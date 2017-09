iPhone 8, iPhone X : suivez la keynote d'Apple en direct

Ecran Oled, reconnaissance faciale, recharge sans fil... Découvrez toutes les caractéristiques des nouveaux smartphones d'Apple, les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X.

L'essentiel – C'est donc ce 12 septembre qu'Apple présente ses nouveaux smartphone lors d'une keynote très attendu du côté de l'Apple Park. Retrouvez sur cette page toutes les dernières actualités relatives aux iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone x, Apple Watch, iOS 11 . Version spéciale pour les 10 ans de la marque, l'iPhone X devrait embarquer un écran Oled, une recharge sans fil et faire disparaître le bouton Home. Le point sur le prix, la date de sortie, les caractéristiques de l'iPhone 8 et les enjeux pour Apple.

Combien de nouveaux iPhone Apple peut-il escompter vendre dans les mois à venir. Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers les propriétaires d’iPhone. En effet, selon l’analyste Toni Sacconaghi, 81% des iPhone neufs vendus cette année ont été achetés par des personnes possédant déjà un terminal «made by Apple». Selon les cycles de renouvellement d'iPhone dans cette population, bien qu'ilss aient tendance à être de plus en plus longs, les ventes d’iPhone pourraient augmenter jusqu’à 45% durant l’année fiscale du groupe, qui prend fin en septembre, selon Bloomberg Gadfly.

It's a big day at Apple! We are honored and thrilled to host our first keynote at the Steve Jobs Theater this morning. pic.twitter.com/gyiqPJB46y

"C'est un grand jour pour Apple ! Nous sommes honorés et excités de tenir notre première keynote dans l'enceinte du Steve Jobs Theater", vient de twitter le président de la firme à la pomme, Tim Cook. C'est aussi l'occasion pour ce dernier de marquer l'histoire d'Apple à l'occasion de la présentation de cet iPhone des 10 ans, l'iPhone X. Et de réussir à faire aussi bien que son prédécesseur, Steve Jobs, dont le sens de l'innovation et la capacité à captiver les foules sont légendaires.

C'est déjà la 38e keynote pour Apple en l'espace de 10 ans. La durée moyenne de cet événement tant attendu est de 1h34… mais la dernière, en juin, avait duré 2h19. Il a fallu attendre 45 minutes en moyenne avant que l'iPhone ne soit présenté. Dans le détail, ça varie beaucoup. 6 minutes pour l'iPhone 6 et 1h42 pour l'iPhone 3GS. Apple ne présentera pas que l'iPhone X ce soir, il présentera également les iPhone 8, iPhone 8 Plus, une Apple Watch et sa dernière Apple TV.

He's here, too. Apple co-founder @stevewoz is seeing the new campus for the first time. pic.twitter.com/QSRLPoqpSB

Steve Wozniak, l'ancien acolyte de Steve Jobs et fondateur avec lui de la marque à la pomme en 1976, vient d'arriver dans l'enceinte de l'Apple Park. Le père des premiers Mac a quitté la société en 1987, près de 12 ans après sa création. S'il n'y travaille donc plus, Steve Wozniak se manifeste toujours à l'occasion de la sortie de l'iPhone qu'il achète à chaque fois. Il se fait en revanche plus rare lors des keynotes.

Plus que quelques minutes avant le début d'une keynote va se dérouler dans un contexte inédit pour Apple tant les informations relatives à ses prochains smartphones ont filtré sur le Web, ces derniers jours. C'est bien simple, on sait quasiment tout depuis la sortie dans la presse du Gold Master d'iOS 11 qui a permis de découvrir l'existence de l'iPhone X, de son écran Oled, de son système de reconnaissance faciale et de ses bords ultra-fins….

C'est sur fond du célèbre "All you need is love" des Beatles qu'Apple donne le lancement de cette 38e keynote. L'occasion de présenter, en détail et en image, ses flambants neufs locaux de l'Apple Park. Tim Cook, le président d'Apple, va présenter ainsi les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X dans l'enceinte du Steve Jobs Theatre.

Anniversaire des 10 ans de l'arrivée de l'iPhone oblige, le président d'Apple, Tim Cook, rend un hommage appuyé à Steve Jobs, son charisme et sa vision, en ce début de keynote, "lui qui aimait ce genre de journées où il pouvait partager les produits et idées qu'il aimait". Le fondateur d'Apple, dont l'enceinte où se tient cette keynote, est décédé le 5 octobre 2011. "La passion de Steve et sa vision reste intactes dans l'Apple Park".

Tim Cook passe à la présentation du théâtre ce cette keynote, l'Apple Park, qui a récemment ouvert. Avec plusieurs milliers d'hectare de verdure et plus de 9 000 arbres, l'espace se veut "ouvert et transparent pour connecter tout le monde au magnifique paysage californien", explique le président d'Apple Park. La bâtiment est alimenté à 100% par les énergies renouvelables. Le Visitor Center, véritable terrain d'expérimentation de la réalité virtuelle, sera lui ouvert plus tard dans l'année.

