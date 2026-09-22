Anthropic dégaine Opus 5.5 : aussi fort que Fable 5.1, mais 60% moins cher

Opus 5.5 apporte la précision de Fable 5.1 pour un coût inférieur d'environ 40% à celui de Claude Opus 5.

La course à la puissance laisse place à la course au coût. Ce mardi 22 septembre, la start-up de San Francisco qui prépare son entrée en bourse a levé le voile sur son nouveau modèle moteur : Claude Opus 5.5. Plus performant et plus économe, il arrive sur le segment le plus attendu des derniers mois. Le lancement inaugure d’ailleurs la nouvelle famille 5.5. Sonnet 5.5 et Haiku 5.5 suivront dans les prochaines semaines.

50% d’usage en plus sur tous les abonnements

Opus 5.5 est conçu pour être nativement plus efficient. C’est l’une des principales critiques qui émanent des utilisateurs ces derniers mois, les modèles Fable et les modèles frontières de haut niveau consomment davantage de ressources, laissant un usage assez faible pour un développeur au quotidien, même avec des forfaits onéreux. Opus 5.5 entend donc y remédier. Le modèle arrive avec des performances similaires à Fable 5.1 dans les benchmarks. Le tout pour un coût inférieur de 40% à… Opus 5 (et non Fable 5.1). Enfin, Opus 5.5 voit également son style d’écriture amélioré. Anthropic revendique un ton plus naturel que sur les générations précédentes, et les premiers testeurs décrivent une écriture plus claire à suivre. A l’heure de rédiger ces lignes, Anthropic n’avait toutefois pas communiqué les benchmarks précis du nouveau modèle.

Beaucoup plus sobre, le modèle coûte moins cher à faire tourner, une économie qu’Anthropic répercute sur ses tarifs. Opus 5.5 sera donc facturé à 4 dollars en entrée le million de tokens et 20 dollars en sortie. Pour rappel, la version actuelle d’Opus 5 est facturée à 5 dollars en entrée le million de tokens et 25 dollars le million en sortie. Les lectures de cache, elles, sont réduites de 60% par token, permettant encore des économies d’échelle sur les prompts en cache. En parallèle de cette baisse de coût, les équipes d’Anthropic confirment, très logiquement, que le modèle génère ses réponses plus de 30% plus vite qu’Opus 5. Enfin, si on le compare à Fable 5.1, Opus 5.5 est… 60% moins cher.

Opus 5 ($ / M tokens) Opus 5.5 ($ / M tokens) Evolution Entrée 5 4 -20% Sortie 25 20 -20%

En conséquence, Anthropic revoit à la hausse les quotas d’utilisation de l’ensemble de ses abonnements : la limite sur cinq heures progresse de 20%. Le modèle étant moins cher qu’Opus 5, les quotas sur cinq heures et ceux hebdomadaires permettent en outre 25% d’usage supplémentaire. Soit un total d’environ 50% de marge en plus. Un vrai changement qui pourrait bien relancer la compétitivité avec Codex, jusque-là plus généreux en usage. Anthropic offre également, sur le principe de Codex, un reset qui permet de remettre à zéro ses quotas à la demande. L’entreprise ne précise toutefois pas s’il s’agit d’un reset unique au lancement ou mensuel.

Un routage intelligent des requêtes sensibles

Opus 5.5 est également le premier modèle à bénéficier de la nouvelle politique d’Anthropic, qui privilégie maintenant la sécurité des modèles à leurs performances brutes. Le modèle a été entraîné pour éviter de répondre à des questions dangereuses de biologie ou de cybersécurité. Il serait d’ailleurs plus “aligné” que les précédents modèles de la firme qui ont conduit à des piratages involontaires.

Quand une requête est jugée trop dangereuse par le modèle, il délègue à Opus 4.8 pour la cybersécurité et Opus 5 pour la biologie et le développement de modèles. Ce dernier critère sera par ailleurs très suivi par les équipes d’Anthropic en vue de mesurer les gardes-fous déployés pour les futures générations de modèles, qui pourraient automatiser entièrement la recherche en IA.