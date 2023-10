Inicio lève 1,5 million d'euros pour détecter les futures fermes solaires

La jeune pousse française prévoit avec ces fonds de recruter et d'internationaliser sa technologie, qui lui permet de trouver les bons terrains pour implanter des installations solaires.

Les développeurs solaires comme EDF ou Engie vont devoir intensifier leur production, d'après le rapport de RTE publié le 20 septembre dernier. Pour les accompagner dans leur essor, la start-up française Inicio a développé en interne une technologie à base d'IA capable d'identifier les terrains adaptés au développement de leur activité. La greentech annonce ce jeudi 5 octobre lever 1,5 million d'euros pour accélérer davantage sa croissance, en France et à l'international.

Ce premier tour de table d'Inicio est effectué entièrement en equity auprès des fonds Isai, Kima Ventures et de business angels issus du secteur de l'entrepreneuriat et de l'énergie. La somme récoltée servira avant tout au recrutement d'une quarantaine de personnes au profil tech sur les 18 prochains mois : des ingénieurs en machine-learning, des data-scientist, des ingénieurs software. Aujourd'hui composée d'une dizaine de personnes, l'équipe d'Inicio devrait atteindre une cinquantaine de membres fin 2024. Un bureau toulousain va par ailleurs être inauguré pour soutenir les initiatives en région.

Inicio a également pour ambition, avec cet apport, de se développer à l'étranger. En premier lieu en Italie, pour répondre à une demande client et pour lequel un country manager sur place est en recrutement. Mais aussi en Pologne, qui rencontre des problématiques d'informations sur le raccordement du solaire au réseau. Deux autres pays suivront quand Inicio aura finalisé des études de marché afin de les cibler au mieux.

La start-up a été créée en 2022 par Thomas Moulia, Lucas Petigny et Romain Batby. © Inicio

Créée en 2022 par Thomas Moulia, Romain Batby et Lucas Petigny, Inicio se démarque par son algorithme de prospection associant big data et machine learning pour recouper des millions de données géospatiales issues de l'open data. Ce dernier est capable de détecter, en fonction d'une trentaine de critères différents (données environnementales, agricoles, urbanistiques, foncières, etc. ndlr), le terrain correspondant à la recherche des clients pour implanter une ferme solaire. "Quand on a une demande, notre algorithme met une journée seulement de prospection pour détecter un terrain. On vise des terrains à faible valeur ajoutée pour ne pas dégrader la valeur agricole du foncier", souligne Thomas Moulia, cofondateur et CEO d'Inicio, qui a à cœur d'encourager l'agrivoltaïsme.

Depuis sa création, Inicio a identifié plus de 11 000 hectares de terrains et signé avec une poignée de clients pour le développement de 500 MW de parcs solaires sur 750 hectares. "Il faut en moyenne cinq ans pour construire et rendre opérationnel une ferme solaire", indique Thomas Moulia, qui observe "une forte traction sur le solaire." Inicio vise la signature d'une quinzaine de clients d'ici la fin d'année prochaine.