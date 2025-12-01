Winter Edition 2025 by lesBigBoss : à Tignes, l'IA redéfinit les priorités des décideurs du digital

Du 28 au 30 novembre, la Winter Edition 2025 by lesBigBoss, dont le JDN est partenaire, a réuni les acteurs de l'écosystème digital au Club Med de Tignes.

La Winter Edition 2025 by lesBigBoss, dont le JDN est partenaire média, était de retour du 28 au 30 novembre au Club Med de Tignes. Cet évènement incontournable n'a une nouvelle fois pas déçu et a réuni les acteurs de l’écosystème tech et business français, venus pour réseauter dans un cadre idyllique et non-virtuel. Entre les traditionnels entretiens d'affaires one-to-one qualifiés entre décideurs du digital et prestataires venus présenter leurs solutions, ou encore le networking informel tout au long du séjour sur les pistes de ski, les participants ont multiplié les opportunités de rencontres.

Fidèle à sa volonté de proposer un contenu toujours plus qualitatif, l’équipe des BigBoss a pu compter sur des speakers de marque, parmi lesquels l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, venu donner une conférence sur l'impact de l'IA sur la santé, ou encore la créatrice de contenu et autrice Caroline Mignaux venue partager sa vision d’une "Founder Led Growth" portée par le Social Web.

Certains participants, à l'image d'Alexia Marland, directrice générale de Beauté Privée, découvraient pour la première fois les évènements BigBoss, venue initialement pour trouver des solutions liées à l'automatisation des tâches, l'IA, ou encore l'expérience client. "Je ne connaissais pas le format que j'ai trouvé très intéressant, pour permettre à la fois de rencontrer des pairs dans l'industrie mais également de découvrir de nouvelles solutions et se tenir informé des dernières innovations" confie-t-elle au JDN.

Côté prestataire, Mathieu Rampant, head of sales France et Europe du Sud chez Snapchat, avait fait le déplacement pour faire connaître l'écosystème publicitaire de la plateforme sociale, notamment à travers un atelier use case dédié. Parmi les objectifs fixés, celui de lever certains biais de perception notamment concernant l'audience de la plateforme, souvent considérée comme constituée exclusivement de jeunes utilisateurs alors que la moyenne d'âge serait de 35 ans en France selon l'entreprise, mais aussi de mettre en avant la capacité de Snapchat à répondre à des objectifs de performance full funnel. "Cette édition m'a permis de rencontrer une quinzaine de décideurs et d'aller à la rencontre de marques que l'on cherche à faire venir sur Snapchat", explique-t-il.

Se préparer aux agents conversationnels IA

Si les plateformes sociales cherchent à capter l'attention des marques, une nouvelle bataille s’ouvre autour de l’achat conversationnel, comme l’a montré une étude Kantar présentée en exclusivité lors de l'événement, consacrée à l'usage de l'IA en France et à la place des LLMs dans le parcours d'achat. Parmi les chiffres clés, les résultats révèlent que près d'un Français sur trois utilise l'IA de manière hebdomadaire, principalement pour des raisons personnelles. Parmi les outils IA les plus utilisés, ChatGPT domine encore en France, loin devant Gemini.

Alors que, fin septembre, ChatGPT a lancé sa fonctionnalité Instant Checkout permettant d'effectuer un achat dans une conversation sans quitter sa plateforme, Cécile Lejeune, présidente de Kantar France, a révélé que 37% des Français se disaient prêts à acheter directement à travers ChatGPT. Avant de prévenir les participants : "Dans le futur, les utilisateurs n'iront sans doute plus sur votre site web mais passeront de plus en plus via ChatGPT et Gemini pour faire leurs achats". Pour Alexia Marland, DG de Beauté Privée, cette étude est plus que bienvenue car elle permet de poser des chiffres concrets sur certaines croyances. "Il faudra, à l'avenir, donner d'autres raisons aux utilisateurs de venir sur nos sites, qui ne devront plus être uniquement transactionnels" précise-t-elle. La dirigeante cite notamment le contenu, les conseils personnalisés et la création d'espaces d'échanges communautaires comme leviers pour renforcer l’attractivité des sites web à l'ère des agents IA.

IA et automatisation, un combo gagnant

Si les dangers liés à la dépendance à certains acteurs comme ChatGPT et le bousculement des règles du jeu ont été au cœur des débats de cette Winter Edition, les nouvelles opportunités offertes par la combinaison de l'IA générative aux outils d'automatisation l'ont été tout autant. Quentin Benchetrit, PDG de My Infinity, qui pilote un groupe d'e-commerce spécialisé dans le matériel médical et paramédical, intègre l'IA depuis de nombreuses années pour gagner en productivité. "Je me suis rendu compte lors de cette édition que nous sommes très en avance dans l'adoption de l'IA par rapport aux autres entreprises, et notamment des grands groupes", confie-t-il au JDN.

Parmi les initiatives interne, Quentin Benchetrit cite la création d'un service client géré en grande partie par des agents IA. Disponibles 24/24h par téléphone, ces derniers sont capables de traiter neuf cas sur dix, et répondre notamment à des questions concernant la disponibilité des stocks, le suivi de commandes, ou des demandes de retour produit. Si My Infinity a développé elle-même un nombre important de solutions IA sur-mesure, son fondateur reste pour autant toujours à l'affût d'éventuelles solutions complémentaires. "Lors de cette édition, nous avons été séduits par la solution développée par Upsellr, qui permet de générer, avec précision, des pages produits de qualité", confie-t-il. Il ajoute avoir été également convaincu par la solution Roger Voice, permettant de rendre le SAV accessible aux personnes malentendantes, notamment grâce à l'intégration de transcription de langue des signes.

Parmi les autres décideurs qui ont combiné IA et automatisation, Sébastien Grosjean, CEO de Smily, une plateforme de gestion de locations saisonnières qui centralise notamment réservations et tarification dynamique. "Il y a un an, nous comptions sept personnes dans notre pôle marketing, contre deux aujourd'hui, pour une charge de travail de quelques heures par jour". Malgré cet effectif réduit, le fondateur de Smily assure réussir à produire plus de contenus marketing et de meilleure qualité, grâce à la mise en place d'agents IA. Ce sont d'ailleurs des gains d'efficacité similaires que la start-up cherche à faire gagner à ses propres clients avec ses solutions intégrant IA et automatisation.

Au-delà de l'IA, des besoins business qui restent variés

Si l'IA a dominé les conversations à Tignes, elle n'a pas éclipsé les autres priorités des décideurs. Sébastien Grosjean a ainsi profité de l'événement pour sourcer des solutions d'acquisition et de data. Alexia Marland, DG de Beauté Privée, repart quant à elle avec plusieurs pistes concrètes, notamment auprès d'e Humanskills dans le conseil et le recrutement, ou encore Eqancy dans la data. "J’étais initialement venue avec des besoins spécifiques en tête mais je repars avec plein de nouvelles idées sur des sujets variés, c’est ce qui fait la beauté de ce format d’évènement", confie-t-elle au JDN. Parmi les autres enjeux du moment, la conférencière Caroline Mignaux a particulièrement insisté sur l’importance de travailler sa marque personnelle sur le social web, rappelant que "le contenu personnel est le levier d’acquisition le plus ROIste".

Nul doute que tous ces sujets auront l’occasion d’être de nouveau abordés lors des prochains évènements BigBoss, qui promettent encore plus de retours d’expérience, de cas pratiques et de contenus exclusifs. Et le prochain rendez-vous est déjà fixé : rendez-vous le 4 juin 2026 pour l’E-Commerce Leaders Summit !