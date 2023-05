PepeCoin et autres memecoins : le Web3 est-il crédible ?

Bien loin de se préoccuper des querelles juridiques aux Etats-Unis, la spéculation dans le Web3 continue de tourner à plein régime. Dernière fusée en date : le PepeCoin.

Si vous suivez ne serait-ce qu'un peu l'actualité du Web3, vous n'avez pas pu passer à côté du PepeCoin. Avec une augmentation du cours de 1 040% en deux semaines, les chiffres donnent le vertige, avec un plus haut à 1,2 milliard de dollars de capitalisation ! On peut réellement parler d'une folie spéculative. Mais le PepeCoin n'est pas seul. C'est même un arbre qui cache une forêt et qui touche même la sacro-sainte des blockchains : Bitcoin. Si les memecoins existent depuis dix ans et la naissance du Dogecoin, ce printemps 2023 fait parler sur de nombreux points. Il y a clairement des pros et des antis.

Mais, comme souvent dans le Web3, il y a un absent de taille dans ce débat : le grand public. Que pense-t-il lorsqu'il voit une spéculation de cette ampleur ? Les memecoins font-ils réellement partie d'une culture Web3 complexe à comprendre ou sont-ils le symbole de sa décrédibilisation ?

La folie du PepeCoin et des autres memecoins

Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Les memecoins (de l'anglais meme, soit une blague reprise sur internet) ne datent pas de cette année. Ils sont même présents depuis 2013 et le célèbre Kabosu du Dogecoin. Au départ, le DOGE est une blague, qui devient finalement capitalisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2021, bien aidée par les tweets d'Elon Musk. En résumé, les memecoins forment un sous-ensemble unique du marché crypto. Ils sont caractérisés par leur nature ludique et inspirée par les memes Internet, la culture pop ou les tendances sociales. Ces cryptos, qui n'ont aucun autre fondement que la blague, ont gagné en popularité auprès d'une certaine partie de la communauté Web3, les "degens" sur lesquels nous reviendrons.

Pourtant, le memecoin est bien une crypto comme une autre. Il est construit sur Ethereum ou la BNB Chain, il est parfois listé sur les plus importantes plateformes d'échange, aux côtés du bitcoin et de l'ether. Leur popularité n'est due qu'à deux éléments : la viralité et la spéculation. La viralité, c'est une forte communauté, que l'on voit sur Discord, Reddit ou encore Telegram. La spéculation, c'est la volonté de devenir millionnaire en quelques jours.

Si le DOGE reste la star des memecoins, il a fait des émules. On pense notamment au Shiba Inu (SHIB) et à toutes les autres cryptos à l'effigie de chien. Nous pouvons également citer SafeMoon, Floki et bien sûr le désormais célèbre PepeCoin. Mis à part les sérieux doutes envers SafeMoon, les memecoins ne sont pas des arnaques. La spéculation et l'absence de fondement ne sont jamais niées par les créateurs.

La spéculation pour devenir riche… ou pauvre en quelques jours

Le cas de PepeCoin est symptomatique de la spéculation. Le PEPE a été créé en avril dernier, reprenant le personnage de Pepe the Frog, célèbre dans le monde de la BD… et ancien meme Internet. Le PEPE est un vrai memecoin, inutile, pour voir si la communauté va parier dessus. Et pas n'importe quelle communauté : les degens.

Les degens, certains les adorent, d'autres beaucoup moins. Un degen est une personne qui va investir à peu près n'importe où, sans aucune recherche préalable, dans le seul objectif de spéculer. Le degen adore les memecoins ou autres cryptos de ce type, car ce sont objectivement les seuls qui permettent un gain ultrarapide. Pour le PEPE, c'est plus de 5 000 % en trois semaines ! Et cela marche pour quelques personnes : trois adresses ont été identifiées comme étant devenues millionnaires, avec un investissement de départ parfois inférieur à 1 000 dollars. Certaines personnes ont réalisé un profit délirant en quelques jours et cela a attiré du monde. Malheureusement, cela ne fonctionne pas pour tous.

Les statistiques des adresses ayant perdu sont bien plus complexes à trouver. Cependant, en quelques heures, la capitalisation est passée de 1,2 milliard à 650 millions de dollars, soit une baisse de près de 50 %. Vous vous doutez donc qu'il y a beaucoup de perdants. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là.

Le cas PepeCoin, une division irréversible de la communauté Web3

Les memecoins, une partie intégrante de la culture Web3 ?

L'épopée du PEPE est symbolique de ce qu'il se passe également sur la blockchain Bitcoin. En effet, depuis l'apparition d'Ordinals et de son standard BRC-20, qui permet d'inscrire des sortes de NFTs sur Bitcoin, le nombre de transactions sur la blockchain reine a explosé. C'est encore plus le cas depuis quelques jours, avec de nombreux BRC-20 qui sont en fait des memecoins.

Pour certaines personnes, parfois assez connues dans la communauté Web3, les memecoins font partie intégrante de la culture Web3. Il en va de même pour les degens. Difficile de leur donner tort sur ce point, car les memecoins existent depuis 2013. Les NFTs ont également été une bulle spéculative en 2020 et 2021.

Le Web3 reste un domaine jeune, presque impossible à réguler lorsqu'il est décentralisé. Les memecoins font donc partie du paysage et s'en offusquer est contreproductif. Pour les défenseurs de cette ligne, l'important est de se concentrer sur les vrais projets, en regardant d'un œil amusé cette armée de memecoins dont le cours fluctue en fonction de la viralité et de la spéculation. Mais cette position est à l'opposé d'une autre, qui remet en question la crédibilité du Web3.

PepeCoin, une spéculation qui décrédibilise le Web3 ?

En grossissant le trait, la communauté Web3 est divisée en deux catégories : les personnes arrivées avant 2019 et celles arrivées après. Les premières sont souvent intéressées par Bitcoin, les smart contracts et la DeFi, moins par les NFTs et le métavers. Les secondes sont très attirées par l'aspect collection et les NFTs, mais moins par Bitcoin par exemple. Il y a bien sûr des personnes qui peuvent être ni l'une ni l'autre ou les deux en même temps.

Ce sont les secondes qui estimeront que les memecoins font partie de la culture Web3. Les premières estiment, au contraire, que ça le décrédibilise. Et il est difficile de leur donner tort. Comment un secteur, devant soi-disant révolutionner la société, peut-il être pris au sérieux quand on voit des tokens comme le PEPE ? Il est impossible d'être compris du grand public et d'être vu comme un apport technologique immense quand on continue de voir des memecoins tirer leur épingle du jeu.

Le Web3 vit une période charnière. Aujourd'hui, sa percée auprès du grand public est très faible. L'intelligence artificielle générative fait bien mieux. À force de voir et revoir des PepeCoin atteindre le milliard de capitalisation sur du vent, le Web3 ne sera jamais pris au sérieux. Et ce sont justement les projets sérieux qui en souffriront en premier.