Angela Ahrendts, vice-présidente d'Apple en charge de la distribution, prend la suite de Tim Cook. Elle vient détailler l'expérience "in store" mise sur pied par Apple pour promouvoir ses produits. "Nous allons continuer à ouvrir des espaces Apple dans les principales villes du monde et investir l'expérience au sein de notre site", annonce-t-elle. Mention spéciale pour l'espace Apple des Champs Elysées qui se transforme en atrium avec cinq piliers.

L'Apple Watch vous notifiera lorsque votre activité cardiaque paraît élevée alors même que vous n'êtes pas actif ! Apple met clairement l'accent sur la santé connectée avec Watch OS 4. Le moniteur cardiaque, "le plus populaire au monde", bénéficie de quelques améliorations et permettra de mesurer l'activité cardiaque au repos, la récupération cardiaque... Apple annonce le lancement d'une "Apple Heart Study" en partenariat avec l'université de médecine de Stanford.

L'Apple Watch "Series 3" intègre un réseau cellulaire... et devient donc indépendante de l'iPhone. Ses utilisateurs pourront désormais passer des appels directement depuis leur montre connectée, le numéro reste le même. L'intégration directe aux cartes d'Apple permettra aux utilisateurs de se balader sans soucis. L'autre nouveauté c'est l'arrivée de la musique et la possibilité d'écouter plus de 4 millions de chansons.

La fuite majeure concernant iOS 11 Gold Master a permis aux sites sépcialisés de fouiller dans le code d'iOS 11. L'occasion de trouver une mention de l'iPhone X, le nom qui sera attribué au troisième modèle de smartphone qu'Apple va présenter ce 12 septembre.

Cet iPhone X de 5,8 pouces et des bords de 4mm embarquera vraisemblablement un écran Oled avec des bords légèrement incurvés au niveau du verre comme c'est le cas sur l'iPhone 7. 9to5Mac rapporte ainsi que des fabricants de coque de smartphone croisés au salon IDA ont entendu parler de cette version X au design innovant.

Apple tient sa keynote de présentation ce mardi 12 septembre. L'occasion d'inaugurer son campus flambant neuf : l'Apple Park. Un espace qui abrite une salle de conférence de 1 000 places qui baptisée du nom de l'ancien fondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs. La date de début de commercialisation tomberait donc le vendredi de la semaine d'après, le 22 septembre. Une information confirmée par des employés de l'opérateur mobile O2 à Benjamin Geskin.

La keynote est diffusée en direct sur le site d'Apple. Pour consulter le direct, il faut Un PC avec Windows 10 et Microsoft Edge ou un Mac avec Safari sur macOS 10.11 ou une version ultérieure ou un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 9.0 ou une version ultérieure ou une Apple TV de 2e, 3e ou 4e génération (avec l'application Événements Apple).

Il est probable que les ventes soient limitées au lancement de l'appareil, Apple n'ayant pas la possibilité de faire suffisamment de stocks. Une information confirmée par le Wall Street Journal qui annonce que les fabrications de l'écran Oled ont pris beaucoup de retard. "Le processus de fabrication de l'iPhone nécessite plus d'étapes et plus de couches de film adhésif et protecteur que celui de Samsung, d'où un risque aggravé d'erreur de fabrication", explique le quotidien économique.

Apple aurait l'intention d'augmenter le prix du smartphone pour lui faire franchir la barre symbolique de... 1 000 dollars. Du côté de chez JP Morgan on estime même que l'iPhone 8 dans sa version 128Go sera commercialisé à partir de 1 100 dollars. Il en coûterait 100 dollars de plus pour le modèle à 256Go. Une information confirmée par une source jugée fiable par le New-York Times, l'IPhone 8 Oled serait bel et bien vendu à partir de 999 dollars sur le marché américain dans sa version 64 Go, 1099 dollars pour la version 256 Go et 1 199 dollars pour une version 256 Go.

L'analyste Ming Chi Kuo révèle au site MacRumors que les prix déments de l'iPhone 8 s'explique par le fait que le seul fournisseur d'écran Oled est... Samsung. Apple paie selon lui entre 120 et 130 dollars par écran ! Les écrans LCD lui coûtaient trois fois moins cher. D'où les différences de prix. L'iPhone 7 est vendu, pour rappel, 769 euros dans sa version 32 Go, 879 euros pour sa version 128 Go et 989 euros pour sa version 256 Go. Rajouter 140 euros pour l'iPhone 7 Plus à chaque version.

Le site MacOtakara avance par ailleurs que le socle de la recharge sans fil serait vendu séparément de l'iPhone à un tarif avoisinant les 70 dollars.

