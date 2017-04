Infographie : Google, champion de l'intelligence artificielle en 2016

La firme de Larry Page a déposé 16 brevets dans l'IA en 2016. Elle se place devant Microsoft et Facebook.

Les Gafam ont multiplié les annonces dans le domaine de l'intelligence artificielle l'an dernier. Google a fait la course en tête avec 16 brevets déposés. Il a devancé Microsoft et Facebook qui ont chacun déposé 6 brevets. Les deux autres géants américains, Apple et Amazon, sont loin derrière avec une seule technologie recensée.

Nombre de brevets déposés par les Gafam de 2014 à 2016. © Statista - JDN

Entre 2014 et 2016, la firme de Larry Page a enregistré 80 brevets dans l'IA, ce qui la place sur la deuxième marche du podium, derrière Microsoft (103 brevets) et devant Facebook (28 brevets). L'année 2015 a été la plus faste pour Google puisqu'elle a déposé 39 brevets.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

