Les carte bancaires ne marcheront plus : on connaît la date exacte de ce scénario catastrophe de la finance à cause de l'informatique

Un paiement refusé, un crédit mal calculé, un terminal de paiement inutilisable, une banque paralysée... Tout cela à cause d'un problème identifié mais ignoré de tous.

Imaginez : vous faites vos courses, vous payez, et la machine refuse votre carte, sans raison apparente. Dans le métro, les rames restent à quai comme figées, malgré des ingénieurs dépités. Même le calcul de votre crédit pourrait dérailler, simplement parce que l'ordinateur de la banque croit soudain être en 1901, et non en 2038. Ce chaos ne viendrait ni d'un virus ni d'un piratage, mais d'un simple compteur de secondes, coincé au bout de sa course.

D'où sort ce scénario catastrophe ? D'un choix technologique banal mais décisif, pris il y a cinquante ans. Pour gérer le temps, les ingénieurs ont installé dans les ordinateurs un simple compteur numérique, avec autant de chiffres qu'un vieux compteur kilométrique : il compte les secondes depuis 1970, et c'est tout. Sauf qu'au bout de 68 ans, ce compteur arrive à saturation : il ne sait plus avancer, et repart à zéro, comme une vieille voiture qui ferait semblant d'avoir refait le tour du monde. Pour l'ordinateur, c'est un vrai saut en arrière, brutal : en une seconde, il croit qu'on est passé de 2038 à… 1901. Toute la logique des calculs s'effondre.

Ce n'est pas une peur d'ingénieurs : les premières pannes sont déjà là. Côté banques, plus de la moitié utilisent toujours de vieux logiciels conçus dans les années 70 et 80, sur des ordinateurs que peu de techniciens savent encore reprogrammer. Il suffit de demander un crédit avec une échéance après 2038 pour que certains systèmes plantent, ou refusent le dossier : ils ne savent tout simplement pas aller "aussi loin dans le futur". Pour les cartes bancaires qui expirent en 2039, beaucoup de terminaux estiment que cette date est impossible à enregistrer, et bloquent la transaction sur-le-champ, même si la carte est neuve et parfaitement valide.

Dans les transports aussi, le danger est réel. Des techniciens du métro parisien, par exemple, ont découvert que des rames modernes équipées par Alstom ne comprennent aucune date postérieure à 2037. A la fameuse minute de 2038, elles resteront à l'arrêt si le logiciel n'est pas changé. Le phénomène ne se limite d'ailleurs pas à la France : partout, dans les trains, les avions, jusque dans les satellites ou les caméras connectées, ce bug peut causer arrêts, erreurs de navigation, pertes de données, voire blocage du service public.

En 2000, tout le monde redoutait le court-circuit mondial : il n'a pas eu lieu, car des armées d'ingénieurs avaient corrigé les défauts à temps, et surveillé chaque minute du passage à l'an nouveau. Mais aujourd'hui, le défi est d'une tout autre ampleur. L'informatique s'est multipliée dans des milliards d'objets quasi invisibles, dont une grande partie ne recevra jamais la correction. Et malgré la certitude mathématique du bug, aucune norme mondiale n'oblige vraiment à s'en prémunir.

La date est gravée, le compte à rebours a commencé. Le monde saura-t-il s'organiser, avant que ce petit compteur n'enclenche, tout seul, sa panne planétaire ? La réponse se jouera dans la vie de chacun, à la caisse du supermarché, dans le métro, ou sur l'écran d'une banque… à 3h14 du matin, le 19 janvier 2038.