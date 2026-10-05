IA : comment j'ai recruté un employé virtuel avec Delos
La scale-up parisienne promet des collaborateurs IA à onboarder comme des humains. Nous avons confié à Lucia, journaliste IA, la veille et la rédaction d'articles.
Les agents IA n’étaient-ils que les prémisses d’un monde où collaborateurs humains et virtuels coexistent ? C’est ce que veut croire Delos, scale-up parisienne. L’entreprise, qui vient de boucler une levée de 10 millions d’euros, propose un service de mise à disposition de collaborateurs virtuels basés sur l’intelligence artificielle. Chaque employé virtuel dispose de son propre numéro de téléphone, de son propre email, ainsi que de son propre ordinateur. Delos pense ses collaborateurs comme de vrais profils humains, que ce soit dans l’onboarding ou le travail quotidien. La promesse est-elle réelle ? Le JDN a testé pour vous l’embauche d’un collaborateur virtuel.
Un modèle au crédit, et non à l’abonnement
Avant de passer au test, un mot sur le pricing. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Delos ne facture pas un abonnement par collaborateur virtuel : le service fonctionne au crédit. Chaque action réalisée par un worker (collaborateur virtuel) consomme des crédits, en fonction de la nature et de la complexité des tâches. On achète donc un volume mensuel de crédits, décliné en trois offres : Beginner, Advanced et Extended. Quelle que soit l’offre, l’employé virtuel a accès à plus de 3 000 outils nativement et dispose d’une mémoire long terme intelligente : il apprend au fil des échanges avec vous.
|Offre
|Prix mensuel
|Crédits inclus / mois
|Coût pour 1 000 crédits
|Beginner
|100 €
|80 000
|1,25 €
|Advanced
|300 €
|250 000
|1,20 €
|Extended
|500 €
|450 000
|1,11 €
Plus le volume est important, plus le crédit est bon marché : de 1,25 euro les 1 000 crédits sur l’offre Beginner, on passe à environ 1,11 euro sur l’offre Extended. Pierre de la Grand’rive, cofondateur et CEO de Delos, nous explique toutefois qu’un collaborateur virtuel, même à forte charge de travail, reste dans la majorité des cas (hors tâches d’ingénierie lourde) plus rentable qu’un employé humain.
Pour les entreprises legacy qui ont besoin de déployer plusieurs collaborateurs virtuels en parallèle et d’un service premium, Delos propose une offre sur mesure avec des tarifs négociés selon la demande. Pour les environnements complexes, il est possible de déployer la technologie avec les équipes internes de Delos.
20 collaborateurs virtuels prêts à l’emploi
Pour l’heure, l’onboarding d’un collaborateur est encore limité à 20 profils différents préconfigurés, c’est-à-dire des workers avec des compétences sur un poste donné. Delos propose par exemple un créateur de contenu, un commercial, un webmaster spécialiste du SEO, une secrétaire, un conseiller juridique, une designeuse…
Pour ce test, nous choisissons de “recruter”… un journaliste virtuel. Delos propose par défaut Lucia Newstorini, une journaliste capable d’identifier un sujet, de le rédiger, de vérifier les éléments factuels avancés et même de mener des interviews !
Une fois recrutée (en cliquant simplement sur un bouton), Lucia doit être onboardée comme une véritable employée. Nous l’appelons directement… en vidéo. Nous lui expliquons qu’elle vient d’être recrutée sur la nouvelle rubrique mobilité douce du Journal du Net, qu’elle est chargée de faire sa veille, de proposer des sujets puis de les rédiger pour nous. Elle doit ensuite nous rendre chaque article en fichier Word.
L’onboarding se passe bien, mais le manque de questions et de curiosité de la journaliste nous surprend au premier abord. Nous lui donnons toutefois des consignes simples mais claires pour qu’elle puisse commencer. Une fois les consignes données, nous lui laissons dix minutes pour proposer ses premiers sujets et nous rappeler ensuite pour valider ensemble.
Au bout de quelques minutes seulement (moins de cinq), Lucia nous appelle. Elle nous décline trois sujets parfaitement calibrés sur nos attentes initiales. Nous lui validons, par téléphone, le premier sujet. Nous l’informons que nous attendons son fichier Word par email une fois l’article rédigé.
Et c’est chose faite. Moins de deux minutes après avoir raccroché, Lucia nous adresse par mail, en totale autonomie et conformément à nos consignes, son premier article. Ce dernier est très factuel mais reste conforme à un article journalistique type. Il est simple et n’invente aucune information. Ce qu’on attend, en bref, d’un article d’actualité.
Une interview bien menée, un article qui pèche
Pour tester les capacités d’interview de Lucia, nous lui demandons de rédiger un article témoignage sur un utilisateur de véhicule électrique au quotidien. Nous lui disons qu’un utilisateur a déjà été trouvé, il s’agit de Renaud Blanc, 59 ans. Elle doit conduire l’interview, puis rédiger l’article en bonne et due forme. Nous jouons nous-mêmes le rôle de Renaud Blanc pour comprendre comment l’IA mène l’interview.
