciel.

Basée sur le cloud Heroku de Salesforce, la plateforme Einstein a été bâtie à partir de briques technologiques acquises par le groupe ces trois dernières années. En tout, pas moins de neuf rachats auraient été réalisés dans cette otique, pour un montant total de 700 millions de dollars. Parmi les sociétés absorbées figurent RelateIQ, PredictionIO ou encore MetaMind. Grâce à cette stratégie de croissance externe, Salesforce a également pu de se doter d'une équipe de 175 data scientists dédiés à cette nouvelle activité.

Plusieurs briques tirent déjà parti de la plateforme

"Nous proposons d'ores et déjà plusieurs possibilités d'intelligence artificielle qui utilisent Salesforce Einstein dans différentes briques de notre offre", indique Guillaume Aurine, responsable marketing produit de Salesforce pour la France. "Dans notre outil de vente Sales Cloud par exemple, il s'agit d'un moteur qui va donner un score de pertinence aux leads. Dans Marketing Cloud et Commerce Cloud, c'est un moteur de recommandation pour identifier un produit à proposer à un client en fonction d'un historique." Mi-février 21017, Salseforce a annoncé avoir ajouté Einstein à sa plateforme Service Cloud. L'intelligence artificielle doit notamment router de manière optimale les clients, et faire remonter les infos les plus pertinentes les concernant, afin d'améliorer le service qui va leur être rendu.

Slide de présentation de la palette fonctionnelle de Salesforce Einstein proposée au sein de l'offre Salesforce (la partie Sales Cloud n'est pas encore disponible). © Salesforce / publié sur Zdnet.com

Concrètement, Salesforce Einstein reprend les données métier disséminées dans les différentes applications de Salesforce, et les intègre dans une base centralisée en vue de leur appliquer des algorithmes de traitement. La plateforme peut également agréger des informations extérieures, en provenance des réseaux sociaux, des mails, des calendriers, de l'IoT, et autres bases tierces. "L'objectif est de couvrir, à terme, à la fois les traitements de machine learning, de deep learning et de Natural Language Processing", ajoute Guillaume Aurine.

Einstein doit permettre d'intégrer des indicateurs prédictifs à toutes les briques de l'offre de Salesforce (vente, support, gestion marketing, e-commerce...). © Salesforce / publiée par Zdnet.com

Le machine learning au service de la conversion

Le défi de Salesforce avec Salesforce Einstein ? Mettre l'intelligence artificielle à la portée des utilisateurs métier. Einstein doit leur permettre de concevoir eux-mêmes des modèles prédictifs, sans avoir à faire appel à des data scientists. "Cette large accessibilité fera d'Einstein la meilleure plateforme d'intelligence artificielle de l'industrie. Elle sera au même niveau que les autres plateformes d'A.I., y compris Watson d'IBM", n'hésite pas à affirmer sur ce point Marc Benioff, CEO de Salesforce. "Salesforce Einstein fournira aux utilisateurs de nos applications des recommandations sur la manière de mieux vendre ou concevoir des campagnes marketing plus efficaces. Elle leur permettra même d'identifier la future meilleure offre."

Salesforce Einstein intègre un environnement de création graphique de modèles de prédiction. © Salesforce / publiée par Zdnet.com

"Un produit qui doit orienter Salesforce vers une nouvelle décennie de croissance"

Selon les termes de Marc Benioff, la plateforme Einstein doit permettre à Salesforce de s'orienter vers une nouvelle décennie de croissance. "L'intelligence artificielle est la prochaine vague de l'industrie", souligne le CEO.

Salesforce a mis en ligne sur son site une page sur Salesforce Einstein.

