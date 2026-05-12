Autrefois sans argent, cette ancienne vendeuse est aujourd'hui PDG et dirige 60 000 salariés

Malgré ses apparences cinématographiques, l'histoire de cette dirigeante est réelle. Elle est aujourd'hui à la tête d'une gigantesque entreprise de commerce.

Si vous êtes au bas de l'échelle et que vous rêvez d'atteindre le sommet, cette histoire pourrait vous inspirer. Direction les Etats-Unis à la découverte de Kecia Steelman. Cette Américaine de 54 ans est un exemple d'ascension sociale grâce à une brillante carrière. Elle débute sa carrière dans l'Iowa en obtenant une licence de gestion d'entreprise à l'Université Kennedy Western.

Spécialisée dans le secteur du retail, elle débute sa carrière chez Target Corporation, une entreprise américaine de vente. Alors âgée de 20 ans, elle n'est payée que 8 dollars de l'heure et doit composer avec une vie de mère célibataire. Toutefois, elle persévère et évolue progressivement dans l'entreprise. Petit à petit, elle quitte le statut de simple vendeuse pour accéder à différents rôles d'exploitation et de marchandisage. Elle quitte finalement Target en 2005 après avoir passé les 12 dernières années à y gravir les échelons.

Sa carrière s'écrit alors dans d'autres entreprises à des postes à responsabilité et devient vice-présidente d'Expo Design Center entre 2005 et 2009, filiale de l'entreprise américaine Home Depot est spécialisée dans la distribution pour l'équipement de la maison. Elle rejoint ensuite le groupe Family Dollar en 2010 où elle gère l'implantation de plus de 1500 magasins de l'enseigne spécialisée dans les prix-bas. On est déjà bien loin de la vendeuse à 8 dollars de l'heure.

Son profil ne laisse pas indifférent dans le secteur et elle rejoint Ulta Beauty en 2014 en tant que vice-présidente des opérations en magasin. L'entreprise spécialisée dans les produits de beauté réalise alors des ventes évaluées à plus de 3 milliards de dollars.

Passée Chief Operating Officer (Directrice des Opérations) en 2021, elle accède à la prestigieuse fonction de CEO en janvier 2025. Dans ses nouvelles responsabilités, elle a notamment piloté l'entrée d'Ulta Beauty sur différents marchés internationaux qu'il s'agisse du Royaume-Uni, du Mexique et du Moyen-Orient. Sous sa direction, l'entreprise a vu ses revenus annuels augmenter d'un milliard de dollars.

Kecia Steelman rappelle fréquemment son parcours semé d'embuches en interview. "Je n'ai pas eu un parcours linéaire. J'ai eu des moments où j'ai dû faire marche arrière pour mieux sauter, mais chaque étape, même les plus difficiles, a été une brique pour construire la leader que je suis aujourd'hui. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le "profil". Le profil, c'est ce que vous accomplissez, pas ce qui est écrit sur un vieux bout de papier."

Dernièrement, elle a rejoint le conseil d'administration de Pinterest et de la fondation de recherche sur le cancer du sein. Kecia Steelman est aujourd'hui reconnue comme un exemple de management humain. Elle prône notamment la flexibilité au travail, se souvenant de ce qu'elle a elle-même vécu en tant que jeune mère célibataire. En tant que CEO elle gère aujourd'hui 60 000 salariés dont 91% sont des femmes. De quoi inspirer toute une génération.