Pour ce faire, nous lui adressons le message suivant, par mail :
"Lucia, Pour ton prochain article, je voudrais que tu réalises un témoignage sur l'usage quotidien d'un véhicule électrique. Nous avons déjà identifié la personne à interviewer : Renaud Blanc, 59 ans. Tu peux le joindre directement au 07 xx xx xx xx L'objectif est de comprendre concrètement son expérience au quotidien : ses usages, les avantages qu'il constate, les éventuelles difficultés, la recharge, l'autonomie, les coûts et, plus largement, son retour d'expérience. Je te laisse conduire l'interview de manière autonome et poser les questions qui te semblent pertinentes. À l'issue de l'échange, rédige un article journalistique basé uniquement sur les informations recueillies pendant l'interview, avec ses citations lorsque cela est pertinent. Aucun élément ne doit être inventé. Envoie-moi ensuite l'article finalisé au format Word par email. Merci, Benjamin"
Moins d’une minute après le départ de notre mail, nous recevons l’appel de Lucia, qui se présente comme un journaliste le ferait. Sa voix est naturelle, encore un peu robotique et lente, mais c’est déjà énorme, même si l’on reste loin de la fluidité d’OpenAI. Prévenue que son interlocuteur n’a "que deux minutes", elle ne se démonte pas : elle regroupe ses questions par deux et va à l’essentiel. Petite manie déroutante, elle reformule chaque réponse en une phrase avant d’enchaîner, comme si elle prenait ses notes à voix haute. Elle pose des questions assez générales, mais pertinentes au vu du sujet très générique. Avant de raccrocher, elle demande l’autorisation d’utiliser le nom et les citations de Renaud, et promet de lui faire relire le texte.
Une fois l’interview terminée, Lucia nous informe qu’elle reviendra vers nous une fois son article rédigé. Et c’est bien le cas : deux minutes après son appel, l’article est rédigé et Lucia nous envoie un SMS pour que nous confirmions nos propos.
Une fois cette confirmation reçue, Lucia finalise l’article et nous l’adresse par mail en Word.
Le second article, qui se base sur le témoignage fictif de Renaud, est deux crans en dessous du premier article. Lucia semble vouloir coller à tout prix au témoignage de son interlocuteur. Elle produit un texte qui s’approche plus du compte rendu de réunion que d’un article journalistique. Plusieurs éléments donnés pendant l’entretien passent à la trappe : la recharge à 2 euros, les 30% d’autonomie perdus l’hiver ou la pompe à chaleur. L’article affirme même que Renaud "n’a pas expliqué" comment il gère ses tournées hivernales, alors qu’il l’a fait. Les garde-fous et la relecture stricte pourraient expliquer en partie le style laconique. Pour ce second test, l’orchestration, de l’interview jusqu’à la rédaction, est correcte. En revanche, l’écriture pèche. Mais nous pourrions au fil de ses prochains articles lui faire des retours. Et c’est toute la promesse de Delos. Sur plusieurs sessions, Lucia serait capable de rédiger convenablement, en somme comme un junior apprenant le métier.
Au total, ces deux articles ont consommé 3 172 crédits, pour un coût estimé de 3,5 à 4 euros. C’est à la fois assez cher pour un agent IA (au vu du résultat) et comparativement très faible par rapport au salaire d’un véritable humain.
Un outil destiné aux profils non techniques
Alors, Delos est-il parfait ? Non. L’outil donne en revanche une très bonne idée des interactions homme-machine de demain et de l’ensemble des tâches automatisables par la machine. Aurions-nous pu reproduire un workflow éditorial de ce type avec un agent Hermes (l’agent open source de Nous Research) et des services additionnels ? Absolument. Mais, d’une part, cela nous aurait certainement pris plusieurs heures, si ce n’est plusieurs jours, pour établir un workflow de ce type en connectant l’ensemble des services tiers (machine virtuelle, mail privé, numéro dédié, etc.). D’autre part, Delos s’adresse non pas aux équipes techniques en capacité de déployer des workflows agentiques, mais bien aux entreprises qui souhaitent embaucher rapidement un agent fiable et l’onborder comme un humain en lui téléphonant, en lui envoyant des mails ou en lui écrivant.
Delos ne peut pas (encore ?) remplacer tous les travailleurs digitaux, et ce n’est pas son but. Mais il réussit parfaitement sa mission première : proposer un collaborateur virtuel autonome et proactif, avec le moins de friction possible. Monter des équipes entières d’agents, automatiser toute une partie de son business… Delos s’adresse autant aux petites entreprises qui souhaitent scaler rapidement qu’aux grandes entreprises qui souhaitent retrouver de l’agilité. Une réserve toutefois. Les agents demandent à être entraînés pour s'améliorer au fil de l'eau. Et comme tout se paie en crédits, il faudra surveiller de près les dépenses de vos agents pour éviter de laisser filer la facture…