GPT-6.1 Sol, les agents Dots, un abonnement à 500 dollars… Toutes les annonces du DevDay d'OpenAI

Un modèle proche d'Astra pour un cinquième du prix, un mode ultrafast, des agents qui travaillent 24h/24… OpenAI enchaîne plus de 20 lancements, d'abord pensés pour les professionnels.

La journée avait mal commencé pour les abonnés de ChatGPT. Ce mardi 29 septembre, avant son DevDay, OpenAI a annoncé que le plan Pro à 200 dollars offrirait deux fois moins d’usage, calculé en équivalent de dépense API. Une douche froide avant le flot (le mot est faible) d’annonces de la fin de journée : GPT-6.1 Sol, des agents autonomes, un mode ultrarapide, un plan à 500 dollars… Sans répondre frontalement à Anthropic dans la guerre des modèles frontières.

GPT-6.1 Sol : proche d’Astra, pour moins cher

Capacité GPT-6.1 Sol GPT-6 Astra Claude Opus 5.5 Claude Sonnet 5.5 Benchmark Coding 75% 74% n.c. n.c. DeepSWE v1.1 Travail pro 32% 32% n.c. n.c. GDP.pdf Automatisation 36% 41% 40,0% n.c. AutomationBench 1.0.6 Computer use 71,5% 73,5% n.c. n.c. OSWorld 2.0 Science 57% 68,1% 58,7% n.c. Terminal-Bench Science 0.1 Factualité 7,7% 3,9% n.c. n.c. Taux d’erreur, prompts difficiles

OpenAI présente GPT-6.1 Sol, un modèle à mi-chemin entre GPT-6 Sol et GPT-6 Astra, conçu nativement pour être économique. Le modèle égale voire surpasse légèrement Astra sur les tâches de code de type software engineering. Sur le travail quotidien, il fait jeu égal avec Astra. Quatre points en retrait toutefois : l’automatisation de workflows, où Opus 5.5 et Astra sont devant, le computer use (Astra devant d’une courte tête), la recherche scientifique (dominée encore par Astra) et le taux d’erreur, qui reste jusqu’à 1,9 point au-dessus d’Astra selon le niveau de raisonnement.

GPT-6.1 Sol ($ / 1M tokens) GPT-6 Astra ($ / 1M tokens) Opus 5.5 ($ / 1M tokens) Sonnet 5.5 ($ / 1M tokens) Input 2 10 4 2 Cache read 0,1 1 0,2 0,2 Cache write non mentionné non mentionné 5 2,5 Output 10 50 20 10

Sur le pricing, OpenAI s’aligne parfaitement sur Sonnet 5.5, avec un prix de cache en lecture divisé par deux. GPT-6.1 Sol coûtera 2 dollars par million de tokens en input et 10 en sortie. Impossible toutefois de comparer proprement Sonnet 5.5 avec GPT-6.1, OpenAI et Anthropic ne communiquant pas sur les mêmes benchmarks. Il faudra tester à l’usage. On regrette en revanche qu’OpenAI ne réponde qu’à moitié à Anthropic : Sol s’approche d’Opus 5.5 pour moins cher, Astra le dépasse pour bien plus cher, mais aucun modèle ne le concurrence frontalement, à performances et à prix égaux.

Les Dots, des agents autonomes proactifs

Deuxième grosse annonce du DevDay : les Dots. C’est une alternative made in OpenAI à Grok-bot. Les Dots sont des agents disponibles 24h/24, dotés de leur propre ordinateur dans le cloud. Propulsés par GPT-6 Astra, les agents apprennent en continu, sur le principe de Hermes Agent (l’agent open source de Nous Research). Ils sont nativement compatibles avec plus de 4 000 connecteurs. Plus l’utilisateur travaille et interagit avec lui, plus l’agent apprend de lui-même et devient proactif. Le but est d’avoir à terme des équipes entières de Dots travaillant pour vous sur des tâches distinctes, sans que vous ayez à interagir avec eux.

Les Dots sont disponibles dans ChatGPT, sur desktop, sur mobile ou sur le web. Il est possible de leur parler directement depuis Slack ou Teams et très prochainement en envoyant un SMS. Des permissions par défaut peuvent aussi leur être configurées. Sans configuration particulière, les Dots fonctionnent avec l’auto-review déjà déployé dans Codex, qui juge chaque action avec un classifier : elle est autorisée, soumise à l’approbation de l’utilisateur ou bloquée. Ils sont réservés aux abonnés Pro et Business Premium, avec une bêta pour les clients Enterprise, Edu et Healthcare. Le premier Dot est inclus sans surcoût. Pour le “travail approfondi” (notion assez floue), des limites étendues sont mises à disposition des utilisateurs le premier mois. Une facturation pour les Dots supplémentaires et des configurations plus poussées devraient voir le jour par la suite.

Pour les entreprises, OpenAI lance les Specialist Dots, qui agissent avec leur propre identité, leurs propres identifiants et un accès aux systèmes pour les tâches spécifiques.

Plus de 20 annonces, dont un plan à 500 dollars

Pour son DevDay, OpenAI multiplie les annonces, à l’approche de son introduction en bourse (IPO). Le but est de démontrer la valeur réelle de l’IA avant d’aller en bourse. Et pour cela, OpenAI doit rentabiliser. Après avoir divisé par deux les quotas du plan Pro à 200 dollars par mois, l’entreprise lance donc Pro 500, un plan à 500 dollars. L’abonnement dispose des mêmes outils que les autres plans Pro avec les capacités maximales de quota et un mode ultrafast.

Pour répondre aux enjeux de vitesse (que Google a bien compris depuis quelque temps), OpenAI annonce ultrafast. Le mode permet d’accélérer la réponse des modèles d’un facteur 8, avec une vitesse proche de 300 tokens par seconde dans Codex. Dans l’API, les prix du mode ultrafast sont multipliés par… 6. Il faut donc juger très sérieusement du besoin réel de vitesse.

Assez malin également, OpenAI lance une réponse directe à Jev : la Decisions API. Elle fonctionne sur le même principe que Jev : à partir d’un contexte (texte ou image), elle choisit parmi des réponses définies à l’avance pour classer un contenu, router une requête ou décider de la prochaine action d’un agent. Elle s’appuie entièrement sur GPT-6 Luna, adapté à la tâche, et reste en accès preview avant un lancement public dans les prochains jours.

Avec Bedrock Managed Agents, OpenAI signe un partenariat avec Amazon pour déployer dans Bedrock des agents managés, sur le principe de l’API Agents, directement depuis AWS.

Autre nouveauté, OpenAI permet maintenant d’utiliser nativement son abonnement ChatGPT avec 16 services tiers, de Devin à Dactyl, en passant par Notion, Vercel, T3 et OpenClaw. Les quotas sont donc consommés sur le plan OpenAI connecté.

En outre, une bonne partie des autres annonces du jour relève du rebranding ou de la mise à jour incrémentale de produits déjà lancés. L’Agents API supporte désormais nativement le computer use. Même logique pour Codex Security Cloud, dont la version cloud était déjà en research preview depuis mars, et pour les Sites, lancés en juillet, qui gagnent simplement la possibilité d’héberger des plugins.

Avec cette masse d’annonces, OpenAI tente de réaffirmer sa position de leader de l’IA d’entreprise et grand public devant Anthropic. La start-up de Sam Altman n’y parvient qu’en partie, avec de nouveaux services certes très alléchants (on pense aux Dots), mais également avec des baisses d’usage qui pourraient effrayer une partie de la communauté développeur. L’absence de nouveau modèle frontière capable de rivaliser avec Opus 5.5 à prix égal est également à noter.