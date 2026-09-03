Kimi Code peut-il vraiment remplacer Claude Code ?

Kimi Code, l'agent de Moonshot, attire les développeurs avec une promesse : coder plus vite pour beaucoup moins cher. Face à Claude Code, il pourrait devenir l'outil le plus rentable pour prototyper, automatiser et tester des projets web.

Il n’a pas encore la popularité de Claude Code chez les développeurs, mais son usage est en croissance continue depuis plusieurs mois. Kimi Code, l’agent de code de la société chinoise Moonshot, séduit de nombreuses entreprises européennes alléchées par la promesse de coût réduit. Contrairement à Claude Code, les quotas d’abonnement de l’agent permettent d’utiliser plus de tokens à forfait égal pour un même niveau d’intelligence. Une promesse séduisante sur le papier, mais Kimi Code peut-il remplacer entièrement l’agent d’Anthropic ? Réponse.

Des résultats proches dans les benchmarks

AutomationBench 30,8 17,4 26,0 K3 Fable Opus GPQA Diamond 93,5 92,6 NC K3 Fable Opus BrowseComp 91,2 87,4 90,8 K3 Fable Opus MMMU-Pro 81,6 81,2 NC K3 Fable Opus Terminal-Bench 2.1 88,3 88,0 NC K3 Fable Opus OSWorld-Verified 84,8 85,0 NC K3 Fable Opus MathVision 94,3 94,8 NC K3 Fable Opus DeepSWE 67,5 70,0 68,8 K3 Fable Opus ProgramBench 77,8 76,8 83,0 K3 Fable Opus FrontierSWE 81,2 86,6 NC K3 Fable Opus OSWorld 2.0 58,3 66,1 70,6 K3 Fable Opus Humanity's Last Exam 43,5 56,5 56,3 K3 Fable Opus

Dans les benchmarks, Kimi K3, le modèle moteur de Kimi Code, atteint désormais des niveaux proches de Fable 5 et Opus 5. Théoriquement, Kimi Code est meilleur dans les tâches agentiques pures : contrôler un navigateur web, automatiser des actions, gérer un terminal… Mais il reste en deça des modèles américains sur la génération de code brute, la réflexion approfondie, les bases de code complexes. C’est en somme un excellent modèle du quotidien, moins pour les tâches très complexes où Fable 5 garde un avantage non négligeable.

Le match des fonctionnalités

Critère Kimi Code Claude Code Sous-agents ✅ ✅ Commande /goal ✅ ✅ Hooks ✅ ✅ Skills ✅ ✅ MCP ✅ ✅ AGENTS.md natif ✅ ❌ Permissions - mode manuel ✅ ✅ Permissions - mode auto ✅ ✅ Permissions - YOLO ✅ ❌ Permissions - AcceptEdits ❌ ✅ Permissions - Plan ❌ ✅ Permissions - DontAsk ❌ ✅ Permissions - Bypass ❌ ✅ Compaction - manuelle ✅ ✅ Compaction - automatique ✅ ✅ Mode d'exécution - local ✅ ✅ Mode d'exécution - IDE ✅ ❌ Mode d'exécution - web local ✅ ❌ Mode d'exécution - sandbox ❌ ✅ Mode d'exécution - worktree ❌ ✅ Mode d'exécution - cloud ❌ ✅ Mode d'exécution - SSH ❌ ✅

Les deux agents reposent sur une base de fonctionnement assez proche : exécution d’outils, sous-agents, hooks, skills, support du MCP et gestion automatique ou manuelle du contexte. Kimi Code reste toutefois plus rudimentaire et davantage tourné vers l’exécution de tâches locales.Son environnement d’exécution est moins développé. Il est notamment impossible, pour le moment, de le faire fonctionner dans un véritable mode cloud comparable à celui de Claude Code. Concrètement, vous ne pourrez pas utiliser Kimi Code pour des tâches en arrière-plan sans avoir une machine allumée, que ce soit un ordinateur ou un serveur de type VPS.

Claude Code propose également une gestion des permissions plus fine, des environnements sandboxés, des worktrees git et une meilleure intégration aux workflows de développement complexes. La boucle agentique d’Anthropic est également mieux rodée, portée par des mois de développement acharné. A l’usage, Claude Code est donc plus intuitif, surtout les grosses bases de code ou les projets complexes.

Des offres intermédiaires, particulièrement intéressantes

Offre Prix mensuel Prix annuel Capacité incluse Sessions simultanées Après épuisement Claude Pro $20,00 $200,00 Standard illimité Crédits d’usage payants ou API Claude Max 5x $100,00 5× la capacité Standard illimité Crédits d’usage payants ou API Claude Max 20x $200,00 20× la capacité Standard illimité Crédits d’usage payants ou API Claude Team Standard $25,00 $240,00 Standard étendu illimité Crédits d’usage payants Claude Team Premium $125,00 $1200,00 5× Standard étendu illimité Crédits d’usage payants Kimi Moderato $19,00 $180,00 Standard 2 Crédits d’usage payants Kimi Allegretto $39,00 $372,00 Standard 5× 2 Crédits d’usage payants Kimi Allegro $99,00 $948,00 Standard 15× 4 Crédits d’usage payants Kimi Vivace $199,00 $1908,00 Standard 30× 8 Crédits d’usage payants

Les deux éditeurs ont une stratégie tarifaire assez proche, sur le papier. L'entrée de gamme s'affiche à 20 dollars par mois chez Anthropic contre 19 dollars chez Moonshot. Même constat sur les offres supérieures : 100 dollars pour Claude Max 5x face à 99 dollars pour Kimi Allegro, puis 200 dollars pour Claude Max 20x contre 199 dollars pour Kimi Vivace. Sur le papier, difficile de départager les deux acteurs sur le prix mais la vraie différence ne se joue pas sur le tarif : elle se situe sur les quotas d'utilisation. A budget équivalent, Kimi Code offre une marge d’utilisation nettement supérieure.

