Toutes les banques envoient ce courrier à des millions de clients : il est indispensable pour la déclaration de revenus

Pour compléter leur déclaration de revenus, les contribuables ont besoin de consulter leur imprimé fiscal unique (IFU). Et c'est aux banques de l'envoyer à leurs clients pour ne pas qu'ils subissent un redressement fiscal.

Livret d'épargne, plan d'épargne retraite (PER), plan d'épargne logement (PEL), contrat d'assurance-vie ou investissement en bourse : des millions de Français possèdent au moins un, si ce n'est plusieurs, placements financiers. Tous ces produits bancaires se retrouvent, tous les ans, dans le viseur de l'administration fiscale. La direction générale des Finances publiques (DGFIP) surveille non seulement les sommes détenues sur ces supports, mais surtout les revenus qu'elles génèrent pour les épargnants.

Or, la campagne fiscale 2026 approche à grands pas et avec elle la traditionnelle déclaration de revenus obligatoire. A partir du 9 avril 2026, 41,5 millions de contribuables sont appelés à compléter puis corriger leur déclaration d'impôts. Dans ce contexte, toutes les banques adressent un courrier particulièrement important à leurs clients : l'imprimé fiscal unique (IFU).

Les clients des établissements bancaires recevront leur IFU soit en format papier dans leur boîte aux lettres, soit directement par mail. Ce document est indispensable pour réaliser une déclaration de revenus correcte et éviter tout problème avec le fisc. En effet, l'IFU récapitule l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers imposables qui ont été versés aux contribuables entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025. L'IFU va donc aider les contribuables à déclarer leurs revenus aux impôts ou à vérifier que les montants préremplis par la DGFIP dans leur déclaration sont exacts.

Toutes les banques, sans exception, envoient un IFU à leurs clients, dès lors que ces derniers détiennent un produit d'épargne ou un placement ayant généré des intérêts ou un rendement au cours de l'année 2025. Vont donc recevoir un IFU tous les titulaires de livrets bancaires (sauf les livrets d'épargne réglementée), de comptes à terme, de comptes titres ordinaires (CTO), de PER, de PEL, d'obligations, d'actions détenues sur un plan d'épargne en actions (PEA), de comptes épargne logement (CEL) et de certaines assurances-vie.

Les contribuables doivent reporter les montants indiqués sur l'IFU dans les bonnes cases de leur déclaration. Si un contribuable détient des placements dans plusieurs établissements bancaires différents, il recevra un IFU de la part de chaque banque et devra alors additionner les montants mentionnés pour obtenir le total à déclarer au fisc.

L'IFU se compose de trois feuillets : le feuillet 2561 récapitule la plupart des produits d'épargne mentionnés plus haut, le feuillet 2561 bis est dédié aux opérations réalisées sur les marchés à terme, les PEA-PME ou encore les fonds de placement (FCPR, FPCI et FPI), et enfin le feuillet 2561 ter sert à justifier certains crédits d'impôt dont les contribuables peuvent bénéficier, comme le crédit d'impôt sur certains actifs étrangers.

En cas d'erreur constatée sur l'IFU reçu, le contribuable a le droit de la signaler à sa banque pour obtenir une rectification du document. Cette démarche est d'autant plus importante que la Cour de cassation a établi, dans un arrêt de 2016, que les établissements bancaires peuvent être tenus responsables si leurs erreurs sur l'IFU entraînent un redressement fiscal pour leurs clients. Les banques ont donc une responsabilité juridique dans l'exactitude des informations transmises via l'IFU.