L'arrivée de l'iPhone 8 signifie sans doute la disparition du bouton Home . Apple avait initialement l'intention d'intégrer le bouton Home (supprimant la version physique) et le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Mais cette dernière étape s'est révélé très problématique. , qui a eu accès à des images du produit, annonce qu'Apple va bien faire disparaître le bouton Home en le remplaçant par un dock d'applications proche de celui présent sur la version iOS 11 de l'iPad. En cause, la lenteur de la technologie utilisée depuis le rachat d'Authentec en 2012. Le lecteur d'empreintes Touch ID pourrait donc être intégré au bouton "marche - arrêt" du smartphone. Bloomberg

. Apple avait initialement l'intention d'intégrer le bouton Home (supprimant la version physique) et le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Mais cette dernière étape s'est révélé très problématique. Apple pourrait opter pour une solution plus radicale, en l'abandonnant pour une technologie de reconnaissance faciale . La firme à la pomme aurait alors recours à un scanner doté de capteurs 3D permettant une activation en quelques millionièmes de secondes. Un tel module ajouterait 10 à 15 dollars au coût de fabrication de l'iPhone 8, selon Rod Hall, analyste chez JP Morgan. Le rachat de la start-up israélienne Facereal, spécialisée dans la reconnaissance faciale, ajoute du crédit à la théorie. Un système mis en place par Samsung sur son Galaxy S8 mais jugé pas assez sécurisée pour authentifier les paiements mobiles. Apple pourrait toutefois opter pour une technologie 3D jugée plus fiable.

La firme à la pomme aurait alors recours à un scanner doté de capteurs 3D permettant une activation en quelques millionièmes de secondes. Un tel module ajouterait 10 à 15 dollars au coût de fabrication de l'iPhone 8, selon Rod Hall, analyste chez JP Morgan. Le rachat de la start-up israélienne Facereal, spécialisée dans la reconnaissance faciale, ajoute du crédit à la théorie. L'iPhone 8 devrait être équipé d'un système de recharge sans fil . La technologie équipe déjà nombre de smartphones du marché parmi lesquels Samsung. Apple n'y a jusque là recours pour sa montre connectée, Apple Watch. Apple planche également sur un système de recharge rapide basé sur la technologie USB-C. Apple n'abandonnerait pas pour autant la connectique Lightning. Seule la partie reliée à la prise murale sera équipée d'un USB-C. Mais le système de recharge sans fil de l'iPhone 8 ne sera pas des plus rapides selon le blog japonais Macotakara. Apple aurait choisi de s'en tenir à une puissance maximum de 7,5W contre 15W pour les solutions les plus puissantes du marché.

. La technologie équipe déjà nombre de smartphones du marché parmi lesquels Samsung. Apple n'y a jusque là recours pour sa montre connectée, Apple Watch. Apple planche également sur un système de recharge rapide basé sur la technologie USB-C. Apple n'abandonnerait pas pour autant la connectique Lightning. Seule la partie reliée à la prise murale sera équipée d'un USB-C. Mais le système de recharge sans fil de l'iPhone 8 ne sera pas des plus rapides selon le blog japonais Macotakara. Apple aurait choisi de s'en tenir à une puissance maximum de 7,5W contre 15W pour les solutions les plus puissantes du marché. A en croire le site taïwanais Digitimes, Apple serait décidé à remplacer son traditionnel châssis en aluminium par une version en acier. La firme à la pomme voudrait également agrémenter son smartphone de deux plaques de verre, une à l'avant et une à l'arrière. Le châssis en acier se trouvant lui au milieu. Selon Ming Chi Kuo, Apple sortira une version "blush gold" ou "or" qui sera très rapidement en rupture de stock la faute à des problèmes de production. Dans une version proposée par Benjamin Geskin, l'appareil épouse une teinte "miroir". Selon une autre source, relayée par le site The Investor, le prochain smartphone d'Apple devrait être encore plus résistant à l'eau et à la poussière que ne l'est son prédécesseur. Ce dernier est, pour rappel, certifié IP67. Son successeur concourrait à la certification la plus aboutie, l'IP68, qui récompense une résistance de 30 minutes en étant immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Le Galaxy S7 est à date le seul smartphone à l'avoir obtenue. Une version rouge comme celle lancée en mars dernier dans le cadre de la lutte contre le VIH est également évoquée. Une partie des bénéfices récoltés par la vente des iPhone 7 rouge ont été ainsi reversés à un fonds mondial de lutte contre la maladie.

Le chargeur sans fil pourrait coûter jusqu'à 170 dollars. © Remo Zehnder

Le designer Remo Zehnder a imaginé un iPhone 8 qui embarquerait toutes les principales rumeurs qu'on lui accole. Entre la recharge sans fil et le scanner d'iris, le designer a laissé libre cours à son imagination pour ce concept qui mêle sobriété et fonctionnalités très avancées.

L'iPhone est sans conteste le produit phare de la firme à la pomme, représentant en 2016 a priori près de 70% de son chiffre d'affaires. Au Japon, pays où la part de marché d'iOS est la plus forte, Apple a représenté près de 51,7% des ventes de smartphones au cours du mois d'octobre 2016 selon Kantar Media. Le ratio était de 21,3% du marché en France, soit une croissance de 3,9 points par rapport à l'année dernière. Le défi est de taille alors que le grand concurrent Samsung a sorti son Samsung Galaxy Note 8 au deuxième semestre 2017. Apple est également fortement challengé par son grand rival chinois, Xiaomi. La récente sorti de son Mi Mix 2, smartphone aux bords fins à moins de 450 dollars pourrait compromettre l'hégémonie de la firme à la pomme sur le marché des smartphones.