Les deux éditeurs ne publient pas leurs quotas avec les mêmes métriques mais dans les faits, Kimi Code est aujourd'hui beaucoup plus généreux en tokens et en capacité d'utilisation. A l'inverse, Claude Code fait figure de mauvais élève. Malgré des performances brutes excellentes, il reste l'un des agents propriétaires les moins généreux du marché en matière de quotas. Sur des projets conséquents, il n'est pas rare d'atteindre les limites d'utilisation bien avant la fin de la journée, même avec un forfait Max 20x, obligeant à patienter... ou à remettre la main au portefeuille. C'est aujourd'hui l'un des principaux points faibles de l'offre d'Anthropic.

Le test du JDN

Pour tester les capacités concrètes de Kimi Code face à Claude Code, nous avons soumis la création d’un projet de code aux deux agents. L’objectif ? Comprendre l’autonomie et la méthode de travail de chaque agent, plus que de jauger le résultat final. Concrètement, nous demandons aux agents de créer un générateur de mosaïques photo, une application web capable de transformer une image en une mosaïque composée de centaines de photos plus petites. Un projet suffisamment simple pour être développé en quelques heures, tout en mobilisant des compétences variées : interface utilisateur, traitement d'images, algorithmes de recherche, optimisation des performances et export de fichiers. Nous utilisons Kimi K3 en raisonnement high avec Kimi Code et Claude Opus 5 en raisonnement High pour Claude Code.

Nous soumettons le prompt suivant, volontairement court pour jauger des capacités d’interprétation de chaque agent :

Développe une application web locale permettant de créer une mosaïque photo à partir d'une image principale. L'utilisateur peut déposer une image et un dossier contenant plusieurs centaines de photos. L'application analyse les couleurs moyennes de chaque tuile, remplace chaque zone de l'image par la photo la plus proche visuellement et génère une mosaïque haute définition. Ajouter une prévisualisation, une barre de progression, des paramètres (taille des tuiles, répétition autorisée ou non, qualité de sortie) et une exportation en PNG. L'interface doit être moderne et entièrement fonctionnelle.

Le projet est livré en 35 minutes avec Kimi Code et 40 minutes avec Claude Code. Avec un abonnement Claude Code Team Standard (équivalent d’Allegretto), le projet aura consommé environ 28% de la limite de 5 heures. Avec Kimi Code et un abonnement Allegretto (39 dollars), le projet a consommé environ 7% des capacités sur 5 heures. Concrètement, Claude Code consomme plus rapidement les quotas d'utilisation.

A l’arrivée, l’avantage revient toutefois à Claude Code, notamment pour la précision du code. Le projet généré par Kimi Code fonctionne et se distingue par une architecture compacte, facile à appréhender, mais encore proche du prototype. L’essentiel de la logique est concentré dans un seul fichier. Claude Code livre une application plus durable, avec une séparation claire entre interface, colorimétrie, algorithme d’attribution et traitements parallélisés. Surtout, son projet comprend 23 tests automatisés ainsi qu’un parcours de test de bout en bout. Les deux applications remplissent donc la mission, mais pas avec le même niveau de finition. Kimi Code va plus vite et consomme nettement moins de quota, tandis que Claude Code produit ici une base plus modulaire, mieux vérifiée et plus facile à maintenir sur le long terme.

A gauche l’interface produite par Claude Code, à droite celle générée par Kimi Code. © Capture /JDN

Visuellement, les deux interfaces restent très proches et reprennent les codes du vibe coding : mise en page épurée et blocs colorés en violet. Celle produite par Claude Code apparaît toutefois légèrement plus propre, plus cohérente et mieux finie. L’interface de Kimi Code donne presque l’impression de retrouver Claude avec six mois de retard.

Dans quel cas opter pour Kimi Code ?

Kimi Code s'impose comme un excellent choix pour les développeurs qui savent déjà où ils vont. Si vous connaissez les technologies à utiliser, que votre cahier des charges est précis et que le projet reste d'une complexité simple à intermédiaire, l'agent de Moonshot offre un rapport performances/prix difficile à battre. Pour le prototypage rapide, les outils internes, les applications web classiques ou les automatisations du quotidien, Kimi Code constitue une alternative très crédible à Claude Code.

Dès que le niveau de complexité augmente, Claude Code conserve toutefois une avance nette. Les grandes bases de code, les architectures avancées, les migrations délicates ou les projets nécessitant une compréhension fine du contexte restent son terrain de prédilection. Anthropic a investi des mois de développement pour concevoir un harness taillé pour le développement de projets complexes. Et ça paie. L’agent prend de meilleures décisions, planifie plus efficacement ses actions et produit des projets plus robustes.