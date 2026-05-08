"C'est accessible à tous et on peut toucher 90 euros en 3 heures" : cette activité permet d'arrondir les fins de mois des salariés et retraités

Peu de personnes savent qu'une activité simple leur permet de gagner un peu d'argent sans s'épuiser. Elle permet aussi de passer au cinéma ou à la télévision.

Certains en rêvent, d'autres en ont besoin. Une activité pour ajouter quelques dizaines d'euros sur le compte à la fin du mois peut être utile. Mais en dehors du très classique baby-sitting, une autre activité existe et permet de rendre service à moindre effort. Pour en savoir plus, le JDN a échangé avec Léo, connu sous le pseudo eme.levrai sur Instagram et TikTok. Le jeune homme de 24 ans qui rêve de percer dans la musique et le cinéma évoque l'une de ses activités : la figuration. Au cinéma ou à la télévision.

"C'est vraiment accessible à tout le monde il y a pas mal d'offres. Elles sont postées sur des sites de casting comme Casting.fr par exemple. On peut aussi suivre des directeurs de casting sur les réseaux sociaux. On peut être une dizaine de figurants comme plusieurs centaines selon les films ou les séries", confie le jeune acteur. Léo cumule les expériences de figurations tant pour des longs-métrages au cinéma que dans des fictions destinées à la télévision.

Le comédien confie qu'il lui arrive parfois d'être appelé… pour rien. "Ils prennent souvent plus de personnes qu'ils n'en ont réellement besoin. Du coup tu attends sur le plateau mais de l'autre côté de la caméra car tu es en trop. Ça reste des situations rares mais nous sommes quand même payés comme si on n'avait vraiment participé", confie l'acteur. Et question argent, les rémunérations sont variables.

"Pour du cinéma c'est entre 90 et 110 euros la journée. Pour une fiction destinée à la télé on est plus sur du 70-75 euros la journée", explique Léo. Toutefois, la rémunération est la même peu importe le temps passé sur le plateau. "Parfois je fais 8h-11h et si tout est bon je suis payé et je peux repartir. En revanche ça peut être des journées de 12 heures pour le même salaire", raconte le comédien.

Ces sommes nettes sont des cachets qui permettent aux comédiens de toucher l'intermittence du spectacle. Ou d'arrondir les fins de mois pour ceux qui souhaiteraient faire cette activité comme un divertissement. "On a parfois des Monsieur-Tout-le-Monde qui viennent faire de la figuration. C'est notamment le cas pour les rôles de retraités", poursuit l'acteur.

Sur ses réseaux sociaux, Léo raconte les balbutiements de sa carrière de jeune acteur à son public. Dans un milieu où ce n'est pas facile de faire sa place. "Mes amis me demandent pourquoi je n'ai pas postulé pour Le Comte de Monte-Cristo, mais on n'a pas accès à ces films-là. La figuration permet de se faire des contacts pour espérer faire sa place et progresser" souligne le jeune homme.

Dans sa jeune carrière, Léo a tourné avec plusieurs acteurs français reconnus comme François Civil ou Omar Sy sur le tournage de la série à succès Lupin, un souvenir qu'il affectionne. "Si on est 200 il dit bonjour à 200 personnes. Il m'avait demandé des conseils pour une scène de basket et 6 mois plus tard on s'est revu sur un autre tournage et il s'est souvenu de moi en m'appelant coach". Gagner un peu d'argent en devenant copain avec Omar Sy. Que demander de mieux.